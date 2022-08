Periodista de Noticias Caracol mostró al aire, por equivocación, una sensual foto en su celular

Foto: captura de pantalla canal Caracol en vivo

Son varios los momentos de la televisión colombiana que quedan para la memoria de los televidentes y uno ocurrido en días recientes, durante una transmisión de Noticias Caracol, se ha convertido en uno de esos que, inclusive, podría estar en la selección del próximo Día de los Inocentes.

Resulta que, como es costumbre, en la emisión de la mañana se dio paso a Edward Porras y su sección de ‘El ojo de la noche’, quien presentó un reportaje sobre un hombre que habría golpeado a mujer en un bar de la ciudad de Bogotá.

Sin embargo, lo particular del momento radicó en que el reconocido periodista quiso compartir una imagen del presunto agresor, pero terminó por dejar en evidencia la foto sensual foto que le habría enviado una mujer a su WhatsApp en ropa interior.

“Mucha atención porque me acaba de escribir otra persona, otra mujer que afirma que estaba en el bar con estas personas y que al parecer, minutos antes del accidente fue agredida por este mismo hombre, al parecer golpeó a varias personas… todo es materia de investigación”, fueron las palabras que dijo Porras, mientras por accidente mostró la instantánea en cuestión.

Lo ocurrido no pasó desapercibido para los televidentes del canal Caracol, quienes de inmediato se trasladaron a las redes sociales para replicar la inesperada situación, así como para opinar al respecto. Inclusive, hay quienes mencionaron que este pequeño descuido habría puesto en aprietos al comunicador con su pareja.

“Edward Porras y las amiguitas que le escriben al interno”, “ojalá sea la foto de la esposa, porque de lo contrario le espera un buen problema en su casa”, “lo más chistoso fue cuando amplió la fotografía y ni se dio cuenta” y “los gajes del oficio”; son algunos de los comentarios que se suscitaron.

A pesar de que en un principio Porras no había dicho nada al respecto, en la mañana de este jueves aseguró que todo se trató de una confusión y de una tergiversación de la información, pues argumenta que la imagen corresponde a una de las mujeres afectadas y a las heridas que recibió.

“Esta semana hubo una controversia y un debate por unas imágenes que mostré mientras estaba trabajando juicioso (...) A ella la golpearon en un bar y esta es la imagen sobre la cual ustedes dijeron que me había enviado para mostrarme sus partes íntimas”, añadió.

Estos no han sido los únicos y particulares momentos que ha vivido Edward Porras por su trabajo en Noticias Caracol, pues tal y como él mismo lo reveló en una entrevista con el comediante Dany Hoyos para su programa ‘The Suso’s show’. No obstante, destacó que han sido más las buenas experiencias.

Por ejemplo, el periodista recordó cuando en una noche que las noticias en Bogotá eran escasas, se encontró a un caballo desbocado por una de las principales autopistas de la ciudad. Motivo por el cual decidió irse detrás del animal para ver cuál era el desenlace de esta historia.

“Hay una historia que le causa mucha gracia a don Alberto Medina, que es el subdirectos de Noticias Caracol, y es que nos encontramos un caballo por toda la avenida de Las Américas y nosotros nos fuimos detrás corriendo e incluso le pusimos nombre, pero al final resultó que era una yegua”, contó entre risas.

Mientras que sobre los momentos complicados que ha vivido gracias a su profesión, Edward Porras dejó saber que fue cuando tuvo que cubrir el caso de Yuliana Samboní en 2016, la niña abusada y asesinada por Rafael Uribe Noguera, quien lleva tres años recludo en la cárcel de máxima seguridad, La Tramacua, en Valledupar, donde debe cumplir una condena de 53 años.