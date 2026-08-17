Video | Gol de Jhon Jáder Durán con Benfica en Portugal: Richard Ríos ingresó desde el banco de suplentes

Así fue la anotación del colombiano Jhon Jáder Durán con Benfica ante Casa Pia, por la liga de Portugal - crédito VG

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Jhon Jáder Durán sigue en racha con su nuevo equipo, Benfica en Portugal. Volvió anotar y ya llegó a tres goles, en cinco partidos jugados, con el considerado mejor club de ese país. El atacante, con pasado en Envigado F.C, primero recibió el balón en el punto penal del área, en dos toques y de espaldas la abrió al carril izquierdo en ataque para que su compañero metiera el centro, que fue rechazado por la defensa de Casa Pia, el rival de Benfica en esta primera fecha de la liga en Portugal.

El rebote de ese rechazo fue captado por Durán con su pierna izquierda, y en dos toques remató al palo izquierdo del arquero André Gomes, para poner el 7-0 a favor de su equipo. Jhon Jáder ingresó desde el banco de suplentes al minuto 59 por Vangelis Pavlidis, el delantero que comenzó como titular, ya habitual, en Benfica. Pavlidis se fue de tripleta, hizo tres goles: al minuto 47, al 49 y al 54. Son once las anotaciones para el competidor de Durán en la lucha por el puesto de titular en el ataque de Benfica.

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Richard Ríos disputa su segunda temporada con el Benfica de Portugal, mientras que Jhon Durán debutó en partido oficial - crédito AFP

Las estadísticas de Durán y Richard Ríos en todo el partido

Durán completó el 100% de los pases que intentó, no cometió error alguno en esa materia. El remate que hizo para la anotación era el segundo que hacía en el partido, para una efectividad del 50%. Tocó el balón siete veces desde su ingreso al partido y no la perdió en ninguna ocasión. Al final, las plataformas de análisis de rendimiento lo calificaron con un 7.5.

No fue la única presentación colombiana en el partido entre Benfica y Casa Pia, por la segunda fecha de la liga en Portugal. Richard Ríos también dijo presente y lo hizo ingresando desde el banco de suplentes. Las estadísticas del volante de selección Colombia en este partido fueron:

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Acertó 27 de los 28 pases que intentó, 19 de esos fueron en campo rival y uno de ellos fue largo

Tocó el balón 31 veces y la perdió en tres jugadas

Registró una progresión total con el balón de 69,4 metros

Ganó el 50% de los duelos por el balón que disputó

Él es Vangelis Pavlidis, delantero de Benfica que tiene en el banco de suplentes al colombiano Jhon Jáder Durán - crédito Pedro Rocha/Reuters

Los colombianos Durán y Ríos suplentes en Benfica

A pesar de que las estadísticas han mostrado un buen rendimiento de los colombianos Richard Ríos y Jhon Jáder Durán con Benfica, lo cierto es que no son titulares del equipo dirigido por Marco Silva.

Vangelis Pavlidis ha sido el delantero titular en los nueve partidos que ha disputado el equipo portugués en esta temporada 2026/27, y ya registra once goles en esos partidos. Más de un gol por juego, un registro con el que tendrá que pelear Durán por un puesto como titular en el club.

Enzo Barrenechea es el argentino de 25 años que tiene en el banco de Richard Ríos - crédito Violeta Santos Moura/Reuters

Por parte de Richard Ríos, el panorama es más desalentador. Después de ser titular indiscutido durante la gestión de José Mourinho en la dirección técnica, parece que el plan de Silva con el colombiano es distinto, usarlo como revulsivo. Ha jugado dos de los cinco partidos que disputó Benfica desde el arribo de Ríos para la temporada 2026/27 y todos han sido ingresando desde le banco de suplentes.

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En la posición de Ríos está jugando Enzo Barrenechea, un argentino de 25 años que llegó en enero de 2025 al Benfica. Ha jugado siete de los once partidos del club portugués en esta temporada y todos han sido comenzando desde el pitazo inicial, de titular. Es una de las grandes proyecciones del equipo, por la edad y duración de contrato, que va hasta el 30 de junio de 2030. De acuerdo con Transfermarkt, avaluador mundial de los futbolistas, está tasado en 11.1 millones de euros.