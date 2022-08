Reportan fallas en la página web de la Fiscalía y Policía Nacional

Reportan caída de la página web de la policía Foto: Página Denunciar Policía Nacional

El pasado lunes primero de agosto Luis Mauricio Santamaría fue víctima de hurto bicicleta en el barrio San Luis de Bogotá. El se perpetró en el interior de su casa mientras hacía una diligencia. Sin saber qué hacer y con la desesperación por la situación actual, se acercó a una a las instalaciones del CAI en el barrio San Luis y los uniformados le dijeron que radicara su denuncia a través de internet.

Mauricio, de 61 años, informó que como no sabe ingresar a la página web de la Policía, solicitó el acompañamiento de una vecina, quien asegura, realizó la denuncia a través de portal ADenunciar, pero no recibió respuesta alguna a su correo.

Al momento de repetir la misma acción al día siguiente, el portal le negó el acceso y de nuevo, este miércoles 3 de agosto mientras se redactaba la nota, el portal no funcionó.

Funcionarios y responsables de la página web informaron a Infobae Colombia que la página no se encuentra en mantenimiento y que probablemente exista la posibilidad que esté saturada.

¿Qué hacer cuando la página web de la Fiscalía y Policía no funciona?

De acuerdo con los hechos ocurridos con el portal, los funcionario informaron que Luis Mauricio Santamaría debe acercarse a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) más cercana y que estas unidades están disponible las 24 horas los 365 días del año y, que una vez hecha la denuncia, los oficiales se encargarán de la respectiva investigación

Los hechos de la pérdida de la bicicleta

La bicicleta fue hurtado el pasado primero de agosto de 2022 Foto: Mauricio Santamaría

El pasado lunes primero de agosto, Luis Mauricio Santamaría salió de su casa ubicada en el barrio San Luis en la localidad de Chapinero. Al regresar a la media hora, en horas de la tarde, se dio cuenta que la bicicleta que desde el 2007 lo acompaña, ya no estaba.

“Pensé que mi hijo se la había llevado e inmediatamente lo llamé para preguntarle, él me respondió que no la tenía y en ese momento supe que me la habían robado”

Después se acercó al CAI de San Luis y los oficiales tomaron los datos sugiriéndole que hiciera el reporte en la página web de la Policía para registrar el caso.

Sin embargo, desde el momento que hicieron el reporte, la página no permite el acceso para ingresar los datos de la denuncia.

Infobae Colombia se comunicó con el CAI del barrio San Luis e informaron que ya se reportó el numero de serie de la bicicleta de Luis Mauricio Santamaría.

Por otra parte, quienes sepan o tengan conocimiento de la bicicleta pueden comunicarse al número 6013457366 del CAI del barrio San Luis.

En la página web de La Fiscalía General de la Nación se precisa que, “es consciente de los riesgos de las aglomeraciones, y en atención a las recomendaciones de las autoridades de salud en materia de prevención del COVID-19, invita a la ciudadanía a denunciar de forma virtual, a través de la herramienta ADenunciar o comunicarse con el Centro de Contacto de la Fiscalía, línea 122″.

De esta manera, se busca evitar la asistencia masiva a las 98 salas de recepción de denuncias habilitadas en el país (Centro de Atención de la Fiscalía -CAF-, Salas de Denuncias y Unidades de Reacción Inmediata -URI-).

En ADenunciar, disponible en las páginas web de la Fiscalía www.fiscalia.gov.co y de la Policía Nacional ( www.policia.gov.co ), así como en el Centro de Contacto de la Fiscalía a la línea 122, los ciudadanos pueden denunciar hechos delictivos relacionados con los siguientes:

