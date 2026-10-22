Fecha y dónde ver en Colombia la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla

El remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla será la sede del partido por el título de la "Otra mitad de la gloria" - crédito EFE

Guardar

Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarán en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana 2026 el sábado 21 de noviembre, en un partido que definirá al campeón del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica. El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez será sede por primera vez de la definición continental.

La Conmebol confirmó la fecha y el escenario del encuentro, aunque el horario permanecía pendiente de confirmación. La transmisión para Sudamérica estará disponible a través de ESPN, Disney+ Plan Premium y DSports. La final reunirá a dos clubes con antecedentes internacionales y a futbolistas colombianos que tendrán la posibilidad de conquistar el título.

PUBLICIDAD

Así clasificaron Boca Juniors y Atlético Mineiro a la final de la Copa Sudamericana 2026

Boca y Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla - crédito Conmebol

Boca Juniors alcanzó la final después de vencer 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná y revertir la derrota por 1-0 que había sufrido en el partido de ida en La Bombonera. El equipo argentino selló la eliminatoria con un 3-2 global.

El mediocampista Leandro Paredes ingresó a los 57 minutos tras recuperarse de un desgarro y anotó a los 88 el tanto que evitó una definición por penales. “Es difícil encontrar palabras para explicar lo que estoy sintiendo”, declaró el campeón mundial con Argentina en Catar 2022, citado por Noticias Caracol.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará terminar una sequía internacional que comenzó tras la conquista de la Recopa Sudamericana hace 18 años. Boca ganó la Copa Sudamericana en 2004 y 2005, por lo que una victoria ante el club brasileño lo convertiría en el primer tricampeón del certamen.

PUBLICIDAD

Atlético Mineiro avanzó pese a caer 2-0 ante Montevideo City Torque en Uruguay. La victoria por 3-0 en Belo Horizonte le permitió sostener la ventaja y cerrar la serie también con un marcador acumulado de 3-2.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Semi Final - Second Leg - Montevideo City Torque v Atletico Mineiro - Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay - October 21, 2026 Atletico Mineiro players pose for a group photo before the match REUTERS/Rodrigo Viera Amaral

El conjunto uruguayo estuvo cerca de una remontada histórica con los goles de Kevin Silva, a los 89 minutos, y Gary Kagelmacher, a los 90+4. La expulsión de Alan Franco a los 76 condicionó el cierre del partido para Mineiro.

El equipo brasileño, dirigido por Eduardo Domínguez, jugará por su primera Copa Sudamericana. Mineiro perdió la final de la Copa Libertadores de 2024 frente a Botafogo y cayó ante Lanús en la definición de la Sudamericana de 2025, por lo que buscará terminar una seguidilla de derrotas en partidos decisivos continentales.

PUBLICIDAD

La final también tendrá presencia colombiana en ambos planteles. Kevin Castaño integra Atlético Mineiro, mientras que Álvaro Montero y Sebastián Villa forman parte de Boca Juniors, por lo que al menos uno de ellos levantará el trofeo en Barranquilla.

Esto valdría llegar a Barranquilla y entrar al Metropolitano para la final de Copa Sudamericana 2026

Soccer Football - Copa Libertadores - Group Stage Draw - Conmebol Headquarters, Luque, Paraguay - March 17, 2025 The Copa Sudamericana trophy is displayed before the draw REUTERS/Cesar Olmedo

La venta de boletos aún no fue anunciada oficialmente por la CONMEBOL. El organismo suele dividir las localidades entre el público general y las hinchadas de los finalistas, con los clubes a cargo de la distribución prioritaria para socios, abonados y seguidores frecuentes.

La categoría 2, que comprendería la mayor parte de la tribuna Oriental del Metropolitano, estaría destinada al público general. Las localidades de categoría 3, ubicadas en las tribunas Sur y Norte, serían distribuidas por Boca y Mineiro para sus simpatizantes.

PUBLICIDAD

La categoría 1 correspondería a la tribuna Occidental. Una parte quedaría para las hinchadas de ambos equipos y otra se pondría a disposición del público, luego de descontar los sectores reservados para patrocinadores, autoridades y directivos.

Los precios proyectados a partir de la final de 2025 ubican las entradas de categoría 3 en alrededor de USD 105, equivalentes a COP 335.000; las de categoría 2, en USD 160 o COP 515.000; y las de categoría 1, en USD 240 o COP 765.000. También podría habilitarse una ubicación VIP de categoría 2 por USD 200, cerca de COP 640.000.

Los vuelos entre Bogotá y Barranquilla para el fin de semana de la final registraban valores de ida y vuelta de entre COP 600.000, unos USD 190, y COP 950.000, cerca de USD 300, en tarifas básicas. Los precios podían superar COP 1.200.000 en horarios de alta demanda o con equipaje facturado.

PUBLICIDAD

Los itinerarios desde Buenos Aires hacia Barranquilla, con escalas, rondaban los USD 2.000 por persona para ida y vuelta. Como alternativa, viajeros podían llegar a Cartagena o Santa Marta y completar por vía terrestre el traslado hasta Barranquilla, un recorrido de alrededor de dos horas y media desde Cartagena por la Vía al Mar.