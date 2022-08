Luisa Fernanda W criticó a las mujeres que critican a otras por su aspecto físico

Luisa Fernanda W, influenciadora colombiana, criticó la actitud de otras mujeres para sentirse más seguras de sí mismas. Foto: Instagram @luisafernandaw

A través de sus redes sociales, Luisa Fernanda W ha criticado el hecho de que sean las propias mujeres las que se encarguen de hablar mal de su género. Desde la manera de vestir hasta el comportamiento que tienen en redes sociales, la empresaria ha dejado claro que no comparte este tipo de actitudes.

Recientemente, la paisa compartió un contundente mensaje en el que llama la atención de sus seguidoras y quizás, a quienes se han encargado de difundir algún tipo de comentario sobre otras mujeres, algo que para W es una actitud baja y carente de educación.

“A mí me parece súper bajo esas mujeres que, para ellas sentirse seguras, necesitan decirles feas a otras … ¡Ay amigas!, que mal están”, expresó la paisa. Se desconoce si se estaba refiriendo en específico a alguna de sus colegas o si simplemente hacía referencia a los comentarios que ha recibido por sus atuendos en etapa de embarazo.

La publicación fue replicada por el portal ‘Chismes Hoy Col’, en el que los internautas han expresado su opinión sobre esta pulla que lanzó la antioqueña, la cual se acerca a las 10.000 reproducciones y ha obtenido más de 220 ‘me gusta’. Asimismo, los usuarios de redes sociales han dejado sus comentarios sobre la actitud asumida por la creadora de contenido.

Algunos de los más destacados son: “a mí me parece bajo llorar a un hombre hoy y a la semana estar preñada de otro”; “bajo ha caído ella que se murió el novio que amaba y a las semanas ya estaba saliendo con Pipe Bueno”; “pero mentiras no son”; “bebé, pero la verdad es que tú no eres tan linda”; “pero hay mujeres feas y no es por caer bajo”; “si le digo fea a otra es porque de verdad es fea, no porque quiera caer bajo”, entre otros.

Aquí puede ver lo expresado por Luisa Fernanda W acerca del comportamiento de algunas mujeres sobre otras de su gremio:

La influenciadora no está de acuerdo con este tipo de acciones para sentirse más seguras

Recientemente, la empresaria concedió una entrevista al programa Lo Sé Todo, en el que se refirió a la relación que lleva con Pipe Bueno, además, reveló que desde que se enteró de su segundo embarazo las cosas cambiaron un poco, pero han sabido ponerle el balance necesario a la relación, así como a los compromisos familiares y laborales.

La indirecta de Pipe Bueno a los atuendos de Luisa Fernanda W

Uno de los temas que más ha generado controversia en la influenciadora, tienen que ver con la forma en que decidió aparecer vestida en sus redes sociales, pues para algunos de sus seguidores no ha estado acorde con su maternidad. Por este motivo, recientemente publicó un video distinto: posó con tres vestidos que le regaló su pareja, Pipe Bueno.

“Pipe me regaló una ropa, así que hoy quiero hacerles un haul de todo esto que me regaló... ropa que me regaló hace días, así que les voy a mostrar qué me compró”.

En total, el cantante le entregó tres atuendos diferentes en los que se ve mucho más conservadora por lo que varios de los internautas aseguraron que se trató de una indirecta del artista, ante la ola de malos comentarios que recibió su pareja y por lo que prefiere sea más discreta.

