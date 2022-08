Pelea entre periodistas de Win Sports causó reacción de la gobernadora del Valle: “Muchos comentarios machistas”

Imagen: captura de pantalla Win Sports

Han pasado varios días desde que la Copa América Femenina llegó a su final y dejó a las brasileras como campeonas, mientras que la Selección Colombia quedó en segundo lugar. Motivo por el cual algunos canales deportivos, como Win Sports, se dedicaron a analizar cada detalle sobre el desempeño de la ‘tricolor’.

Tal y como sucedió en el programa ‘Saque largo’ del pasado sábado (previo a la final), cuando varias de sus periodistas debatían sobre si sería o no un “fracaso” el hecho de que las jugadoras colombianas no obtuvieran el título.

Sin embargo, lo que hizo particular esta discusión fue que Sheyla García y Daniela Caro, dos de las cinco panelistas que se encontraban al aire en ese momento, fueron subiendo el tono de voz y comenzaron a gritarse entre ellas.

“Si a mí me va mal hoy en ‘Saque largo’ no quiere decir que haya fracasado, simplemente fue un mal día”, expuso García, a lo cual Caro contestó que no estaba de acuerdo, ya que, para en su opinión, todos los combinados se preparan para conseguir el primer lugar y, de no hacerlo, significa un fracaso en su proyecto deportivo.

Tal fue el nivel del alegato que los comentarios comenzaron a centrarse en temas personales, pues Sheyla, al ver que su compañera intentaba levantarse de la silla, empezó a lanzar críticas contra su estatura y le pidió a Andrea Guerrero, otra de las periodistas presentes allí, que la amarrara.

“Mirá, Andrea, la chiquita esta se para de la silla y todo ¡Amárrala! ¡Es que se te para de la silla la enana! (...) No puedo con la ‘toxiconductora’, pido a Alejandra Romero aquí ya (...) Ella me saca de casillas”, expresó la periodista ocañera, a lo que Daniela Caro contestó: “Es que no alcanzo (a tocar el piso con los pies)”.

Guerrero intentó intervenir en la situación y le pidió a Sheyla García un poco de calma y que se sentara, teniendo en cuenta que ella sí se levantó completamente del lugar donde estaba sentada para confrontar a su colega, luego de que esta la remedara.

Vea aquí la pelea entre las presentadoras de Win Sports:

"Las críticas solo porque son mujeres". pic.twitter.com/zHLAXo7Mhq — The League + (@LeagueOfi) August 1, 2022

Esta discusión generó una gran cantidad de opinones en redes sociales, pues hubo una cuenta de Twitter que se encargó de grabar lo que ocurría en el momento y de compartirlo para cuestionar el “periodismo de primer nivel”.

“Hablar sobre fútbol no significa gritar, señoritas. Por favor, un poco más de cordura”, “es increíble que Win Sports quiera cobrar por ver estas viejas peleando”, “prefieron no opinar porque después me van a decir ‘macho opresor’, pero qué pobre está el nivel de discusión” y “esta no es la manera”; fueron alunos de los mensajes que recibieron las mujeres en cuestión.

Los internautas no fueron los únicos que opinaron al respecto, ya que las imágenes llegaron hasta Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle de Cauca, quien también decidió manifestarse, pero en contra de las reacciones y comentarios que recibieron las panelistas, así como para respaldarlas.

“Muchos comentarios agresivos y hasta machistas en este trino. Me encanta que las mujeres hagan programas de opinión deportiva. Les deseo muchos éxitos y les expreso mi apoyo”, escribió en el posteo.

Por ahora no se conoce opinión alguna de Sheyla García ni Daniela Caro sobre la altisoante situación, aunque muchos esperan que lo hagan “por respeto a ellas mismas y al televidente”.