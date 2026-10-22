Estados Unidos revocó las visas de Ricardo Roa, Wadith Manzur, Karen Manríque y otros políticos colombianos

Ricardo Roa afronta investigaciones de la Fiscalía colombiana por presunto tráfico de influencias y por la posible violación de los límites de gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, de la cual fue gerente - crédito Colprensa

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Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visa a siete ciudadanos colombianos, entre ellos Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol; Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo, y Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa a la Cámara.

La decisión fue comunicada por el Departamento de Estado, que también incluyó a otros excongresistas y políticos colombianos, así como a sus familiares, dentro de una estrategia dirigida a combatir la corrupción y el narcotráfico en la región.

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Según el comunicado oficial, la medida se adoptó al amparo de la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, una disposición que permite al secretario de Estado negar visas a ciudadanos extranjeros cuando existen motivos razonables para considerar que su ingreso al país o las actividades que pretenden desarrollar podrían tener consecuencias potencialmente graves para la política exterior estadounidense.

El anuncio se produce mientras varios de los incluidos en la lista afrontan investigaciones o procesos en Colombia. Entre los asuntos relacionados con algunos de ellos se encuentran las indagaciones sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el que se investigan posibles ofrecimientos de contratos a congresistas a cambio de respaldar operaciones de crédito del Gobierno Petro.

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El Departamento de Estado señaló que la política se aplica independientemente de la filiación política de las personas involucradas y sostuvo que la administración del presidente Donald Trump respalda al Gobierno de Abelardo de la Espriella en sus esfuerzos para retirar la influencia criminal de instituciones como los tribunales, las fuerzas policiales y el poder legislativo.

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