Agarrón entre “la abuela uribista”, Alicia Franco, y el senador petrista César Pachón: “Hágase ver de la Fiscalía”

La posesión de Gustavo Petro como nuevo jefe de Estado ha generado toda clase de comentarios, una gran parte de políticos y ciudadanos celebraron la llegada del líder del Pacto Histórico a la Casa de Nariño, mientras que otra gran parte lo lamentó y lo rechazó, como fue el caso de la exaspirante al Congreso por parte del Centro Democrático, Alicia Franco, quien se ha manifestado en contra del nuevo presidente del país y del Pacto Histórico.

El pasado domingo 7 de agosto, varios políticos que manifestaron ser parte de la oposición, criticaron la posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia y una de ellas fue Alicia Franco, quien en sus redes sociales realizó varias publicaciones y una de estas fue respondida por el senador del Pacto Histórico, César Pachón.

Franco, quien es conocida como ‘la abuela uribista’ publicó en su cuenta de Twitter, “Hoy 7 de agosto tengo dolor profundo en mi corazón” , este mensaje tuvo una enorme repercusión por parte de los usuarios de la red social en mención y uno de las respuestas que recibió fue por parte del congresista del Pacto Histórico, quien le contestó, “Hágase ver señora. A su edad es muy importante el chequeo médico. Que se mejore”. En otro mensaje, aclaró que, “Le desee buena salud. Qué otra cosa debería haber hecho”.

Como era de esperarse, Alicia Franco, quien ha sido bastante polémica por algunos de sus comentarios, respondió al mensaje del senador y afirmó, “gracias señor César Pachón por su consejo, ya fui a hacerme el chequeo y no tengo nada. Hágase ver usted de la Fiscalía que lo andan buscando por honesto”.

Este cruce de palabras generó varios comentarios en las redes sociales por parte de diferentes usuarios, algunos a favor y otros en contra de lo dicho por César Pachón y Alicia Franco. Estos son algunos de ellos:

- “Amigo respete, el respeto es lo primero que se merece toda persona independiente de su opinión! No es eso lo que pedía todo el tiempo?”

- “Señora que bueno que le haya ido bien en su chequeo, pero es mejor que a su avanzada edad realice marchas virtuales”.

- “Usted es un irrespetuoso señor senador”

- “Mentirosita no doña Alicia, no le da pena a su edad estar acusando a la gente de cosas que no son, cuidado la demandan por injuria y a la que le toca ir a la fiscalía es a usted”

Sobre la llegada de Gustavo Petro a la presidencia y este cambio de rumbo político por los próximos cuatro años, Alicia Franco fue enfática al señalar que, “Colombia cayó en garras del comunismo (...) muchos jóvenes fueron engañados por muchas palabras, yo no sé cómo va a hacer esto, pero él les hizo muchas promesas que no va a cumplir. Tengo mucha tristeza por Colombia”.

Mientras que el senador del Pacto Histórico, César Pachón, se mostró feliz por la llegada del gobierno de Gustavo Petro y aseguró en su cuenta de Twitter que, ”Comienza la Colombia de lo posible” gracias a ustedes amigos que hicieron lo imposible. Derrotaron a quienes gobiernan Colombia hace 200 años”.

