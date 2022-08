Katalina Posada desmiente rumores de crisis matrimonial con Luis Alberto Posada

Katalina Posada, esposa de Luis Alberto Posada, desmintió rumores de una crisis matrimonial con el cantante. Foto: Instagram @posadarecords_

La relación que sostienen Luis Alberto Posada y Katalina Posada, 24 años menor que él, había permanecido por un buen tiempo en el anonimato, pues el artista no es muy dado a revelar sus movimientos en cuanto a la vida personal se refiere. Sin embargo, los rumores de una ruptura comenzaron a rondar desde hace aproximadamente dos meses.

El pasado julio, los presentadores del programa Lo Sé Todo hicieron públicas estas revelaciones del fin de la relación de los cantantes, pues se habría producido una fuerte discusión, por lo que el intérprete de Me cambiaste por nada, decidió regresar a vivir a Medellín y le habría quitado el manejo de sus redes sociales a su actual pareja.

Sin embargo, a través de un comunicado el artista desmintió tales rumores y pidió respeto por su intimidad.

“A todos quiero solicitar de manera más atenta, que prime el respeto y el tacto, al momento de emitir, difundir y replicar cualquier tipo de información sobre asuntos que hacen netamente parte de mi vida personal y la de mi familia. Mis hijos crecen actualmente en un hogar lleno de amor, cariño, respeto, solidaridad y apoyo; el cual hemos construido con todo el empeño del mundo en pro de ellos y su futuro”, argumentó en el comunicado que compartió el artista en su cuenta oficial de Instagram.

Luis Alberto Posada pidió respeto a los medios de comunicación y sus seguidores por cuenta de las afirmaciones que estaban haciendo sobre su separación. Tomada de Instagram @posadarecords_

Y aunque la pareja pensó que todos los rumores habrían llegado a su final, recientemente Katalina hizo una dinámica a través de su cuenta de Instagram en la que respondió varias inquietudes de sus seguidores, que no desaprovecharon la oportunidad para que confirmara o desmintiera el fin de su relación con Luis Alberto Posada.

La primera pregunta vino de un seguidor que le aseguró que todos los medios de comunicación afirmaron que se estaba separando del maestro, por una supuesta infidelidad de la también cantante, a lo que ella de manera contundente respondió:

“¡Jamás! Lo amo con locura y no tendría el valor de dañarle. Eso es falso de toda falsedad. No”, argumentó Katalina Posada a través de sus InstaStories.

La siguiente pregunta sobre su relación con Luis Alberto Posada fue si todavía seguían casados, a lo que la mujer respondió con la fotografía de su anillo de matrimonio en oro amarillo con incrustaciones de diamantes, agregando en un corto texto que la imagen respondería su inquietud.

Las reacciones a esta publicación no tardaron en aparecer, pues el portal de chismes Rastreando Famosos se encargó de viralizar el contenido que ya se acerca a los 1.000 likes con algunos comentarios de los usuarios que recordaron el episodio entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, que constantemente desmentían los supuestos rumores y al final, terminaron confirmando el fin de su unión.

Algunos de los comentarios más destacados son: “Jajaja dizque lo amo con locura”; “aquí falta investigación, hay algo que no me cuadra”; “están desde hace rato separados, pero ella no lo quiere publicar ni confirmar”; “muy raro que ahora que anda el rumor de su separación, posada ya esté compartiendo con sus otros hijos”, entre otros.

Aquí puede ver las respuestas que ofreció Katalina Posada desmintiendo su separación:

Katalina, esposa de Luis Alberto Posada, desmintió rumores de una crisis en su matrimonio con el cantante. Tomada de Instagram @rastreandofamosos

Cabe recordar que en 2020, el cantante respondió a las críticas que recibió por la diferencia de edad entre él y su esposa.

“Se va notando más la edad en mí que en ella. Eso, a veces, me hace mella, pero hay veces que digo ‘qué se va a hacer, fue la que yo escogí, ella me escogió como su esposo, como padre para nuestros hijos’”, expresó Posada en una entrevista que brindó al programa ‘La red’ a finales de 2020.

SEGUIR LEYENDO: