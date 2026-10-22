Maluma reveló que sufrió un desorden alimenticio por la presión sobre su imagen: “Estaba rayado de la cabeza”

Maluma reveló que la presión por su imagen física afectó su relación con la comida y que aún enfrenta episodios de ansiedad - crédito REUTERS/Eduardo Munoz

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Maluma reveló que atravesó un desorden alimenticio y que todavía convive con la ansiedad, al hablar de las presiones que enfrentó durante su carrera para sostener una imagen física asociada a campañas de moda y a su proyección pública.

El cantante colombiano participó en una conversación sobre salud mental durante la Semana Billboard de la Música Latina, que se realizó entre el 19 y el 22 de octubre en Miami Beach. Allí se refirió a episodios de estrés, dolores de cabeza, cambios en su relación con la comida y al proceso que inició para cuidar su bienestar emocional.

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Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, contó que durante una etapa de su carrera desarrolló conductas alimentarias que en ese momento no identificaba como un problema. La situación se relacionó con la presión de llegar con el cuerpo marcado a compromisos publicitarios y sesiones de fotos.

“Yo tenía una obsesión con la comida”, confesó Maluma al recordar una etapa marcada por exigencias físicas - crédito EFE/Alberto Boal

“Yo antes tenía una obsesión con la comida, yo tenía un desorden alimenticio y yo no sabía”, afirmó el intérprete durante el encuentro. El artista explicó que la exigencia por cumplir con determinados estándares físicos se intensificaba antes de las campañas.

“Se viene una campaña, hay que estar con los cuadritos y toda la vuelta. Pero después pensaba en el tiempo, tenía 15 días y cómo carajos iba a hacer eso en 15 días para perder grasa”, relató. Según dijo, recibió recomendaciones centradas en restricciones extremas: “Había que tomar agua, comer pollo, lechuga y chao”.

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Maluma habló de la presión por mostrar un cuerpo marcado

El cantante de Felices los 4 y Hawái vinculó esa experiencia con las expectativas que rodeaban sus trabajos en la industria de la moda. Aunque el público veía una imagen asociada al éxito profesional, el artista aseguró que atravesaba un período de preocupación constante por su aspecto y por los alimentos que consumía.

“Así ustedes me vean aquí que ‘ah, Calvin Klein, que los cuadritos y toda la huevonada’, yo estaba rayado de la cabeza”, expresó. También recordó que tuvo dolores de cabeza frecuentes durante una etapa de alto estrés, una señal que lo llevó a reconocer que necesitaba revisar sus hábitos y buscar ayuda.

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El intérprete vinculó su preocupación por el aspecto físico con las expectativas de la industria de la moda - crédito EFE/ Carlos Ortega

El artista señaló que el proceso para recuperar equilibrio incluyó terapia y cambios en su rutina. Maluma aseguró que actualmente recurre todos los días a alguna forma de acompañamiento terapéutico y mencionó el libro Hábitos atómicos, de James Clear, entre las herramientas que le sirvieron para revisar comportamientos.

En cuanto a su alimentación, el colombiano explicó que intenta escuchar las necesidades de su cuerpo y mantener una dieta basada en alimentos no procesados. Su objetivo, según contó, dejó de estar exclusivamente relacionado con cambios físicos rápidos y pasó a enfocarse en la estabilidad personal.

“Todavía siento mucha ansiedad”, confesó el cantante

La ansiedad fue otro de los temas que abordó en Miami. Maluma ya había hablado sobre esta condición en ocasiones anteriores, pero en esta oportunidad afirmó que continúa presente en su vida diaria.

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“Todavía siento mucha ansiedad. Sería un mentiroso si me siento aquí y digo que la vida es color de rosa”, manifestó. El cantante agregó que cada mañana procura identificar las preocupaciones que enfrenta y los miedos que debe abordar para continuar con su jornada.

“Todos los días me levanto y digo: ‘¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Qué miedos tengo que enfrentar para poder salir adelante y tener un día maravilloso?’”, relató.

La paternidad también ocupó un lugar en su intervención. Maluma es padre de París, de dos años, y de Orión, nacido en septiembre. El artista explicó que la llegada de su primera hija representó un cambio emocional profundo, al que definió como un proceso exigente y revelador.

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Maluma afirmó que el nacimiento de su primera hija representó una etapa intensa que entendió con ayuda profesional - crédito (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

“Cuando nació París fue una revolcada, la más berraca. Fue bonito, fue retador y entré en una dimensión diferente”, afirmó. Según explicó, la ayuda de terapeutas y otros profesionales le permitió comprender mejor esa transición y las emociones que aparecieron con la llegada de su hija.

Sobre su segundo hijo, el cantante señaló que la experiencia le ha dado una perspectiva distinta. Aseguró que el nacimiento de Orión le aportó valentía y que ahora vive la paternidad desde un lugar diferente al que conoció cuando nació París.

Maluma suma seis nominaciones a los LOS40 Music Awards Santander 2026

Las declaraciones de Maluma coincidieron con una semana de novedades profesionales. El cantante recibió seis nominaciones en cinco categorías de los LOS40 Music Awards Santander 2026, cuya ceremonia está prevista para el 20 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

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El artista compite por mejor artista o grupo latino y mejor álbum latino por Loco x Volver. Además, obtuvo dos candidaturas en mejor colaboración latina: una por Agua, junto a Shakira, y otra por Apambichao, con Manuel Turizo.

También figura entre los nominados a mejor colaboración urbana por Pa la seca, junto a Ryan Castro, y a mejor video musical por Agua. La canción con Shakira fue presentada en directo días atrás durante uno de los conciertos de la gira Las mujeres ya no lloran en Madrid.

Las seis nominaciones de Maluma en los LOS40 Music Awards Santander 2026 son:

Mejor Video Musical por Agua, junto a Shakira

Mejor Colaboración Urbana por Pa la seca , con Ryan Castro

Mejor Colaboración Latina por Apambichao , con Manuel Turizo

Mejor Álbum Latino por Loco x Volver

Mejor Artista o Grupo Latino

Mejor Colaboración Latina por Agua, junto a Shakira

Loco x Volver, publicado en mayo, marcó el regreso discográfico del colombiano después de una pausa en la que priorizó su bienestar. El álbum también fue parte de la conversación sobre el equilibrio que Maluma intenta sostener entre los compromisos profesionales, su vida familiar y su salud emocional.

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El artista aspira a los premios por mejor video musical, colaboración urbana, colaboración latina, álbum latino y artista o grupo latino varias categorias que comparte con Shakira por la canción 'Agua' - crédito Maluma / Instagram

Durante el encuentro en Miami, el cantante se emocionó al recordar Hawái, una de las canciones más conocidas de su repertorio. Maluma explicó que la reacción no se debía a la nostalgia, sino al agradecimiento por el camino recorrido. “Uno en esta carrera se pierde mucho, hay demasiada ambición y cuando esa ambición llega, uno pierde el rumbo”, reflexionó.

El artista cerró su intervención con un mensaje sobre la importancia de hablar de salud mental sin ocultar las dificultades que pueden existir detrás de la fama, los escenarios y las campañas de alto alcance.