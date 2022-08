Por haber llamado “homicida” a Álvaro Uribe, tuvo que retractarse la representante del Pacto Histórico Mafe Carrascal

Mafe Carrascal habla de los votos que han logrado en el reconteo para el Pacto Histórico Foto: Colprensa

La Representante a la Cámara María Fernanda Carrascal a través de redes sociales tuvo que retractarse de un comentario que hizo en el 2020 sobre ejecuciones judiciales o mal llamados falsos positivos y el expresidente y líder del Centro Democrático Ávaro Uribe Vélez.

La Corte Suprema de Justicia en su sentencia estableció que se estaban vulnerando los derechos del expresidente y exsenador por lo qué la Representante del Pacto Histórico tuvo que trinar el pasado 9 de agosto: “En consideración a lo acordado ante la @CorteSupremaJ, mi juez natural. No me consta que el expresidente Álvaro Uribe Vélez haya asesinado, ni ordenado algún asesinato”.

Sobre la frase concreta que mencionaba respecto a Álvaro Uribe no hay registro, así lo aclaró en otro trino Carrascal: “Quiero contarles que la audiencia se dio por un tuit de enero de 2020, cuando todavía no era Congresista, fue trasladado el caso de Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia por mi fuero actual. No muestro el tuit porque acordamos borrarlo, y acordé aclarar solo lo de abajo”.

Sobre los trinos indicó el abogado Abelardo de la Espriella señaló que este tipo de actos son necesarios para el restablecimiento de una ‘sociedad polarizada’.

“Esta retractación habla muy bien del talante democrático de la Representante a la Cámara @MafeCarrascal. Gracias a la @CorteSupremaJ por garantizar espacios conciliatorios que son tan necesarios en una sociedad polarizada al extremo como la nuestra. (A.D.L.E)”.

Está no es la única rectificación que ha solicitado recientemente la Corte Suprema de Justicia sobre el nombre y reputación del líder del Centro Democrático. Hace un par de semanas le fue solicitado a Daniel Mendoza creador y guionista de la serie web ‘Matarife’, retractarse de unas afirmaciones que dejaban muy mal parado al expresidente de Colombia.

“Daniel Mendoza Leal tiene el deber de rectificar en condiciones de equidad. El señor Daniel Mendoza Leal está en la obligación de rectificar la información publicada en redes sociales y en la serie “Matarife: Un genocida innombrable” que, conforme a la parte motiva de esta sentencia, no satisface los principios de veracidad e imparcialidad”.

En la sentencia de la Corte se obliga al periodista investigativo a retractarse de ciertos apuntes en los que indica que el expresidente Uribe era un genocida o persona cercana a paramilitares y narcotraficantes. Uno de los aspectos deseados por Uribe en la demanda contra Mendoza era que bajaran la serie de internet y prohibieran su distribución pero esto fue descartado por la alta instancia judicial.

A través de una transmisión en la plataforma YouTube, el productor rectificó algunas de las afirmaciones aunque aparentemente sin mayor apego a lo ordenado por la sentencia T-242 de 2022, y anunció que publicará el segundo volumen de la tercera temporada de la serie y en ella se referirá nuevamente al fallo.

“Lo más importante que hay que decir es que yo gané y Uribe perdió porque a su abogado Abelardo de la Espriella no le reconocieron nada de lo que pidió”, sostuvo Mendoza Leal en su transmisión, debido a que la sentencia no ordenó eliminar las publicaciones aunque le ordenó rectificar varias de ellas por considerarlas falsas o vulnerar los derechos a la honra del expresidente Álvaro Uribe.

“Pidieron un retracto de todas las afirmaciones hechas en la serie, es decir que yo dijera que es falso que Álvaro Uribe es un paramilitar, un genocida y un narcotraficante y eso tampoco lo lograron. No me condena a un retracto como pretendía el Matarife y su abogado, me condena a aclarar que esos diminutos extractos (menos del 0.1 de toda la serie) corresponden a un juicio íntimo y personal”, señaló el abogado.

