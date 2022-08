Piedad Córdoba es internada en la Clínica del Rosario de Medellín

Piedad Córdoba

Según información dada a conocer por Blu Radio, su familia la llevó a una consulta médica en el área de urgencias de ese centro asistencial, donde se encuentra bajo observación.

Fuentes cercanas a la senadora Piedad Córdoba detallaron al diario El Colombiano de Medellín que su condición médica es estable, sin embargo, desde el momento en que se conoció la captura con fines de extradición de su hermano Álvaro Córdoba, su condición de salud ha estado débil. Pues su hermano, tendrá que responder por cargos de tráfico de estupefacientes y nexos con las disidencias de las FARC ante una corte de los Estados Unidos. Aunque atribuye su estado de salud a la persecución política que según ella tiene.

Cabe recordar que la senadora no pudo posesionarse como congresista el pasado 20 de julio precisamente por su estado físico, ya que fue ingresada al centro médico por urgencias y este martes, la historia se repite.

El medio de comunicación informó que la senadora presenta una afección renal, está recibiendo exámenes médicos y se encuentra en estado de observación.

Le puede interesar: Piedad Córdoba les envió mensaje a Gustavo Petro y a Francia Márquez: “No me hago a un lado”

Por lo pronto, se espera un parte médico oficial de la clínica para conocer en detalle su condición de salud.

La recaída por su estado de salud llevó al presidente del Senado, Roy Barrera, asistir al centro médico, trasladándose desde Bogotá a Medellín para que Córdoba hiciera el juramento como senadora de la República de Colombia.

Sin embargo, no ha sido el único episodio que ha tenido por su estado de salud, semanas antes se confirmó que tenía covid-19 y por tanto, el contagio la separó de la agenda pública.

En contexto

Vale señalar que Córdoba estuvo varios días en una UCI de la clínica El Rosario luego de tener complicaciones por una presunta infección urinaria que fue controlada. Después de eso, pasó a una unidad de cuidado normal y fue desde allí donde fue posesionada por Barreras. Sumado a eso, un día antes de la instalación del Congreso de la República, manifestó abiertamente que no eran buenos tiempos para ella.

“Me siento un poco mejor pero aún no hay dictamen de lo que padezco. Soy una persona habituada a la adversidad, yo me envalentono con el viento en contra” había manifestado en un tuit durante la mañana del pasado martes.

Por su parte, la medellinense compartió a través de un trino su discurso de posesión, el cual se compone de cuatro páginas e inicia con una cita de la poetisa argentina María Elena Walsh: “Tantas veces me mataron; tantas veces me morí; sin embargo estoy aquí; resucitando; Gracias Dios a la desgracia, y a la mano con puñal; porque me trató muy mal; y seguí cantando”.

En su alocución afirmó que sus achaques de salud se debieron a la “persecución política” que hubo en su contra y celebró el triunfo de Francia Márquez y Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial. También indicó que, a diferencia de hace 12 años —cuando también fue senadora— no vuelve a legislar desde la oposición, sino que ahora va “de la mano del Pacto Histórico en pos de las grandes mayorías”.

“He regresado porque me llama la historia”, apunta Piedad Córdoba en su discurso, haciendo mención a los estallidos sociales que vivió el país en 2019 y 2021. También llevará al Congreso actual las banderas gaitanistas, proponiendo una reforma agraria y consolidando al país en la región. Incluso, menciona a Simón Bolívar aludiendo que se posesionó el mismo día de su natalicio: 24 de julio.

SEGUIR LEYENDO: