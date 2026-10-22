Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Flamengo de Brasil y Estudiantes de La Plata de Argentina por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.
El partido se jugará el 22 de octubre de 2026 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de ESPN y de la aplicación de Disney Plus Premium.
El árbitro del partido será el uruguayo Gustavo Tejera y en el VAR lo acompañará su compatriota Antonio García.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasa en la previa del juego y durante los 90 minutos que se disputarán en territorio brasileño.
La Copa Libertadores definió a su primer equipo clasificado a la final que se realizará en el estadio Centenario de Montevideo el sábado 28 de noviembre, cuando se conocerá al club que tomará el trono de Flamengo, la escuadra que se coronó en 2025 sobre el Palmeiras en Guayaquil, Ecuador, y con un colombiano en cancha.
Palmeiras derrotó a Fluminense desde los tiros del punto penal y nuevamente jugará la final de América
El arquero Carlos Miguel fue la gran figura al atajar el penal de Nonato y ayudó al Palmeiras a avanzar a la final de la Copa Libertadores. El equipo brasileño había perdido 1-0 durante el tiempo reglamentario, pero convirtió sus cinco penaltis de la tanda.
El equipo paulista disputará su cuarta final de la Libertadores bajo la conducción del portugués Abel Ferreira. Su rival saldrá del duelo entre Flamengo y Estudiantes, mientras que la definición está prevista para el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
Antes de detener el remate de Nonato, Carlos Miguel consultó durante varios segundos una nota colocada junto al poste. El arquero evitó explicar su contenido cuando fue consultado por la preparación para la tanda.
El colombiano Jorge Carrascal quiere disputar otra final en el continente
El equipo de Río de Janeiro venció 3-0 a Bahía Esporte Clube el 18 de octubre de 2026 y conservó el liderazgo del Campeonato Brasileño, cuando restan siete jornadas para el final.
Los tres goles se anotaron en el segundo tiempo. Jorginho abrió el marcador de penal a los 64 minutos; luego, el ecuatoriano Gonzalo Plata amplió la ventaja en el Arena Fonte Nova, de Salvador, y Lucas Paquetá selló la goleada del Mengão.
El 18 de octubre de 2026, Estudiantes de La Plata perdió 2-1 ante San Lorenzo de Almagro en el estadio Único.
El conjunto local tomó ventaja a los 14 minutos, con un penal convertido por el colombiano Edwuin Cetré. San Lorenzo revirtió el resultado antes del descanso, a través de Guzmán Corujo, y Facundo Gulli marcó el gol decisivo en el tiempo añadido.
Con esta derrota, el equipo que conduce Alexander “El Cacique” Medina acumuló tres encuentros consecutivos sin triunfos.
En el partido de ida, jugado el 15 de octubre de 2026 en La Plata, tanto argentinos como brasileños igualaron 0-0.
El antecedente más reciente entre ambos se remonta al 20 de mayo de 2026, por la fase de grupos de la Copa Libertadores. En aquella ocasión, el conjunto rojinegro venció 1-0 a Estudiantes, conocido como el “Pincharrata”, gracias a un gol de Pedro a los 65 minutos.