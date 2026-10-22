Deportivo Cali vs. Universidad de Chile - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en la última fecha de la Copa Libertadores

Deportivo Cali llega como líder del grupo D al partido de la fecha 3 de la Conmebol Copa Libertadores 2026 contra Universidad Chile - crédito Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina entre Deportivo Cali y Universidad de Chile. El duelo define uno de los dos equipos clasificados del grupo D a los cuartos de final de la competencia.

El partido, que se jugará en el estadio de Independiente del Valle de Ecuador, está programado para iniciar a las 3:00 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias del encuentro.