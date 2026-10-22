Deportes

Deportivo Cali vs. Universidad de Chile - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en la última fecha de la Copa Libertadores

Las Azucareras necesitan un punto para clasificar a los cuartos de final, ganando dependerá del resultado de Libertad ante Club Nacional de Football para definir si serán primeras o segundas del grupo D

Guardar
Deportivo Cali llega como líder del grupo D al partido de la fecha 3 de la Conmebol Copa Libertadores 2026 contra Universidad Chile - crédito Conmebol
Deportivo Cali llega como líder del grupo D al partido de la fecha 3 de la Conmebol Copa Libertadores 2026 contra Universidad Chile - crédito Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina entre Deportivo Cali y Universidad de Chile. El duelo define uno de los dos equipos clasificados del grupo D a los cuartos de final de la competencia.

El partido, que se jugará en el estadio de Independiente del Valle de Ecuador, está programado para iniciar a las 3:00 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias del encuentro.

13:28 hsHoy

Convocadas del Deportivo Cali para el partido contra Universidad de Chile

Portera

  • Maryory Sánchez
  • Andrea Vera

Defensas

  • Ana Fisgativa
  • Stefania Perlaza
  • Katerine Osorio
  • Jessica Bermeo
  • Andrea Gómez
  • Natalia Ruíz
  • Lisseth Moreno
  • Angie Salazar

Volantes

  • Paula Medina
  • Natalia Hernández
  • Valeria Cárdenas
  • Zharick Montoya
  • María Morales
  • Loren Sánchez

Delanteras

  • Daniela Castellanos
  • Michelle Vásquez
  • Eidy Ruíz
  • Melanín Aponza
  • Karla Viancha
  • Loren Cobos
  • Ingrid Guerra
12:28 hsHoy

Ficha del partido

  • Deportivo Cali vs. Universidad de Chile - Fecha 3 del grupo D en la Conmebol Libertadores Femenina 2026
  • Lugar: estadio Independiente del Valle - Quito, Ecuador
  • Fecha y hora: jueves 22 de octubre- 3:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win Sports y Pluto TV

Temas Relacionados

EN VIVODeportivo CaliUniversidad de ChileCali vs. Universidad de ChileFútbol FemeninoCopa Libertadores FemeninaIngrid GuerraColombia-Deportes

Últimas noticias

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

El “Fla”, dirigido por Leonardo Jardim, buscará volver a la final del certamen de clubes más importante de Sudamérica y con el volante ofensivo colombiano como ficha clave

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

En pleno partido de Santa Fe, empleado de Sencia tuvo que entrar a la cancha para acomodar una parte de la grama: el hecho desató críticas

El concejal Juan David Quintero mostró en video el momento en el que un empleado con chaqueta de Equiver y Sencia ingresa con el partido en juego

En pleno partido de Santa Fe, empleado de Sencia tuvo que entrar a la cancha para acomodar una parte de la grama: el hecho desató críticas

Jhon Arias clasificó a la final de la Copa Libertadores con Palmeiras y saludó a los hinchas de Fluminense, su anterior equipo: todo quedó en video

La figura de la selección Colombia tuvo un exitoso paso por el cuadro de Río de Janeiro y tras su regreso del fútbol inglés, su fichaje al equipo de São Paulo fue tomado como una traición por los aficionados del cuadro “Tricolor”

Jhon Arias clasificó a la final de la Copa Libertadores con Palmeiras y saludó a los hinchas de Fluminense, su anterior equipo: todo quedó en video

El Palmeiras, de Jhon Arias, clasificó a la final de la Copa Libertadores: venció a Fluminense en penales por 5-3

El cuadro de Río de Janeiro contó con los colombianos Kevin Serna y Julián Millán; el segundo se lesionó en el primer tiempo, y el equipo llegó a ilusionarse con ganar la vuelta por 1-0, pero falló en los cobros desde los 12 pasos

El Palmeiras, de Jhon Arias, clasificó a la final de la Copa Libertadores: venció a Fluminense en penales por 5-3

El fútbol colombiano estará en la final de la Copa Libertadores: primer clasificado tiene presencia cafetera en el equipo

La primera llave de semifinal entre Palmeiras y Fluminense tuvo a tres jugadores de la Tricolor en el campo de juego, entre ellos al volante Jhon Arias, que es figura del combinado de Néstor Lorenzo

El fútbol colombiano estará en la final de la Copa Libertadores: primer clasificado tiene presencia cafetera en el equipo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo sigue la salud de Fabián Gianola luego de la operación: “Tenía el radio explotado”

Cómo sigue la salud de Fabián Gianola luego de la operación: “Tenía el radio explotado”

“El mundo de Araí”, una experiencia de encuentro que derriba prejuicios

El banco Barclays eliminó 5.000 empleos en su plantilla global mediante un plan de ahorro basado en inteligencia artificial

El recuerdo de Mery del Cerro a un año de su operación por un tumor abdominal: “Mi renacer”

Cuántos salarios mínimos se necesita en Colombia para comprar un iPhone Duo

INFOBAE AMÉRICA

La Policía de Florida Poly presenta “Astro”, el primer vehículo volador en operaciones de seguridad en Estados Unidos

La Policía de Florida Poly presenta “Astro”, el primer vehículo volador en operaciones de seguridad en Estados Unidos

Condenado por asesinar al periodista Danilo López muere en un ataque armado en Retalhuleu, Guatemala

“¡Vamos! ¡Un aplauso!”: la reacción de la Iglesia uruguaya al parte médico del Papa y la recta final para su visita

El FBI frustró un plan de tiroteo masivo en una escuela de California: dos chicas de 15 años conspiraron durante meses

Florida abre la votación anticipada este sábado: cómo encontrar tu centro y cuáles son los plazos

DEPORTES

Estudiantes de La Plata va por el golpe ante Flamengo en el Maracaná para clasificarse a la final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Estudiantes de La Plata va por el golpe ante Flamengo en el Maracaná para clasificarse a la final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Crece la incertidumbre en la Premier League: la drástica decisión que podrían tomar con el Manchester City si se ratifica que rompió más de 100 reglas

El álbum de fotos de la recorrida de bodegas de Manu Ginóbili durante sus vacaciones en Mendoza: “¡Qué linda semana con amigos!“

Sorpresa por la confesión de Thibaut Courtois tras ser eliminado del grupo de la selección de Bélgica: la explicación del arquero

Escándalo en Paraguay por el código de vestimenta que impuso un club para los partidos: la respuesta de una fotógrafa