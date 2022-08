El acoso digital es uno de los ciberataques que más sufren los colombianos

El ciber acoso es uno de los ataques que más sufren los colombianos.

Stalkerware, o en términos prácticos, espiar dispositivos móviles, smartphones, es una práctica que poco a poco va tomando relevancia con el auge de las tecnologías y herramientas digitales; y aunque no es una novedad que los datos e información personal sea constantemente vulnerada por las diferentes aplicaciones y sitios web, que diariamente se usan, se está detectando que varias personas, de manera intencional, estarían usando estos software para seguir a otras, casos muy recurrentes en las relaciones de pareja, según la firma Kaspersky Lab.

El informe titulado “Acoso Digital en las relaciones”, donde más de 21 mil personas, de 21 países alrededor del mundo, entre otros: Colombia, Argentina, México, etc, demostró que un gran porcentaje de estas personas han sido acosadas digitalmente.

“En determinadas circunstancias, la tecnología digital puede ser utilizada por actores inmorales como parte de una campaña más amplia de abuso doméstico. Esto puede consistir en que uno de los miembros de la pareja utilice aplicaciones conocidas colectivamente como ‘stalkerware’ para seguir el paradero de su pareja, las interacciones y el uso de Internet de su pareja”, explica Kaspersky Lab.

Tal vez el término pueda ser desconocido para la mayoría, pero aun así, muchos usuarios digitales sienten que han tenido este tipo de vulneración, además, lo que preocupa, según el estudio, es que cualquiera puede acceder a este tipo de herramientas y vulnerar la privacidad, pues usarlas es muy sencillo y discreto por demás, lo que no solamente deja expuesta la ubicación, con esto se pueden ver los mensajes que envían, independiente de la red social, las llamadas que realiza, entre muchos otros datos privados y personales.

Según las cifras obtenidas por la firma de ciberseguridad, dentro de los países más vulnerados en el mundo se encuentran: India, Malasia y China, no obstante, un dato que no es menor es el porcentaje de encuestados que considera: “que no está bien vigilar a las parejas íntimas sin que lo sepan”, en este aspecto, Colombia, junto con Portugal, son los países con el índice más alto en este aspecto.

“El uso no consentido de stalkerware es un problema mucho más extendido en algunos países que en otros. La India (45%), Malasia (31%) y China (27%) ocupan los primeros puestos entre los encuestados por pensar que está bien vigilar a las parejas íntimas sin que lo sepan. Portugal / Colombia (7%), España / República Checa /México /Perú (6%) y Argentina (5%) son los que menos probable que estén de acuerdo con esto. Esto podría deberse en parte a las percepciones culturales sobre el derecho a la menos de uno de cada cuatro encuestados en la India (24%) cree que todo el mundo tiene derecho a la intimidad, frente al 65% en España/México”.

Frente a este tema, los colombianos son de las personas que más se preocupan por que su pareja los espíe, el 56 % teme que eso ocurra, aunque, el 52 % de los encuestados desconoce la existencia de esta ‘amenaza’; de hecho, los hombres son los que más lo ignoran, el 49 %, frente al 42 % de las mujeres.

Caso contrario ocurre con las personas que aseguran haber sido víctimas, el 28 % de las mujeres dice haber o sufrir este flagelo, mientras que el 22 % de los hombres lo señaló. Los dispositivos por donde se pueden presentar esas vulneraciones, principalmente se da en: celulares 54 %, computadores 36 %, cámaras web 24 % y los aparatos domésticos 14 %.

“El acoso siempre lo realiza alguien cercano a la víctima: el cónyuge, un familiar o la pareja sentimental. La instalación se lleva a cabo discretamente y sin el conocimiento ni consentimiento de la víctima”, explicó Carolina Mojica, gerente de producto de Kaspersky Latinoamérica.

