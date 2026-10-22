Colombia

El cantante Smayv, expareja de Karina García, reveló estuvo a punto de morir en un accidente automovilístico junto a su actual compañera: “Casi pierdo la vida”

A través de un video en Instagram, el cantante y padre del hijo de la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ relató el choque que vivió junto a su pareja y que, según dijo, lo dejó convencido de estar “hecho para cosas grandes”

El cantante, expareja de Karina García, se sinceró en Instagram sobre un choque del que salió ileso junto a su pareja actual y sobre decepciones de personas cercanas - crédito @smayv_/IG

Guardar

“No soy perfecto, pero tengo un corazón que no me deja ser como muchos”, escribió el cantante Smayv en Instagram, antes de revelar que estuvo a punto de morir en un choque.

El artista, expareja de la influenciadora Karina García y padre de Valentino, publicó un video en el que repasó las dos semanas más difíciles de su vida.

PUBLICIDAD

En el material, identificado ante sus seguidores como Mike, habló de traiciones cercanas, de un accidente automovilístico y de su relación con la creadora de contenido.

Smayv sufrió un accidente de tránsito junto a su pareja actual durante las últimas dos semanas y aseguró que casi pierde la vida en el episodio. El cantante atribuyó haber sobrevivido a un designio divino y afirmó que el hecho lo dejó convencido de que está destinado a lograr cosas grandes.

Karina García y Smayv
Smayv es el padre de Valentino, hijo que tuvo con Karina García antes de que ella saltara a la fama - crédito @valentinnobaby/Instagram

El cantante relató el accidente automovilístico que vivió con su pareja

“Casi pierdo la vida en un accidente automovilístico con mi pareja y todo es una enseñanza de Dios”, contó el artista en el video compartido en Instagram.

PUBLICIDAD

Añadió que su pareja fue testigo directo de lo ocurrido: “Ella es testigo de todo lo que vivimos estas dos semanas y les puedo decir que si estamos vivos es un designio de él”.

El músico insistió en que ve el episodio como una señal. “Creo que estamos hechos para cosas grandes”, sostuvo ante la red social, donde acumula miles de seguidores.

Smayv asegura que detrás de las traiciones no hay resentimiento

Antes de referirse al choque, el cantante contó que atravesó una etapa marcada por decepciones de personas cercanas. “Me di cuenta de que el amigo no es amigo. Me di cuenta de que muchas de las personas que te dicen querer ayudar, lo único que quieren es ponerte el pie”, relató.

La emotiva confesión de SMAYV: el músico agradece el apoyo tras su liberación y promete volver más fuerte - crédito @smayv_/IG
La emotiva confesión de SMAYV sobre el accidente de tráfico que por poco le quita la vida con su pareja - crédito @smayv_/IG

Según explicó en la plataforma, el dinero perdido en el proceso le resultó secundario frente a otro aprendizaje. “La verdad es la lealtad, es la rectitud, es un poquitico de agradecimiento”, expresó.

El artista fue enfático al pedir que no se interprete su desahogo como un ataque hacia nadie. “Nunca pueden tomar mi defensa como odio”, aclaró en el mismo video.

Agregó que su postura pública responde a una necesidad personal y no a una estrategia de confrontación: “De este lado solo amor, de este lado solo buena vibra”. También remarcó que no busca sentirse superior a otros: “No me interesa ser más que nadie, en serio, no me veo menos que nadie”.

Por qué el cantante pide que dejen de vincularlo con una rivalidad con Karina García

SMAYV habla sobre su paso por prisión y revela cómo cambió su vida - crédito @smayv_/IG
SMAYV habla sobre su paso por prisión y revela cómo cambió su vida - crédito @smayv_/IG

El cantante le pidió a su público que abandone la idea de que mantiene una disputa con la madre de su hijo. “Dejen tanto odio en esas redes, a estar pensando que yo siempre le estoy tirando como a la mamá del niño o algo, porque a mí en realidad ni me interesa esa situación”, señaló en Instagram.

Negó además que sus publicaciones busquen generar tráfico a costa del nombre de la influenciadora. “Yo no busco números, pauta por X o ye”, aseguró.

El artista proyectó que su vínculo con el público pase por otro canal. “Yo sé que algún día conectaré con mi música, con mis letras, con lo que interpreto, con lo que escribo y es lo que más deseo”, afirmó.

Sobre la relación puntual con García, fue directo: “Yo no guardo ningún resentimiento. No piensen que cuando me expreso en redes es con resentimiento, no. Simplemente es un desahogo”.

El mensaje que acompañó el video en Instagram

Smayv, expareja de Karina García y padre de su hijo Valentino, afrontó un proceso legal por porte de armas - crédito @smayv_ y @karinagarciaoficiall/Instagram
Smayv, expareja de Karina García y padre de su hijo Valentino, afrontó un proceso legal por porte de armas - crédito @smayv_ y @karinagarciaoficiall/Instagram

La publicación incluyó un texto escrito por el propio cantante como complemento del video. “No soy perfecto, pero tengo un corazón que no me deja ser como muchos. He aprendido a guardar silencio, a observar más y a entender que no todo el que sonríe es leal, ni todo el que se aleja es una pérdida”, se lee en la leyenda.

El texto continúa con una referencia a su presente: “Hoy vivo agradecido con Dios por lo que tengo, por lo que soy y hasta por aquello que me tocó perder para abrir los ojos”.

Cierra con una declaración de objetivos personales: “No tengo que demostrarle nada a nadie; mi enfoque está en mi familia, en mis sueños, en los míos y en construir algo tan grande que algún día hable por sí solo”.

Al final del video, el cantante se despidió con un mensaje de gratitud hacia quienes lo siguen. “Ahora hablaremos con música más que nunca, muchas cosas bonitas pasando”, anticipó, antes de cerrar con un saludo para su comunidad en Instagram.

Temas Relacionados

SmayvAccidente de tránsitoExpareja Karina GarcíaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estados Unidos revocó las visas de Ricardo Roa, Wadith Manzur, Karen Manríque y otros políticos colombianos

La medida del Departamento de Estado afecta a siete ciudadanos colombianos y a sus familiares, en el marco de una política que, según el país norteamericano, busca combatir la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio

Estados Unidos revocó las visas de Ricardo Roa, Wadith Manzur, Karen Manríque y otros políticos colombianos

Capturaron a ‘Kevin Masacre’, señalado sucesor de ‘Bendito Menor’ en las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

El presidente Abelardo de la Espriella informó que el detenido estaría vinculado con narcotráfico, rutas ilegales, compra de armas y disputas entre organizaciones criminales de la región, según la información oficial divulgada en X

Capturaron a ‘Kevin Masacre’, señalado sucesor de ‘Bendito Menor’ en las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Defensoría del Pueblo se refirió al caso de asesor de la ministra de las Culturas Paola Holguín que fue imputado por acoso sexual: “El Estado debe revisar los nombramientos en altos cargo”

Además de Dasuky, el ente mencionó otros dos casos: un general en retiro que aspira a un cargo en Ecopetrol y el presidente de Coljuegos

Defensoría del Pueblo se refirió al caso de asesor de la ministra de las Culturas Paola Holguín que fue imputado por acoso sexual: “El Estado debe revisar los nombramientos en altos cargo”

Fecha y dónde ver en Colombia la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla

En total serán cuatro colombianos con chances de ser campeones: Álvaro Montero y Sebastián Villa con los Xeneizes; y Kevin Castaño junto a Mateo Cassierra en el Galo

Fecha y dónde ver en Colombia la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Tres hombres denunciaron que fueron drogados y robados por tres mujeres en Medellín: esto fue lo que pasó

El encuentro con las sospechosas comenzó cerca de la Autopista Sur, en Itagüí, y terminó con la sustracción de teléfonos, joyas, documentos y tarjetas bancarias

Tres hombres denunciaron que fueron drogados y robados por tres mujeres en Medellín: esto fue lo que pasó
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Maluma reveló que sufrió un desorden alimenticio por la presión sobre su imagen: “Estaba rayado de la cabeza”

Maluma reveló que sufrió un desorden alimenticio por la presión sobre su imagen: “Estaba rayado de la cabeza”

Fonseca recibió la Orden José Acevedo y Gómez del Concejo de Bogotá a días de iniciar su nueva gira y su concierto en la capital: “Cada vez más orgulloso de haber nacido en esta ciudad”

Kathy Sáenz reveló por qué no volverá a la televisión y aseguró que su esposo Sebastián Martínez y su salud influyeron en la decisión

Yina Calderón respondió a las críticas por su temprana salida del ‘Juego de Villanos’: “No soportaron que me robara el show”

Mamá de B King, el Dj colombiano asesinado en México, está internada en una UCI en Medellín: sufrió un infarto y fue operada de urgencia

Deportes

Fecha y dónde ver en Colombia la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Fecha y dónde ver en Colombia la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Franco Fagúndez, figura de Santa Fe, podría ser comprado por el Cardenal: esta es la millonaria oferta que ofreció el cuadro bogotano al Santos Laguna de México

David Alonso reveló que tiene una mala relación con el compañero que provocó su caída en el GP de Indonesia: “Cuando uno es buena persona no se puede hacer nada”

Deportivo Cali vs. Universidad de Chile - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en la última fecha de la Copa Libertadores