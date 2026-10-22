Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Jorge Carrascal quiere disputar de nuevo la final de la Copa Libertadores-crédito Rodrigo Valle/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Flamengo de Brasil y Estudiantes de La Plata de Argentina por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

El partido se jugará el 22 de octubre de 2026 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de ESPN y de la aplicación de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el uruguayo Gustavo Tejera y en el VAR lo acompañará su compatriota Antonio García.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasa en la previa del juego y durante los 90 minutos que se disputarán en territorio brasileño.