Fernando Jaramillo solo dejará su cargo si la Dimayor le paga jugosa indemnización

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor

Tras sus dos años de gestión al frente de la División Mayor de Fútbol Colombiano (DIMAYOR), Fernando Jaramillo pasa por el momento más álgido desde que asumió la presidencia a mediados de 2020, en la que ha tenido que sortear varias situaciones como la pandemia por el covid-19, y las críticas por la falta de apoyo al fútbol femenino.

Ahora no solo debe lidiar con el descontento de los aficionados y la prensa, sino también con el inconformismo de algunos equipos afiliados a la Dimayor que han pedido de manera pública su salida al considerar que el cargo le ha quedado gran e incluso, lo han acusado de beneficiar algunos equipos de la liga como lo afirmó Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe.

“Él maneja el grupo que lo apoya y tendrá sanamente una oposición que no está de acuerdo con el manejo que ha desarrollado. El presidente ha tenido parcialidad en algunos fallos. Se ha perdido la legitimidad”.

Por la misma línea, el presidente de Boyacá Patriotas, Cesar Guzmán, se fue con los taches arriba contra Jaramillo por permitir que el América de Cali oficiará como local ante Cortuluá en el estadio Doce Octubre, que es casa de la escuadra del Corazón del Valle.

Le puede interesar: Santos Borré no pudo brillar con el Eintracht Frankfurt y perdió la Supercopa de la UEFA frente al Real Madrid

“El presidente Fernando Jaramillo tiene que renunciar a la Dimayor porque no brinda garantías, acá algo huele feo, hoy no brinda la ecuanimidad... Cuando me enteré de que América iba a jugar como local en el estadio de Tuluá, lo llamé y me dijo que no sabía nada. Siendo el presidente, una cosa trascendental como esa la debería saber”.

Cabe recordar que por este hecho el gerente deportivo de la Dimayor, Vladímir Cantor, fue removido de su cargo, por lo que se rumora que la siguiente cabeza que rodará en el ente rector del fútbol colombiano sería la de Fernando Jaramillo, dado que ya no cuenta con el apoyo de más de la mitad de los clubes afiliados.

Son 19 equipos que están a favor de la salida de Fernando Jaramillo, que no tendrá otra opción que dar un paso al costado de acuerdo a los estatutos de la Dimayor. Su suerte se definiría en la próxima asamblea.

Las instituciones que votarían en contra de Jaramillo son; Millonarios, Independiente Santa Fe, Equidad, Tigres, Deportes Tolima, Once Caldas, Cúcuta Deportivo, Atlético Huila, Envigado, Rionegro, América de Cali, Atlético de Cali, Llaneros, Boyacá Chicó, Patriotas y Alianza Petrolera como también los equipos de la costa.

No obstante, el directivo solo dejará su puesto cuando sea notificado por parte de los 36 equipos del fútbol profesional colombiano, tal y como aseguró días atrás. “Yo no soy funcionario público. Esto es un negocio privado y no depende del gobierno y, por su puesto, es un proceso y lo tenemos que llevar de la mejor manera. Si los clubes piden un cambio y quieren pensar diferente, adelante. La asamblea debe tener unos requisitos por cumplir y una agenda clara”.

Asimismo, Jaramillo no se iría con las manos vacías, pues su renuncia le saldría cara a la Dimayor de acuerdo la información del periodista Javier Hernández Bonnet. “Es cierto que el presidente de Dimayor pidió una indemnización de 400 millones de pesos. No le han dicho que sí, pero los clubes están dispuestos a estudiar la oferta que les hace para presentar la carta de renuncia”.

SEGUIR LEYENDO: