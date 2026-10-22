Fonseca recibió la Orden José Acevedo y Gómez del Concejo de Bogotá a días de iniciar su nueva gira y su concierto en la capital: “Cada vez más orgulloso de haber nacido en esta ciudad”

El cantautor agradeció al Concejo de Bogotá por la Orden José Acevedo y Gómez y dedicó el homenaje a su esposa, sus hijos y su equipo de trabajo - crédito Paola España Comunicaciones

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Fonseca recibió la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Gran Cruz, por decisión del Concejo de Bogotá, que reconoció su trayectoria de más de dos décadas, sus aportes a la música colombiana y su trabajo social a través de la Fundación Gratitud.

El cantautor bogotano fue homenajeado este jueves 22 de octubre en una ceremonia encabezada por los concejales Rolando González y Andrea Carolina Hernández. La distinción llega en una semana especial para el artista, que el sábado 24 de octubre ofrecerá un concierto con entradas agotadas en el Vive Claro Estadio de Bogotá.

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Durante su intervención, Fonseca destacó el significado personal de recibir el reconocimiento en la ciudad en la que nació y dio sus primeros pasos en la música. “Me siento y cada vez me sentiré más orgulloso de haber nacido en esta ciudad. Estoy muy emocionado y me conmueve mucho recibir este reconocimiento porque viene del lugar al que pertenezco”, afirmó.

El músico señaló que el homenaje tiene un valor particular por venir de Bogotá. “Uno puede recorrer muchos caminos, pero hay algo muy profundo y poderoso en sentirse querido en su casa y así me siento”, expresó ante los asistentes a la sesión del Concejo de Bogotá.

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Fonseca fue reconocido por el Concejo de Bogotá con la Orden José Acevedo y Gómez - crédito Paola España Comunicaciones

La Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Gran Cruz, es uno de los reconocimientos que entrega la corporación a personas e instituciones por sus contribuciones en distintos ámbitos. En este caso, la distinción tuvo en cuenta tanto el recorrido artístico de Juan Fernando Fonseca como su participación en proyectos dirigidos a niños, niñas y jóvenes de comunidades vulnerables.

Fonseca agradeció a su familia y a su equipo de trabajo

El artista dedicó parte de su discurso a su esposa, Juliana, y a sus tres hijos, Paz, Manolo y Agustín. “Lo recibo en nombre de mi esposa Juliana, de mis hijos Paz, Manolo y Agustín, que siempre me han dado la fuerza para seguir soñando”, dijo.

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También mencionó a su equipo de trabajo y, de forma particular, a Carlos Saavedra, su representante. “Gracias también a mi equipo de trabajo, a Carlos Saavedra, mi mánager, compañero de mil batallas. Sin ellos nada de esto sería una realidad”, sostuvo el cantante.

La ceremonia tuvo lugar días antes de su reencuentro con el público capitalino. El sábado 24 de octubre, Fonseca presentará el espectáculo Fonseca en la Casa en el Vive Claro Estadio, en una fecha que ya no tiene localidades disponibles, según la información divulgada por la organización del evento.

El concierto marcará el inicio de Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour, una gira con la que el músico recorrerá ciudades de América Latina y Estados Unidos entre 2026 y 2027. El itinerario incluye presentaciones en Medellín, Buenos Aires, Santiago de Chile, Nueva York, Miami, Orlando y Los Ángeles.

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“Recibir esta Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el grado Gran Cruz marca un momento muy importante en mi vida que siempre recordaré”, manifestó el artista. Luego añadió: “Esta semana sin duda la guardaré en un lugar muy especial del corazón”.

La distinción reconoce una carrera que comenzó en Bogotá

Nacido en Bogotá, Fonseca construyó una propuesta que combina pop latino con sonidos tradicionales colombianos y ritmos tropicales. A lo largo de su carrera publicó álbumes como Corazón, Gratitud, Ilusión, Viajante y Tropicalia, además de desarrollar colaboraciones con artistas de distintos géneros.

El artista suma nueve Latin Grammy, de acuerdo con la información divulgada durante el reconocimiento. Su más reciente álbum, Antes Que El Tiempo Se Vaya, fue nominado a los Latin Grammy 2026 en la categoría de mejor álbum tropical contemporáneo.

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El reconocimiento del Concejo de Bogotá también puso el foco en su actividad fuera de los escenarios. En 2017, Fonseca creó la Fundación Gratitud, una iniciativa que promueve procesos de formación artística y musical para niños, niñas y jóvenes de sectores vulnerables.

El proyecto busca que el arte y la música funcionen como herramientas de acceso a oportunidades para comunidades con dificultades económicas y sociales. Esa labor fue uno de los elementos considerados por la corporación distrital al momento de concederle la orden.