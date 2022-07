Senador del Pacto Histórico le respondió a campesino de Boyacá que lo acusó de corrupto

Colprensa

José Isaac Torres Molina, campesino residente en Boyacá, hizo una grave denuncia en contra del senador del Pacto Histórico, Cesar Pachón. De acuerdo con lo que alega, el político lo habría estafado económicamente. Reveló que hizo parte de su UTL (Unidades de Trabajo Legislativo) y que, por aquellos días, no le pagó el dinero que le había prometido. Así mismo, destacó que le prestó su firma para que Pachón se quedara con una millonaria licitación.

“A mí me consignaban, pero igual la plata yo no la cogía, tocaba dársela a Pachón en efectivo en una cafetería, o él pasaba por el sector del Puente de Boyacá donde yo vivo”, dijo en su denuncia, hecha en Caracol Radio, Torres Molina. El hombre, que labora en el campo, recordó que hizo parte de la UTL de Pachón durante 17 meses con un salario superior a los seis millones de pesos, sin embargo, destaca que nunca pudo hacer uso de ese dinero. Tal y como declaró, Pachón le quitaba la suma mencionada.

Este caso no es el primero que protagoniza las noticias del país, por el contrario, hace parte de otra lista de funcionarios acusados de haber hecho lo mismo: cobrar un porcentaje de su salario mensual para permitir la continuidad de la víctima en su cargo. Se recuerda, por ejemplo, el caso de los representantes a la Cámara, Anatolio Hernández y Luis Enrique Salas.

El denunciante destaca que Pachón le pidió su firma para lograr la ejecución de un contrato para el alumbrado del Puente de Boyacá a través el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá. El acuerdo, dijo Torres, superaba los $600 millones y su firma habría beneficiado también a Andrés Flórez y Simón Medina.

Aquí la segunda parte de la respuesta a la FakeNews. https://t.co/HtMw0vhDHe — César Pachón (@CesarPachonAgro) July 26, 2022

Torres, quien es técnico en electricidad, comentó que hizo la instalación de los alumbrados navideños en el Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas, sin embargo, no recibió el pago justo y que, además, del contrato habían quedado más beneficiados César Pachón y Andrés Flórez.

“Tranquilos. Haré un video explicando todo lo que supuestamente se me “acusa”. Nunca tuve ni media denuncia en sede judicial de este señor. Lo que sale en medios no es una investigación sino una versión de alguien que quiere ensuciarme. Pero como es falso no hay ni media prueba”, escribió Pachón en sus rede sociales.

El político, para aclarar las denuncias en su contra, hizo dos videos que, posteriormente subió a sus redes sociales. Allí dijo que el denunciante no es un campesino y que, por el contrario, se trata de un empresario que está tratando de sacar provecho de la situación. “Si yo he cometido alguna ilegalidad no tengo problema con renunciar a mi curul o ir a la cárcel (...) el que nada debe nada teme”, inició diciendo.

Explicó que el hombre es un evasor de impuestos al que la Dian le quiere cobrar sus obligaciones. “Supuestamente el dinero me lo quedé yo. Eso no es un elefante blanco. Esa obra se hizo como correspondía. El contrato se hizo a cabalidad. Si yo me hubiera quedado con el dinero, habría sido muy difícil ejecutarla. Yo no era congresista cuando se firmó ese contrato (...) ese dato es importante porque él dice que me aproveché de mi investidura. No hay denuncia ni investigación judicial, quieren radicarla casi cinco años después de los hechos. Quieren dejar en el aire que ‘Pachón es un corrupto’”, argumentó.

Cuestionó a Torres por haber esperado tanto para denunciarlo, según él, por que no le conviene. Pachón asegura que denunciar sería contraproducente, pues es información falsa. Comentó que esto se trata de un escándalo periodístico. “Ustedes me conocen, antes muerto que callado”, añadió.





