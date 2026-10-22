Kathy Sáenz reveló por qué no volverá a la televisión y aseguró que su esposo Sebastián Martínez y su salud influyeron en la decisión

Sebastián Martínez y Kathy Saénz llevan casi 20 años de relación - crédito Instagram

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Kathy Sáenz construyó una carrera de varios años en la televisión colombiana después de su paso por los concursos de belleza. Representó a Bogotá en el Concurso Nacional de Belleza de 1992, en el que fue virreina nacional, y luego participó en Miss Internacional, certamen en el que llegó a semifinales y obtuvo un reconocimiento por el traje artesanal.

Antes de incursionar en la actuación, trabajó como presentadora en programas como Panorama y Magazín Caracol. Más tarde integró los elencos de producciones como Amor a la plancha, Pura sangre, Amo de casa, Juegos prohibidos y La gloria de Lucho.

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Sin embargo, tras su último proyecto de ficción, la actriz se alejó de los sets y se instaló durante tres años en México junto a su esposo, Sebastián Martínez, quien tenía compromisos laborales en ese país. La intérprete ha explicado que la pausa le dio espacio para enfocarse en aspectos de su vida que habían quedado en segundo plano durante los años de trabajo continuo en televisión.

El último papel de Kathy Sáenz en televisión fue en la producción de Caracol Televisión, 'La gloria de Lucho' en 2019 (@kathysaenzh/Instagram)

Kathy Sáenz habló sobre el desgaste que la alejó de la actuación

En una reciente entrevista con el programa Cómo amaneció Bogotá, de Tropicana, Kathy explicó que su salida de la televisión estuvo vinculada al cansancio acumulado, a las exigencias de las grabaciones y a la necesidad de dedicarse a sus proyectos personales y familiares.

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La exreina recordó que, antes de tomar distancia de la actuación, atravesaba un período de alta carga laboral. Tenía varios compromisos al mismo tiempo y sentía que no podía responder de la manera que esperaba en cada uno de ellos.

“Estaba con muchos proyectos y me sentía como cuando tienes tantas cosas y uno siente que no está haciendo bien ni lo uno ni lo otro”, expresó Sáenz durante la conversación radial.

La actriz sostuvo que el ritmo de trabajo comenzó a afectar su bienestar. “Fueron tantos años en los que también me sentía como cansada. Siempre es muy demandante la actuación y, gracias a Dios, venía de proyecto tras proyecto. Llega un punto en el que el cuerpo dice: ‘Paremos un tiempo’”, afirmó.

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Sebastián Martinez le dedicó un conmovedor mensaje a su esposa Kathy Sáenz, por su cumpleaños - crédito @kathysaenzh/Instagram

La empresaria también aseguró que Sebastián Martínez y su nuevo emprendimiento han sido una de las razones que influyeron en su decisión de mantenerse alejada de la televisión. La actriz explicó que hoy prioriza los proyectos personales que comparte con su esposo, entre ellos la finca cafetera de Moniquirá, Boyacá, y la marca de café que producen juntos.

“En este punto no volvería y más ahora en este punto que tenemos un proyecto con Sebastián juntos, acabamos de lanzar nuestra marca de café, tenemos nuestra finca cafetera, llevamos 5 años trabajando (...) Es un proyecto que requiere la concentración y no hay como chance para un proyecto en televisión”, reveló Kathy.

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Según explicó en la entrevista para Tropicana, la decisión también la tomó por las exigencias físicas y quebrantos de salud que empezó a presentar. “En mis últimos proyectos terminé muy agobiada y mi salud se vio un poco comprometida”, sostuvo en declaraciones recogidas por Vea, de El Espectador.

Tras dejar las pantallas, Sáenz encontró una rutina que se ajusta a sus prioridades actuales. “Paré y la verdad como que me amañé en esa vida de tener mi tiempo, de tener mis proyectos personales”, señaló.

Captura de pantalla de Instagram (kathysaenzh)

En la actualidad, está enfocada en una marca de café que desarrolla junto a Sebastián Martínez. El proyecto está ligado a la finca de la pareja en Moniquirá, Boyacá, donde cultivan y producen el producto.

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El hijo de Kathy Sáenz también cerró una etapa de su vida

Mientras Kathy Sáenz decidió alejarse de la actuación para concentrarse en su bienestar, su familia y el emprendimiento cafetero que desarrolla con Sebastián Martínez, su hijo Amador Martínez Sáenz también anunció recientemente el final de un proceso personal al que dedicó varios años. El joven confirmó que dejó el kartismo después de seis años de competencias y aprendizajes dentro del automovilismo.

Amador compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde hizo un balance de su recorrido deportivo. “Después de seis años, hoy cierro mi ciclo en el kartismo. Me voy feliz y agradecido por todas las experiencias que viví, las personas que conocí y las lecciones de vida que este deporte me enseñó”, escribió.

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Kathy Sáenz y Sebastián Martínez respaldaron a su hijo Amador tras anunciar que dejó el kartismo luego de seis años - crédito Instagram

El hijo de los actores destacó que esa etapa incluyó momentos positivos y otros más difíciles, aunque aseguró que conserva los recuerdos con gratitud. “Me quedo con todo lo aprendido, con las personas que hicieron parte de esta etapa y con la satisfacción de haberla vivido al máximo”, agregó en su mensaje.

La decisión recibió el respaldo de Kathy Sáenz, quien le dedicó unas palabras públicas en las que resaltó la disciplina y la madurez que alcanzó durante su paso por las pistas. “Mi vida hermosa, no tengo palabras para agradecer a Dios por estos años increíbles de millones de aprendizajes y madurez”, expresó la actriz.

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