David Racero retiró camionetas blindadas a varios funcionarios de la Cámara de Representantes

Además, el congresista del Pacto Histórico manifestó que se decidió, de manera indefinida, suspender la compra de nuevos vehículos, lo que garantizaría la sostenibilidad de esta política. “Como lo he sostenido, vinimos a dar ejemplo y no vergüenza, y este es un primer paso para el cambió” apuntó Racero.

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció este miércoles 3 de agosto que, desde hoy, ningún funcionario adscrito a la entidad tendrá vehículo asignado por la corporación. El representante presentó la resolución N° 1792 en la que se concreta dicha decisión, incluyendo la entrega de su mismo automotor.

En el artículo primero de dicha resolución se establece “suspender indefinidamente la asignación de los vehículos del parque automotor de propiedad de la Cámara de Representantes a la Presidencia, Primera y Segunda Vicepresidencia, Secretaría General, Subsecretaría General, Comisiones Constitucionales, Legales y especiales, Oficina de Información y Prensa y Oficina de Control Interno.”

Al respecto, el presidente Racero manifestó: “con esta decisión, le estamos ahorrando más de mil millones al año a los colombianos. Un gran mensaje en tiempos de austeridad. Pero lo más importante, le estamos mostrando al país que sí es posible hacer cambios, solo hacía falta nuestra política”.

El presidente de esta corporación suspendió la entrega de carros al secretario General, secretarios de las Comisiones Constitucionales, entre otros.

Una investigación de Semana estableció que por cada camioneta usada por los congresistas de Colombia se paga cerca de 15.000.00 de pesos mensuales (incluidos mantenimiento y repuestos).

Adicionalmente, la seguridad por cuatro años, para 296 legisladores, tendría un costo total de 426.240.000.000 de pesos, mediante los convenios interadministrativos que se firman anualmente con la Unidad Nacional de Protección.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Cámara de Representantes sostuvo que:

“El Estado puede ahorrar miles de millones, si entendemos que los servidores públicos no necesitamos de grandes privilegios para hacer bien nuestro trabajo. Agradezco a servidores/as de la Cámara de Representantes, que así lo comprendieron”.

El pasado 22 de julio, una vez asumió la presidencia de la corporación, el congresista del Pacto Histórico afirmó que: “Vinimos a dar ejemplo y no vergüenza; vinimos a servir y no a servirnos. El cambio, si bien es político y económico, también es profundamente ético, y ese es el cambio que de vamos a dejar a las nuevas generaciones. No estamos para menos”.

Trece días después de ese discurso, David Racero anunció así la primera grande medida que tomó como presidente de la Cámara de Representantes: “Como Presidente de la @CamaraColombia, le anuncio a los colombianos que desde hoy ningún funcionario tendrá un vehículo asignado por la corporación, incluyéndome. Que los vehículos blindados sean para quienes lo necesitan, no por lujo. Inició el cambio, empezamos en el Congreso”.

Los funcionarios que ya no se movilizarán en estos vehículos y deberán hacer el reintegro inmediato de los mismos son: Jaime Lacouture, Secretario General de la Cámara de Representantes, secretarios de las diferentes Comisiones constitucionales, legales y especiales, Olga Lucía Velásquez y Erika Sánchez, vicepresidentas de la corporación, al igual que el jefe de la oficina de Información y Prensa.

Por ahora, la suspensión recae exclusivamente en los autos que están al servicio de los despachos del Congreso, pero el objetivo de David Racero es extenderla a los representantes.

