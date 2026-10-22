Yina Calderón respondió a las críticas por su temprana salida del ‘Juego de Villanos’: “No soportaron que me robara el show”

La creadora de contenido aseguró que su protagonismo dentro de la villa podría convertirla en un objetivo para el resto de los participantes - crédito @misaamanee26/ X

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Yina Calderón respondió a las críticas y a los rumores sobre una presunta eliminación temprana de Juego de Villanos , de Telemundo, al asegurar que su presencia incomoda a varios de sus compañeros porque “se roba el show”.

La creadora de contenido colombiana habló en sus redes sociales después de que circularan versiones no confirmadas sobre una eventual salida anticipada del reality de Telemundo.

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La participante se refirió a las reacciones de usuarios que se burlaron de la posibilidad de que abandonara pronto el programa, pese a que antes de su ingreso había asegurado que llegaba preparada para asumir un papel polémico dentro de la competencia. Calderón sostuvo que no ha pasado desapercibida en la villa y planteó que esa exposición puede influir en las decisiones de sus compañeros.

“Cuando sea eliminada, porque para mí no va a ser fácil, no va a ser fácil porque simplemente soy un personaje que, ante los ojos de los compañeros, me les robo el show y como la gente es envidiosa”, afirmó. La influencer no confirmó su eliminación, sino que habló de una eventual salida y sugirió que su protagonismo podría convertirla en un objetivo dentro de la competencia.

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Yina Calderón habló de su posible salida de 'Juego de Villanos' y lanzó pulla a sus compañeros - crédito @yinacalderonoficial/ Instagram

Hasta los capítulos emitidos, Yina continúa en el programa. Sin embargo, debido a que el reality fue grabado antes de su estreno, aparecieron en redes sociales rumores sobre el futuro de varios participantes. En el caso de la colombiana, las versiones apuntan a una salida rápida después del conflicto que tuvo con Alicia Machado durante los primeros días de convivencia.

La producción no ha confirmado que Calderón haya sido eliminada. Por esa razón, la información sobre su presunta salida debe tratarse como un rumor que no ha sido validado por el programa ni por Telemundo.

Yina Calderón aseguró que no llegó al ‘reality’ para pasar desapercibida

En su transmisión, la creadora de contenido afirmó que, si deja la competencia, considera que su paso por el formato habrá cumplido con el objetivo de generar reacciones. “Cuando me vaya, si me voy, me voy en mi línea y jamás ustedes van a decir que no di show, que no fui a ganarme la plata bien ganada, porque es que yo me gano cada semana a pulso, yo no voy a calentar la almohada”, manifestó.

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La participante cuestionó a quienes, según ella, prefieren que los realities sean ganados por concursantes con menor participación en los conflictos. “¿Va a pasar como los otros realities, que gana una planta, que gana un mueble, que gana un inservible, que gana alguien que no haga absolutamente nada?”, preguntó.

La influencer afirmó que, si abandona el formato, espera que su participación sea recordada por las reacciones que generó.- crédito @yincalderontv/IG

Calderón defendió que el formato requiere figuras que despierten rechazo, molestia o afinidad entre sus compañeros y los televidentes. “Esto es Juego de Villanos. Aquí tendría que ganar un villano. Aquí tendría que ganar una persona que nos genere un sentimiento, que lo odiemos, que nos fastidie, que nos irrite”, señaló.

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El reality reúne a 18 participantes conocidos por su paso por programas de convivencia, polémicas públicas o enfrentamientos televisivos. La dinámica propone desafíos, alianzas y decisiones internas que pueden determinar la continuidad de los concursantes. El ganador recibirá USD 200.000 y el título de Emperador Villano.

La discusión con Alicia Machado aumentó las especulaciones

Uno de los primeros momentos de tensión de la temporada involucró a Yina Calderón y Alicia Machado. La discusión comenzó durante la distribución de las habitaciones, cuando la colombiana dejó sus pertenencias sobre una cama que, según se expuso durante el episodio, ya estaba asignada a Nahomi Mejía.

Machado le pidió que se retirara del lugar, pero el cruce aumentó de tono. La ex Miss Universo retiró varios objetos de Calderón y lanzó algunos por una ventana, mientras afirmaba: “Aquí se hace lo que yo digo”.

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Yina se mantuvo en la habitación y cuestionó la forma en que actuó su compañera. “Para ser un villano, no necesitas ser vulgar”, expresó durante el episodio. Sergio Mayer y Salvador Zerboni intervinieron en distintos momentos para evitar que la discusión escalara.

“Aquí se hace lo que yo digo”, Alicia Machado confrontó a Yina Calderón en 'Juego de Villanos' - crédito captura de pantalla Telemundo

Pese al enfrentamiento, Calderón aseguró que decidió cambiar su estrategia con Machado. “En el capítulo de hoy yo dije: ‘No, no, no. Ya no quiero de enemiga a la tía Alicia, ahora la quiero de amiga’”, comentó entre risas.

La colombiana incluso describió a la venezolana como una participante que entiende las reglas del juego. “La tía Alicia está loca, pero sabe muy bien lo que hace”, afirmó. Luego resumió su forma de relacionarse en la villa: “Yo soy así, ayer te odio, hoy te amo”.

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Por ahora, Yina Calderón permanece en las emisiones de Juego de Villanos. Los próximos capítulos mostrarán si las tensiones con Alicia Machado y el resto de los concursantes se convierten en una amenaza para su permanencia o si consolidan el papel que ella misma defiende como una de las figuras centrales de la competencia.