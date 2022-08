Conductores de plataformas digitales denunciaron ser víctimas de constantes robos en Bogotá

En la última semana se reportaron más de catorce atracos a conductores de aplicaciones digitales.

Conductores de plataformas digitales manifestaron ser víctimas de constantes robos en la ciudad de Bogotá. Bajo la modalidad de falsos pasajeros, los delincuentes solicitan servicios por medio de diferentes aplicaciones, para posteriormente encañonar a sus víctimas en medio del trayecto y desviarse de la ruta seleccionada, para ser abordados en calles desoladas, oscuras y peligrosas de la ciudad, lugar en donde son despojados de sus pertenencias y del vehículo, en muchas ocasiones.

Ya son catorce denuncias realizadas en lo que va de la segunda semana de agosto de 2022. Primero, les llega la notificación en sus respectivos celulares, en los que un usuario solicita un servicio y en algunas ocasiones cuando llegan al punto de partida son amenazados con armas de fuego para entregar el producido del día y los objetos de valor como teléfonos, tabletas y billeteras.

En otras ocasiones, las víctimas conducen hasta donde solicitaron el servicio, recogen a su pasajero y cuando están a punto de llegar al sitio indicado, son interceptados por sujetos armados que obligan al chofer a pasarse a la parte trasera del vehículo, a desbloquear su celular para acceder a sus cuentas bancarias, robar el dinero y dejar abandonado al afectado en potreros o a las afueras de la ciudad.

Inicialmente, los conductores tenían reconocidos algunos sectores de Bogotá en donde por seguridad no aceptaban recoger o dejar usuarios: Kennedy, Los Mártires, Usme y Ciudad Bolívar, la mayoría al sur de la ciudad. Pero luego, eran abordados en barrios de estrato socioeconómicos alto como: Salitre, Cedritos, Chico Norte, El Batán y demás.

Las localidades más peligrosas para los conductores son; Kennedy, Usme, Los Mártires y Ciudad Bolívar

Uno de los últimos hechos denunciados ocurrió en la noche del pasado jueves 11 de agosto, un conductor que se trasladó a la localidad de Suba fue interceptado por cuatro delincuentes que lo intimidaron con un arma de fuego para llevarse sus pertenencias, cuando el chofer del vehículo quiso defenderse, los bandidos dispararon en repetidas ocasiones, algunos tiros los hicieron al aire y otros hacia el carro, posteriormente lograron escapar con los objetos robados.

Josué Narváez, presidente de la Asociación Colombiana de Conductores de Aplicaciones, resaltó a City Noticias, la falta de apoyo por parte de las autoridades y del Gobierno nacional, también opinó frente a la última denuncia interpuesta por uno de sus compañeros que:

“Desafortunadamente, una vez más vemos como la delincuencia arremete contra la integridad de uno de nuestros compañeros, del gremio de plataformas. Esto es una modalidad muy recurrente que ya estamos viendo los conductores, nos estamos viendo muy afectados, desafortunadamente nos sentimos solos y abandonados por parte del Gobierno nacional, sencillamente estigmatizados, porque según las autoridades, un conductor no puede llamar un policía porque nos califican como ilegales”.

Por su parte, Infobae Colombia habló un conductor afiliado a aplicaciones de transporte, quien relató cómo el pasado martes 9 de agosto fue víctima de cuatro delincuentes, que además de robarle su carro, lo amordazaron y golpearon con la cacha de un arma de fuego:

“En la noche del 9 de agosto, cuatro personas me piden un servicio por medio de la aplicación Indriver, a eso de las 11:05 p. m., en el sector de Galerías, con destino a la localidad de Barrios Unidos. Al momento de llegar al lugar de destino, con un arma de fuego me encañonan y me pasan a la parte de atrás del vehículo, seguido de eso me amarran las manos, los pies y me tapan los ojos. En un recorrido de más de media hora me pidieron las claves de mi ICloud y cuentas bancarias, me golpearon y me dejaron en una zona boscosa de la localidad de San Cristóbal, afortunadamente pude recuperar mi vehículo, pero aún no capturan a los ladrones”.

Josué Narváez, líder del colectivo de los conductores de aplicaciones, pidió que no los vean como ilegales, debido a que ellos actualmente se encuentran como no regulados. Su propuesta es crear una red de apoyo de la mano de la Policía Metropolitana de Bogotá y los conductores para contribuir con la seguridad de la ciudad y la de sus compañeros.

