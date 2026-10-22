Deportivo Cali vs. Universidad de Chile - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en la última fecha de la Copa Libertadores

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina entre Deportivo Cali y Universidad de Chile. El duelo define uno de los dos equipos clasificados del grupo D a los cuartos de final de la competencia.
El partido, que se jugará en el estadio de Independiente del Valle de Ecuador, está programado para iniciar a las 3:00 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias del encuentro.
13:28 hsHoy
Convocadas del Deportivo Cali para el partido contra Universidad de Chile
Portera
- Maryory Sánchez
- Andrea Vera
Defensas
- Ana Fisgativa
- Stefania Perlaza
- Katerine Osorio
- Jessica Bermeo
- Andrea Gómez
- Natalia Ruíz
- Lisseth Moreno
- Angie Salazar
Volantes
- Paula Medina
- Natalia Hernández
- Valeria Cárdenas
- Zharick Montoya
- María Morales
- Loren Sánchez
Delanteras
- Daniela Castellanos
- Michelle Vásquez
- Eidy Ruíz
- Melanín Aponza
- Karla Viancha
- Loren Cobos
- Ingrid Guerra
12:28 hsHoy
Ficha del partido
- Deportivo Cali vs. Universidad de Chile - Fecha 3 del grupo D en la Conmebol Libertadores Femenina 2026
- Lugar: estadio Independiente del Valle - Quito, Ecuador
- Fecha y hora: jueves 22 de octubre- 3:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: Win Sports y Pluto TV