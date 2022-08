Luis Sinisterra se recuperó de su lesión y estará disponible ante Southampton, confirma el DT de Leeds Crédito: Leeds United

El atacante colombiano Luis Sinisterra salió lesionado a los 12 minutos del primer tiempo del partido de pretemporada entre el Leeds United y Crystal Palace. El reciente fichaje del equipo de Yorkshire tuvo que abandonar el terreno de juego luego de sentir una molestia en el tendón de la corva al momento de intentar realizar un cambio de ritmo. En su lugar entró el español Rodrigo Moreno, quien anotó para los ‘whites’.

Esta molestia obligó al ex jugador del Once Caldas a perderse el primer partido de la temporada en donde los Leeds derrotaron 2-1 a Wolverhampton. Sin embargo, la lesión afortunadamente no fue de largo tiempo y el atacante retornó a los entrenamiento bajo las órdenes del entrenador Jesse March, quien además confirmó la inclusión de otros jugadores para el próximo partido ante el Southampton:

“Hemos tenido muchos más chicos entrenando esta semana. Adam Forshaw, Liam Cooper y Luis Sinisterra han entrenado y son elegibles para el fin de semana”

En su momento, Ben Dinnery médico experto y analista de datos culpó al cuerpo médico del equipo inglés por la lesión del jugador. En su explicación, Dinnery afirmó que las lesiones en los isquiotibiales generalmente son indicadores de que el jugador se expuso a altas cargas físicas por demasiado tiempo, por lo que el cuerpo médico del Leeds tuvo y debió haber estado más atento a la situación con Sinisterra:

“Los isquiotibiales, las lesiones musculares y similares pueden hacer que un club se pregunte si ha hecho algo mal con el manejo de la carga del jugador. Eso es lo que Jesse Marsch está insinuando allí”

Luis Sinisterra es nominado a mejor jugador del año en Países Bajos por su campaña con Feyenoord

Luis fue una de las piezas claves para que el club consiguiera asentarse en la tercera posición de la tabla de la campaña pasada, solo por detrás de los titanes PSV y Ajax. Con esta posición, Feyenoord logró conseguir un puesto en la UEFA Conference League, el tercer torneo más importante en el viejo continente y mismo en el que Luis fue fundamental para alcanzar la final que jugaron ante la Roma de Jóse Mourinho.

En total, Sinisterra jugó 113 partidos con El Popular, logró anotar 35 goles, entregar 29 asistencias y acumular más de 8.100 minutos de juego. Estadísticas impresionantes para un jugador de tan solo 23 años de edad y que le representaron la oportunidad de dar el gran salto al mejor fútbol del mundo en la Premier League.

El 30 de agosto se dará la entrega del galardón, la Eredivise explicó la forma en la que consolidó la lista final de candidatos. Los organizadores tuvieron en cuenta, aparte del rendimiento reflejado la temporada pasada, las veces en que los aficionados votaron por el hombre del partido, siendo este un método de selección que le permite a la hinchada participar en el proceso de elección.

Los otros tres nominados son Noussair Mazraoui (Ajax), Cody Gakpo (PSV) y Jurriën Timber (Ajax). Solo Mazraoui y Sinisterra fueron los únicos jugadores que dejaron sus clubes una vez finalizada la pasada campaña, el marroquí ahora hace parte del gigante alemán, el Bayern Múnich.

