Capturaron a ‘Kevin Masacre’, señalado sucesor de ‘Bendito Menor’ en las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

La Policía Nacional capturó a alias Kevin Masacre en el marco de las acciones contra el crimen organizado en la Sierra Nevada - crédito Policía Nacional

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que la Policía Nacional capturó a alias Kevin Masacre, al que las autoridades señalan como presunto sucesor de alias Bendito Menor dentro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

El mandatario divulgó el anuncio el jueves 22 de octubre de 2026 a través de su cuenta de X y aseguró que el detenido estaría vinculado con actividades de narcotráfico, el manejo de rutas ilegales, la compra de armamento y disputas entre grupos criminales en la región.

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De acuerdo con De La Espriella, durante el procedimiento las autoridades incautaron una granada de fragmentación, 120 cartuchos calibre 38, una camioneta y tres celulares.

El presidente indicó que alias Kevin Masacre era considerado cabecilla del narcotráfico de las Acsn. También afirmó que la captura forma parte de la estrategia oficial contra las estructuras armadas y sus finanzas.

El presidente Abelardo De La Espriella vinculó a Kevin Masacre con el tráfico de drogas y la adquisición de armamento en la región - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

“Vamos por los cabecillas, sus estructuras y hasta el último peso de sus finanzas criminales”, escribió el jefe de Estado, que sostuvo que los delincuentes no pueden imponer el terror ni evadir la ley.

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