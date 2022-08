Así se vive en Bogotá la posesión de Gustavo Petro como nuevo Presidente de Colombia

Foto de archivo. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, habla durante una ceremonia de juramentación simbólica organizada por organizaciones sociales, populares, étnicas y ancestrales de Colombia, en Bogotá, Colombia, 6 de agosto, 2022. REUTERS/Mariana Greif

Sería fácil decir que se trató de otro 7 de agosto más, pero lo cierto es que el de 2022 probablemente sea recordado como uno de los días que mayor expectativa y emoción generó en los colombianos en mucho tiempo.

Madrugar con tanto fervor para ver a un presidente posesionarse es algo que no ocurría desde hace mucho. El precedente más reciente le corresponde al mandatario saliente, Iván Duque Márquez; en aquel 2018 muy poca gente hizo presencia en plazas y calles. De hecho, no hubo casi nadie que se congregara para festejar su llegada al poder, además el clima no ayudó. Al final, hasta la bandera de Colombia que ondeaba en la Plaza de Bolívar salió volando de ahí, como si no quisiera estar.

Ahora, cuando llega por primera vez un presidente de izquierda al poder, es inevitable no sentir en el aire esa esperanza de cambio, esa sensación de que puede que ahora sí las cosas sean diferentes. Y no por ser diferentes las cosas necesariamente son buenas. Eso hay que tenerlo claro. Sin embargo, lo que hoy se siente en el ambiente muy difícilmente podrán igualarlo los presidentes que vengan después de este, sea que haga las cosas bien o no. ¿Qué presidente lo ha hecho todo bien? No hay solo uno.

A Petro, gústele a quien le guste, nadie le podrá arrebatar esto. Asume el mando de Colombia en un momento histórico para todos, y eso parece respaldarlo toda esa gente que madruga para llenar plazas y calles, para quedar cerca a las pantallas que dejarán ver su rostro, y a los altavoces que harán eco de sus palabras.

Filas y filas de más de tres cuadras, personas despiertas desde antes de las cinco de la mañana, familias enteras adueñándose de Bogotá en su cumpleaños. ¿El domingo no era un día para descansar? Parece no importarle a nadie. Parece como si, en cambio, la gente quisiera despertar de algún letargo y encontrar una única consigna en lo que viene: cambio.

La jornada del 7 de agosto estuvo caracterizada por el apoyo de los colombianos al gobierno entrante. Muchos aprovecharon para manifestar su fe en el cambio (Foto: Juan Felipe Sacristán/Infobae).

Como Edgar Pinzón, que se levantó temprano para sostener un cartel durante toda la jornada. “Hoy es un día muy feliz, porque terminan muchos años de gobiernos corruptos. En los 76 años que llevo viviendo no he visto sino corrupción. Y claro, no se va a acabar, pero por lo menos, disminuirá un poco. Es un día feliz para mí y los viejos”.

Y esa felicidad de la que habla, además de verse en las comparsas, en los bailes y en el sol que se alza sobre la capital colombiana, es secundada por miles y miles. Pinzón es uno de tantos, a él se le suma Blanca Nubia Díaz, una mujer de la comunidad Wayú, en La Guajira, que se desplazó hasta Bogotá, junto al Movimiento Nacional de Crímenes de Estado (Movice), por el simple hecho de que se siente feliz.

“Me siento feliz, y no solamente yo, mucha gente de La Guajira, que fue en donde más se votó por Petro. Nosotros queremos que este país tenga un cambio. Ojalá lo hagamos realidad, que podamos tener cosas mejores, que no haya tantos asesinatos como los que han habido. Que ese cambio quede para los jovenes, para los niños, para los ancianos, para los campesinos, para los afro, para los indígenas. Ojalá Petro lo consiga”.

Pero la felicidad no es lo único que habita a estas personas, también la ilusión, la fe en que las cosas se harán bien, y de eso está seguro Javier Forero, un hombre que marchó hacia la Plaza de Bolívar con la bandera del M-19. A él, la llegada de Petro al poder le confirma los primeros ideales del Movimiento Estudiantil 19 de abril. Forero dice que él estuvo en la celda junto a Petro en la cárcel La Picota, en aquel año 86.

“Tenía quince años cuando me uní al M-19. Estuve con Petro en esa celda. Hoy celebro su presidencia, celebro la victoria de la democracia, de una democracia fortalecida (...) Hacer la revolución es hacer la transformación social, es acabar con las injusticias, hasta ahora estamos empezando. El momento más difícil empieza hoy”.

La gente celebra y respalda la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia durante el 7 de agosto (Foto: Juan Felipe Sacristán/Infobae).

Ordas de gente llegaron para festejar esa promesa del cambio a la Plaza de Bolívar, a la del Rosario, a la de Las Nieves, al Parque de los Periodistas, al Parque Santander, al de la Independencia, a cada espacio posible, cada calle, cada rincón, todos con ese anhelo en común. Todos con la fe puesta en el nuevo presidente, en Gustavo Petro, y en su gabinete, en su vicepresidenta, la primera mujer afro en llegar a ese cargo.

El centro de Bogotá es una fiesta ✊ pic.twitter.com/yc14EMyu7F — Oscar M. López (@LopezOscarM) August 7, 2022

Así lo afirma Yenecith Torres, de la Organización Pueblos Étnicos: “Su llegada significa igualdad, cambio, participación. Cuando logró la vicepresidencia lloramos de alegría. Sabíamos que íbamos a llegar, pero no deja de ser sorpresivo todo esto. Es algo histórico. Es la primera vez que todos queremos estar aquí”.

Plazas y calles llenas, así transcurre la jornada del domingo 7 de agosto, de cara a la posesión de Gustavo Petro. (Foto: Juan Felipe Sacristán/Infobae).

Y cuando dice todos, son todos. Afros, indigenas, campesinos, miembros de la comunidad LGBTQ+, feministas, hombres, mujeres, niños... Al final del día, con Petro y Francia Márquez situados en lo alto de la Plaza de Bolívar, de cara a la Casa de Nariño, Colombia habrá dado un paso más hacia ese cambio que clama la gente, y solo el tiempo nos dirá si este 7 de agosto de 2022 fue en realidad nuestro día de, o solo una ilusión bañada de esperanza.

