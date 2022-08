¡No le bastó con uno! Mike Bahía quiere tener otro bebé con Greeicy Rendón

Mike Bahía quiere formar la parejita con Greeicy Rendón. Foto: Instagram @greeicy

Michael Egred Mejía , más conocido como Mike Bahía , ha sido catalogado por los usuarios como uno de los mejores padres y esposos que se muestran en la red. En la nueva etapa con su hijo, Kai, ha sabido atravesar nuevos cambios en su vida personal y profesional de la mano a su pareja, Greeicy Rendón.

La dupla se destaca y ha sabido llamar la atención debido a que a pesar de que tienen un bebé a bordo deciden no tomar descanso frente a sus carreras. Siendo estrategas en el balance hogar - trabajo continúan lanzando nuevas canciones y ejecutando innovadores proyectos dentro de la industria en la que se desempeñan.

Mike Bahía lanzó recientemente la canción 'La Falta' junto al artista, Carin Leon. Youtube: Mike Bahía

Recientemente, el cantante colombiano presentó su último sencillo que lleva por nombre ‘La falta’. Producción que transmite sensibilidad y brinda un mensaje a las personas que se extrañan, que la vida hizo que se alejaran, que están ausentes, pero que desean encontrarse de nuevo. El significado detrás de la letra de esta canción ha sabido inspirar a quienes se toman el tiempo de vincular sus emociones a la tonalidad romántica del artista.

Con la finalidad de promocionar su último proyecto musical, el cantautor abrió las puertas a su audiencia para conocer los planes que tiene en su trayectoria musical y su rol como padre. Mientras la conversación fluía, el intérprete de ‘Amantes’ habló del nuevo mundo al que se enfrenta con su pequeño hijo y también si desea realmente tener más en el futuro.

“Me sueño con una niña”, dijo Mike Bahía a Pulzo y expresó sus anhelos por formar la parejita: el niño y la niña.

Greeicy comparte tiempo de calidad con su hijo Kai al mismo tiempo que prepara nuevos proyectos para fortalecer su carrera musical Instagram: @greeicy

Como Mike nunca deja atrás las opiniones de Greeicy, dejó claro que antes de tomar una decisión como esa debe consultarlo con su pareja sentimental, ya que aunque tiene que ser voluntad de ambos todo queda en las manos de la madre debido a que sería la encargada de llevar a la criatura en su vientre como sucedió con Kai, quien no ha cumplido ni un año de nacido; sin embargo, Bahía irradió de emoción al expresar que estaría demasiado feliz por recibir a una nueva bendición en su hogar.

“Es una decisión que debemos tomar entre los dos. A mí me encantaría, pero a las mujeres les toca mucho más duro. Lo que sea que ella quiera, yo la apoyaría”, reveló el intérprete

Por otra parte, la celebridad se sinceró sobre las tareas y sensaciones inexplicables que conlleva en su vida el ser padre. Comentó que sólo quienes han pasado por el reto de tener una versión más pequeña que él entenderán realmente el afecto que tiene frente a su hijo.

“Hace poco me regaló la primera carcajada y yo me reía como un idiota con él. No sé, es una felicidad que, los que la tienen, me van a entender”, afirmó la figura pública y referente de la música nacional, reiterando las limitantes que trae para la vida personal, pero las oportunidades que conlleva tener hijos a sus 36 años.

