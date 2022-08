La Segura dejó claro que no habrá boda

Ignacio Baladán se ríe de las críticas a su pedida de noviazgo a La Segura. (Foto: Instagram)

El pasado 3 de agosto la reconocida caleña Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, deslumbró a su audiencia y a sus más de 8,5 millones de seguidores en Instagram debido a que publicó uno de los momentos más anhelados y románticos de su vida junto a su pareja, el uruguayo y también influenciador, Ignacio Baladán.

Mientras algunas cámaras la filmaban ella supuso, por todas las personas que estaban a su alrededor, que en un abrir y cerrar de ojos le iban a revelar un momento que marca una nueva etapa en su vida.

Luego de la aparición de unos carteles gigantes, la influenciadora se vio muy conmovida, más cuando en el videoclip se enfoca un anillo que le regaló Ignacio y con el que oficializaba el amor que tiene la pareja desde que empezaron a salir hace tres meses y medio.

Ignacio Baladán le pide a La Segura que oficialicen su noviazgo. Instagram: @la_segura.

Aunque en las grabaciones fue claro que apenas era el sello de su noviazgo, con la complicidad de unos amigos y cerrando el pacto a través de un anillo, algunos internautas se confundieron y afirmaron la influenciadora colombiana se va a casar.

Por la cantidad de mensajes y por algunas noticias que la caleña leyó en donde malinterpretaban el romántico evento, decidió usar su cuenta oficial de Instagram para aclarar la información.

‘La Segura’ afirmó que no se va a casar y argumentó que el video, que publicó tanto ella como su pareja, deja claro que son novios y llevan saliendo unos cuantos meses:

“O sea, yo he visto, se los juro, noticias rarísimas, raras, raras, raras, he visto personas que han dicho que me voy a casar, en qué momento, yo creo que el video es demasiado claro, amigos, yo llevo con nachito saliendo, literalmente desde el primer momento, tres meses y medio, más o menos y apenas somos novios”, dice ‘La Segura’.

La segura aclara que no se va a casar.





Aun cuando la reconocida influenciadora mostraba su felicidad, evidente por su sonrisa de lado a lado y aunque no paraba de mostrar su anillo mientras se dirigía al celular y al público digital durante la grabación de su historia, enfatizó al decir que la joya no es sinónimo de compromiso y que no está obligada a cargarlo todo el tiempo.

Fue muy clara y concluyó que ese anillo demuestra el afecto que su novio tiene hacia ella y advirtió que no quiere que las personas empiecen a especular más adelante si ella no usa el regalo de Ignacio o de ‘su pollito precioso‘, como lo suele llamar, es una señal de que terminaron su relación o que tienen problemas de pareja:

“Lo primero es que esto es un hermoso detalle que me dio ‘mi pollito precioso’ y este es un detalle que él me dio cuando me pidió que fuéramos novios, la semana pasada y este dice ‘Ignacio’ y en la parte de abajo tienen como una piedrita brillantita y dice la fecha en la que nos conocimos, él tiene uno que dice Nati y que dice también la fecha, pero de una vez les digo, amigos no es un anillo de compromiso, no estamos obligados a cargarlo siempre”, explicó la caleña e influenciadora colombiana en el video.

La Segura aclara que no está embarazada.

