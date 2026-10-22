Colombia

Estados Unidos revocó las visas de Ricardo Roa, Wadith Manzur, Karen Manríque y otros políticos colombianos

La medida del Departamento de Estado afecta a siete ciudadanos colombianos y a sus familiares, en el marco de una política que, según el país norteamericano, busca combatir la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio

Ricardo Roa es una pieza clave en el esclarecimiento de las irregularidades presentadas durante el ingreso de dineros a la campaña de Petro presidente - crédito Colprensa
Ricardo Roa afronta investigaciones de la Fiscalía colombiana por presunto tráfico de influencias y por la posible violación de los límites de gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, de la cual fue gerente - crédito Colprensa
Guardar

Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visa a siete ciudadanos colombianos, entre ellos Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol; Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo, y Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa a la Cámara.

La decisión fue comunicada por el Departamento de Estado, que también incluyó a otros excongresistas y políticos colombianos, así como a sus familiares, dentro de una estrategia dirigida a combatir la corrupción y el narcotráfico en la región.

PUBLICIDAD

Según el comunicado oficial, la medida se adoptó al amparo de la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, una disposición que permite al secretario de Estado negar visas a ciudadanos extranjeros cuando existen motivos razonables para considerar que su ingreso al país o las actividades que pretenden desarrollar podrían tener consecuencias potencialmente graves para la política exterior estadounidense.

El anuncio se produce mientras varios de los incluidos en la lista afrontan investigaciones o procesos en Colombia. Entre los asuntos relacionados con algunos de ellos se encuentran las indagaciones sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el que se investigan posibles ofrecimientos de contratos a congresistas a cambio de respaldar operaciones de crédito del Gobierno Petro.

PUBLICIDAD

El Departamento de Estado señaló que la política se aplica independientemente de la filiación política de las personas involucradas y sostuvo que la administración del presidente Donald Trump respalda al Gobierno de Abelardo de la Espriella en sus esfuerzos para retirar la influencia criminal de instituciones como los tribunales, las fuerzas policiales y el poder legislativo.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Restricciones de visaDepartamento de EstadoEstados UnidosRicardo RoaWadith ManzurKaren ManriqueColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturaron a ‘Kevin Masacre’, señalado sucesor de ‘Bendito Menor’ en las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

El presidente Abelardo de la Espriella informó que el detenido estaría vinculado con narcotráfico, rutas ilegales, compra de armas y disputas entre organizaciones criminales de la región, según la información oficial divulgada en X

Capturaron a ‘Kevin Masacre’, señalado sucesor de ‘Bendito Menor’ en las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Defensoría del Pueblo se refirió al caso de asesor de la ministra de las Culturas Paola Holguín que fue imputado por acoso sexual: “El Estado debe revisar los nombramientos en altos cargo”

Además de Dasuky, el ente mencionó otros dos casos: un general en retiro que aspira a un cargo en Ecopetrol y el presidente de Coljuegos

Defensoría del Pueblo se refirió al caso de asesor de la ministra de las Culturas Paola Holguín que fue imputado por acoso sexual: “El Estado debe revisar los nombramientos en altos cargo”

Fecha y dónde ver en Colombia la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla

En total serán cuatro colombianos con chances de ser campeones: Álvaro Montero y Sebastián Villa con los Xeneizes; y Kevin Castaño junto a Mateo Cassierra en el Galo

Fecha y dónde ver en Colombia la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla

El cantante Smayv, expareja de Karina García, reveló estuvo a punto de morir en un accidente automovilístico junto a su actual compañera: “Casi pierdo la vida”

A través de un video en Instagram, el cantante y padre del hijo de la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ relató el choque que vivió junto a su pareja y que, según dijo, lo dejó convencido de estar “hecho para cosas grandes”

El cantante Smayv, expareja de Karina García, reveló estuvo a punto de morir en un accidente automovilístico junto a su actual compañera: “Casi pierdo la vida”

Tres hombres denunciaron que fueron drogados y robados por tres mujeres en Medellín: esto fue lo que pasó

El encuentro con las sospechosas comenzó cerca de la Autopista Sur, en Itagüí, y terminó con la sustracción de teléfonos, joyas, documentos y tarjetas bancarias

Tres hombres denunciaron que fueron drogados y robados por tres mujeres en Medellín: esto fue lo que pasó
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

El cantante Smayv, expareja de Karina García, reveló estuvo a punto de morir en un accidente automovilístico junto a su actual compañera: “Casi pierdo la vida”

El cantante Smayv, expareja de Karina García, reveló estuvo a punto de morir en un accidente automovilístico junto a su actual compañera: “Casi pierdo la vida”

Maluma reveló que sufrió un desorden alimenticio por la presión sobre su imagen: “Estaba rayado de la cabeza”

Fonseca recibió la Orden José Acevedo y Gómez del Concejo de Bogotá a días de iniciar su nueva gira y su concierto en la capital: “Cada vez más orgulloso de haber nacido en esta ciudad”

Kathy Sáenz reveló por qué no volverá a la televisión y aseguró que su esposo Sebastián Martínez y su salud influyeron en la decisión

Yina Calderón respondió a las críticas por su temprana salida del ‘Juego de Villanos’: “No soportaron que me robara el show”

Deportes

Fecha y dónde ver en Colombia la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Fecha y dónde ver en Colombia la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Franco Fagúndez, figura de Santa Fe, podría ser comprado por el Cardenal: esta es la millonaria oferta que ofreció el cuadro bogotano al Santos Laguna de México

David Alonso reveló que tiene una mala relación con el compañero que provocó su caída en el GP de Indonesia: “Cuando uno es buena persona no se puede hacer nada”

Deportivo Cali vs. Universidad de Chile - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en la última fecha de la Copa Libertadores