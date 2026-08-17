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Andrea Tovar lidera brigadas de salud y entrega de medicamentos tras el terremoto que sacudió Chocó

La famosa y su equipo están adelantando recorridos por los barrios devastados con la coordinación con líderes locales que permitieron ampliar la asistencia comunitaria a aquellos que enfrentan la crisis tras el fuerte sismo que afectó a la región

La exreina y modelo mostró detalles del primer día de asistencia en la región en el que atendieron a niños y todos los presentes como respuesta a la emergencia - crédito Andrea Tovar / Instagram
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El terremoto que ocurrió el 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó, tiene a todo el país movilizándose para atender a los afectados, entre ellos están los famosos que no se han mostrado indiferentes ante la tragedia que cobró centenares de víctimas. Una de ellas es Andrea Tovar, recordada por haber sido elegida Señorita Colombia en 2015 y por su presencia en medios.

La famosa modelo se encuentra participando de forma presencial en las brigadas de salud y entrega de medicamentos, una labor que impulsa en el departamento tras el fuerte sismo de 7,4 que sacudió a gran parte del territorio nacional y que acabó con gran parte de la infraestructura de la región.

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Tovar ha llevado brigadas gratuitas de salud física y mental a los barrios afectados, además de medicamentos para hospitales y visitas directas a habitantes damnificados. La iniciativa también incluye recorridos con líderes de cada sector para anunciar atención sin costo en los sectores más golpeados.

A través de las publicaciones y stories de su cuenta oficial de Instagram, la también empresaria y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia ha mostrado cómo traslada ayuda a su ciudad natal, Quibdó, y a toda la región que resultó golpeada por la emergencia.

Su labor se concentra en necesidades sanitarias de los habitantes. Para difundir las jornadas, la exreina recorre barrios con apoyo de líderes barriales y anuncia la atención gratuita con un megáfono, con el fin de que las personas puedan llegar hasta los lugares donde se realizarán estas brigadas.

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La famosa llegó personalmente para apoyar a las comunidades afectadas - crédito Andrea Tovar / Instagram
La famosa llegó personalmente para apoyar a las comunidades afectadas - crédito Andrea Tovar / Instagram

Cómo se organiza la ayuda sanitaria de Andrea Tovar

La labor de la chocoana incluye brigadas de salud física y mental para atender a personas de los sectores más golpeados. Además de las consultas, ha llevado medicamentos a hospitales y centros de atención para brindar herramientas a los médicos.

Andrea Tovar le contó a sus seguidores que esta no fue una labor fácil, pero con el apoyo de expertos logró avanzar: “Cuando dijimos que 25 médicos llegarían al Chocó, muchos no lo creyeron. Hoy solo puedo decir: gracias. Gracias a estos valientes profesionales que decidieron venir, acompañarnos y caminar junto a nuestra gente, llegando incluso a los lugares más alejados”.

Del mismo modo, se mostró sorprendida por la magnitud de la tragedia y por la respuesta de la población: “Ver la realidad de mi departamento, mi casa, duele. Pero también conmueve ver que, a pesar de todo, hay personas que sienten al Chocó, que lo abrazan y que están dispuestas a ayudar. Esta campaña tiene un solo propósito: llegar a cada rincón y recordarle a nuestra gente que no está sola. Hoy, entre el dolor y la nostalgia, también encontramos algo poderoso: esperanza”.

Primer plano de una persona abriendo un cajón de escritorio que contiene múltiples frascos de medicamentos blancos, naranjas y marrones con tapas de colores.
El equipo preparó variedad de medicamentos para la emergencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los problemas para conservar y resguardar los insumos médicos

La operación enfrenta dificultades por el clima, que complica la conservación de los insumos médicos, pues por causa de la tragedia el equipo de Andrea Tovar no cuenta con un lugar seguro para guardar los medicamentos.

Así lo confirmó en un nuevo video publicado en la mañana del lunes 17 de agosto, donde se le ve con mayor preocupación por el manejo del material sanitario, aunque demostró que continúan avanzando con la mejor actitud.

El impacto del terremoto en Chocó

El sismo de 7,4 tuvo su epicentro en San José del Palmar y sacudió con fuerza al departamento. La emergencia afectó 29 de 31 municipios, generando daños en viviendas, carreteras, servicios públicos y telecomunicaciones.

Incluso, el Hospital San Francisco de Asís rebasó su capacidad de urgencias, por lo que la ayuda humanitaria es fundamental en esta zona del país.

Chocó continúa bajo los escombros, mientras las ayudas van llegando - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Chocó continúa bajo los escombros, mientras las ayudas van llegando - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En medio de la incertidumbre, las labores de búsqueda y remoción de escombros ante una tragedia que golpeó con fuerza a la comunidad local sigue el avance de las brigadas que espera llegar a todas las zonas apartadas.

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