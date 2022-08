Posesión presidencial de Gustavo Petro, así se está preparando Bogotá: seguridad, cierres viales y otras medidas

Bogotá anuncia el plan de seguridad para el día de la posesión presidencial.

En un evento liderado por los secretarios de seguridad, Aníbal Fernández de Soto; gobierno, Felipe Jiménez Ángel; el de movilidad, Felipe Ramírez; comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Eliécer Camacho y el comandante de la Quinta División del Ejército, general Óscar Reinaldo Rey y demás autoridades, presentaron las medidas de acompañamiento y seguridad que se desplegarán en la capital de la República el próximo domingo 7 de agosto, fecha en la que asume la presidencia Gustavo Petro.

Desde hoy y hasta el domingo en Bogotá se recibirán varios eventos multitudinarios, el primero, la conmemoración de los 484 años de fundación de la ciudad, actividades por el Festival de Verano y la posesión presidencial, por esto, se anunciaron una serie de restricciones y recomendaciones.

Por esto, más de 10 mil uniformados estarán desplegados en los distintos puntos de la ciudad, pero, principalmente en un polígono trazado en cercanías de la Plaza de Bolívar, en el centro, con el que se custodiará el evento oficial.

El director del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER, Guillermo Escobar, anunció cómo se desplegará ese polígono de seguridad, que tendrá varios cierres a la movilidad. Desde Calle 19 y 7 y entre las Carrera 3 y 10 se realizará la restricción a la movilidad, principalmente para la movilidad vehicular.

Este será el cierre por la posesión de Gustavo Petro.

Si usted desea asistir a la posesión, el ingreso será en solo 2 puntos, por la calle 19 entre las Carrera 7 y 8 y por la Avenida Jiménez con Carrera 10.

Conozca los puntos de acceso a la posesión presidencial.

El director del IDIGER agrega:

“El polígono abrirá las puertas a las 8 de la mañana´, en la carrera séptima y la octava para tener acceso a la plaza de Bolívar. Habrá otros puntos de concentración: parque Santander, plazoleta del Rosario, parque de los periodistas, plazoleta de las Nieves y el parque de la independencia”, allí se dispondrán pantallas gigantes para que todos los asistentes puedan apreciar la posesión.

En estos puntos podrá ver la posesión presidencial el 7 de agosto.

A estas medidas se suman restricciones para el ingreso de menores de edad a la posesión, no se podrán bebidas embriagantes, no se podrán portar armas, así sea de un cuerpo o esquema de seguridad, no podrán llevar sombrillas, elementos contundentes o que puedan generar lesiones, se prohíbe el acceso de mascotas, bicicletas y no se podrán portar camisetas de equipos de fútbol.

En el sector no podrán circular motocicletas, excepto las de los organismos de seguridad y emergencia y el transporte de vehículos con escombros, trasteos, cilindros de gas y artículos pirotécnicos también tendrán restricciones.

A los cierres se suman los ascensos al sendero de Monserrate y Guadalupe, y algunos tramos como el de la Carrera 7, entre calles 45 y Avenida Primera de Mayo; otro será el de la Calle 26 entre Carreras 60 y 7; también en la Carrera 24 y diagonal 40A, en el sector del Parkway; y en estos mismos tampoco habrá ciclovía.

“Los cierres serán desde las 6 de la tarde del sábado 6 de agosto, hasta las 10 de la noche del domingo 7 de agosto, también se recuerda que la Calle 19 estará habilitada para el tráfico y en la carrera décima también. En el caso de la calle 7, estará solamente habilitada en el sentido occidente - oriente; es importante recordar que en la Circunvalar habrá un cierre, solamente el domingo, desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche, desde la calle 21 hasta la calle sexta y también hay un dispositivo de 150 hombres y mujeres, que desde la Secretaría Distrital de Seguridad estarán acompañando estos cierres, para informar a las personas que asistan al evento”, detalló el secretario de movilidad, Felipe Ramírez.

