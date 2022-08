Evo Morales denunció que, desde Estados Unidos, querrían “desestabilizar” el gobierno de Gustavo Petro en Colombia

Evo Morales denuncia que Estados Unidos prepara “acciones desestabilizadoras contra la presidencia de Gustavo Petro”. Foto: archivo particular.

Bastante dieron de qué hablar las polémicas declaraciones del senador estadounidense Ted Cruz, donde señaló al presidente colombiano Gustavo Petro de querer romper las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. El tema generó tanta controversia que, inclusive, hubo reacciones internacionales, como la del expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma.

En las últimas horas, el exmandatario publicó un hilo en su cuenta de Twitter donde aseguró que desde la nación estadounidense se buscaría “desestabilizar” el gobierno, recién posesionado, de Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez Mina. Morales publicó las declaraciones de Ted Cruz y le hizo vehementes señalamientos.

“Denunciamos que en EE.UU se preparan acciones desestabilizadoras contra la presidencia del hermano Gustavo Petro y otros gobiernos socialistas. El senador Ted Cruz, financiado por fabricantes de armas y promotor de golpes de Estado, acusa con mentiras al pueblo de Colombia”, expresó el expresidente boliviano en el perfil de la red social.

Francia Márquez se reunió con el expresidente Evo Morales y con el actual jefe de Estado, Luis Arce. Fotos: Twitter.

En sus publicaciones, el mandatario que gobernó a Bolivia desde el 2006 hasta el 2019, también señaló al senador gringo Marco Rubio de trabajar junto a Cruz en un golpe de Estado contra su país y ahora, supuestamente, querrían hacer lo mismo con el gobierno “hermano” -como le dijo- de Gustavo Petro en Colombia. “Ahora inculpa falsamente al pueblo de Colombia de “amenazar y poner en riesgo la seguridad de EEUU”, junto a otros países de la región, por haber elegido democráticamente gobiernos de izquierda”, aseveró el exmandatario.

Denunciamos que en EE.UU se preparan acciones desestabilizadoras contra la presidencia del hermano @petrogustavo y otros gobiernos socialistas. El senador @tedcruz, financiado por fabricantes de armas y promotor de golpes de Estado, acusa con mentiras al pueblo de Colombia (1/6) pic.twitter.com/maIkAB5GpP — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 12, 2022

Inclusive, Evo Morales recordó la toma del Capitolio Nacional de los Estados Unidos en enero de 2021, promovido por el expresidente Donald Trump, y aseguró que los citados congresistas estadounidenses estuvieron involucrados en uno de los hechos más polémicos de esa nación. Además, recordó los bloqueos económicos que han promovido hacia los regímenes de Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro; y el de Cuba, liderado por Miguel Díaz Canel.

En otro trino, el exjefe del Estado boliviano etiquetó al presidente Gustavo Petro y a su “vice” y destacó lo que, a su juicio, representan los jefes del Gobierno de Colombia para el país. Eso sí, se regó en elogios y comentarios positivos para los sucesores de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez en la presidencia y la vicepresidencia, respectivamente.

“Los hermanos Gustavo Petro y Francia Márquez representan a la Colombia profunda y a su pueblo que lucha por dignidad y soberanía. Ambos son la mejor garantía de paz con justicia social en ese país que fue asolado por el paramilitarismo de la extrema derecha”, dijo Evo Morales.

Evo Morales denuncia que Estados Unidos prepara “acciones desestabilizadoras contra la presidencia de Gustavo Petro”

Así mismo, el expresidente de uno de los países sudamericanos volvió a arremeter contra Ted Cruz y lo acusó de promover que Estados Unidos pierda lo que llamó “hegemonía” y, por el contrario, contribuir a los debacles de las naciones latinoamericanas como Bolivia y Colombia. “Los pueblos libres de la #PatriaGrande no somos “patio trasero” ni “barrio desatendido” de EEUU. Nuestra lucha pacífica y democrática es para liberarnos del intervencionismo capitalista que atenta contra la vida en el mundo. Todo nuestro apoyo al hermano pueblo de Colombia”, concluyó el exmandatario boliviano en su cuenta de Twitter.

Aunque las reacciones han sido muchas, el parlamentario estadounidense no se ha pronunciado. Sin embargo, en sus advertencias al presidente Petro en días pasados también aseguró que, supuestamente, desde Bogotá se estaba buscando atacar con la nación estadounidense. “Petro parece comprometido en debilitar y socavar las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Espero y rezo que esto no sea así, que su retórica y lenguaje en el pasado no sea trasladado a la política cuando comience su administración”, indicó Cruz, quien aseguró, además, que con la llegada de la izquierda al poder se habría acabado la democracia.

“Petro fue elegido, pero si sigue el patrón de otros dictadores de izquierda, puede resultar ser la última elección libre en Colombia”, puntualizó.

