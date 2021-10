Trabajadores de plataformas de movilidad, preocupados por banda dedicada a extorsión y robo de vehículos

Conductores de aplicaciones de movilidad, como Uber, DiDi o InDriver, denunciaron este jueves que están siendo víctimas de hurto de vehículos y posteriores extorsiones. Al parecer se trataría de una red que se especializa en atacar a dicho grupo.

Por lo menos ocho trabajadores de esas plataformas han presentado sus preocupaciones ante la URI de Puente Aranda, asegurando que el modus operandi y las descripciones físicas de los atacantes coinciden entre casos.

Entre los denunciantes se cuenta a Jaqueline Suescún, quien le contó a Blu Radio que su hijo fue víctima de ese grupo delincuencial. “El domingo en la madrugada le pidieron el servicio para Soacha, llegando allá lo encañonaron, le pegaron, lo amarraron a la parte de atrás del carro... él psicológicamente está muy afectado porque lo pasearon como dos horas. Lo tuvieron secuestrado”.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, también hubo maltrato verbal, hasta que lo abandonaron en un punto no declarado de Bogotá. Tras esto se llevaron el automóvil.

A su voz se sumó la de otro hombre identificado como Jonathan, quien confirmó para el mismo medio haber sido víctima de un evento similar. A pesar de que salió bien librado, pues los criminales no pudieron llevarse el vehículo tras abordarlo en Bosa Carbonel, amarrarlo en la parte trasera del auto.

“Me llevaron por Abastos, Primera de Mayo con Boyacá, luego con la 30. Llegamos al cementerio del sur, me golpearon duro, me amenazaron que me iban a matar, allá los capturaron, recuperamos el carro y ahora estamos acá en la URI donde la abogada de ellos me está ofreciendo $5.000.000 para que retire el denuncio por secuestro, y yo no quiero recibir plata, quiero que se haga justicia”.

La emisora habló posteriormente con Johana Moreno, quien relató que recogió un viaje solicitado por dos mujeres en Corferias. Tras llegar a Bosa Olarte, las pasajeras pidieron esperar un momento mientras llegaba un hombre que iba a pagar el servicio. Este fue quien, acompañado por otra persona, le arrebató las llaves del vehículo y el celular, para posteriormente atacarla.

“Me intimidaron, me empezaron a jalar el pelo, me tiraron para la parte de atrás, me pegaron, me amarraron de pies y manos [...] Me empezaron a pedir las claves del celular, de las cuentas, me saquearon todas las cuentas, me pegaron con el revolver en la espalda”.