David Alonso reveló que tiene una mala relación con el compañero que provocó su caída en el GP de Indonesia: “Cuando uno es buena persona no se puede hacer nada”

Alonso reconoció que la de Países Bajos no era una de sus pistas preferidas, pero se sentía contento de redimirse luego de perder la carrera anterior en República Checa, en la última curva - crédito Manuel Tormo Sánchez cortesía David Alonso

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El colombiano David Alonso acusó a su compañero Dani Holgado de no ser una buena persona tras el accidente que ambos protagonizaron en el Gran Premio de Indonesia de Moto2, en Mandalika, una caída que lo dejó fuera de competencia y le provocó una contusión pulmonar. El conflicto entre los pilotos del CFMOTO Power Electronics Aspar Team se trasladó fuera de la pista antes del Gran Premio de Australia.

Los dos corredores afrontarán la próxima temporada en MotoGP con equipos distintos. Alonso correrá con la Honda satélite del LCR y Holgado lo hará con la Ducati satélite del Gresini.

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La declaración de Alonso llegó durante la previa de la carrera australiana, después de que Holgado lo embistiera por detrás en la primera curva de la prueba indonesia. El campeón de Moto3 de 2024 dejó claro que su malestar no se reduce al incidente deportivo.

“La acción con Holgado me pareció igual que las anteriores. Pero, al final, la vida es bonita y hay que seguir adelante. Cuando uno no es buena persona, no se puede hacer nada. Yo sigo con lo mío, y él con lo suyo, y ya está”, dijo Alonso en una entrevista con DAZN.

El piloto cuestionó además la convivencia dentro de la escudería valenciana dirigida por Jorge Martínez Aspar. “No hay nada de relación, no hay nada de rollo en el equipo, y no es un equipo”, afirmó.

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Alonso sostuvo que un toque en pista no es, por sí solo, el motivo de su enojo. “Lo de menos es la acción. ¿Me tira alguien? Esto son carreras, una vez te pueden tirar a ti, otra vez yo puedo tirar a alguien, eso es lo de menos. Hay mucho más detrás, yo simplemente sigo por mi camino, no hay que gastar tiempo con personas que no merecen la pena”, sentenció.

Por el momento, el CFMOTO Power Electronics Aspar Team no anunció medidas disciplinarias contra ninguno de los corredores. El campeonato continuará con el Gran Premio de Australia, programado del 23 al 25 de octubre en Phillip Island.

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Alonso ya fue anunciado como futuro integrante del LCR Honda. “Estoy muy contento. Ya se hizo oficial, me gustó el vídeo de cómo lo hicieron. He podido conocer a Lucio Cecchinello. Son muy familiares, es un sitio muy bueno para empezar en MotoGP y crear una nueva familia. Es lo correcto. Es perfecto, porque, en el tema técnico, tienen las mismas ventajas, el mismo material que el equipo oficial, y estás en ese segundo plano para empezar en MotoGP”, explicó a DAZN.

Así fue el accidente de David Alonso, que lo dejó afuera del GP de Indonesia en Moto2

El choque ocurrió el 11 de octubre, en la frenada de la primera curva del circuito de Mandalika. Alonso había clasificado en la primera fila y partía desde la tercera posición, mientras Holgado lo hacía desde el cuarto lugar.

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La moto del español impactó en la parte trasera de la del colombiano y desencadenó una caída múltiple en la que también estuvieron involucrados Joe Roberts y Collin Veijer. La dirección de carrera mostró bandera roja y detuvo la competencia.

Holgado regresó a la pista para la segunda salida y terminó tercero, con puntos importantes para el campeonato. Alonso no pudo continuar por los daños en su motocicleta y por las secuelas del golpe.

El equipo confirmó que el colombiano sufrió una contusión pulmonar y fue trasladado a un hospital, donde se descartaron otras lesiones.

Holgado reconoció su responsabilidad después del accidente y pidió disculpas tanto a Alonso como a la escudería. “Quiero pedir disculpas por lo ocurrido tanto a mi compañero David Alonso como al equipo”, manifestó el español.

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Holgado aseguró después que ya había dado ese paso y que no tiene problemas para hablar con su compañero. “Yo ya pedí disculpas porque le fastidié la carrera. Seguro que lo hablaremos en el futuro. Me gustaría hablarlo, no tengo ningún problema”, sostuvo.