Iván Duque comparó a América con Nacional y dejó claro cuál es su club preferido en Colombia

En medio de una entrevista con RCN el mandatario hablo sobre el Futbol Profesional Colombiano

El actual presidente de Colombia, Iván Duque, ha visitado varios medios de comunicación nacionales e internacionales para hacer un análisis de lo que ha sido su presidencia y el legado que le deja al país que recibió y entregará el próximo 7 de agosto.

Desde su candidatura al primer cargo del país, Duque dejó claro su pasión por el deporte rey y demostró en repetidas ocasiones mediante diferentes entrevistas su dominio con el balón de fútbol.

Este miércoles el Jefe de Estado asistió a las cabinas de RCN Radio y allí se volvió viral en redes sociales por cuenta de un comentario que dio sobre dos de los equipos con más títulos e hinchada en Colombia: el América de Cali y Atlético Nacional.

En medio de la entrevista con RCN Mundo, el primer mandatario colombiano habló sobre el trabajo realizado durante los cuatro años de su presidencia, mencionando temas como el conflicto armado, la economía nacional e internacional, los señalamientos de los cuales fue víctima, así como con temas de música y deportes. Justamente su intervención sobre el deporte nacional generó gran controversia entre algunos hinchas.

América de cali descendio en el año 2011 y fue hasta el 2016 que logró ascender a la primera categoría del FPC.

“El otro día le dije a Fernando Molina, le dije que, me estaban hablando del Nacional y usted sabe que Nacional es un gran equipo y acá no se puede hablar mal de Nacional... El cuento al que voy es que América tiene el único título que no tiene Nacional, la ‘B’”, afirmó.

Te puede interesar: Máximo accionista del América agradeció a Gustavo Petro su apoyo a la liga femenina

Rápidamente, el comentario jocoso que hizo el actual presidente de Colombia se replicó en las redes sociales, plataformas en las que se revivió la rivalidad de los hinchas, quienes resaltaban los logros y títulos de cada uno de los equipos del Futbol Profesional Colombiano (FPC). Duque, además, recordó lo sucedido en 2011 cuando el equipo escarlata descendió a la segunda categoría del FPC tras su largo paso por la A.

El equipo colombiano del cual es hincha el presidente Iván Duque, el América de Cali, ha levantado el título de la primera categoría del Futbol Profesional Colombiano en 15 ocasiones. El primer campeonato lo consiguió en el año 1979 después de derrotar al Unión Magdalena y su último título lo adquirió en el año 2020, en plena pandemia del covid-19.

América fue el primer equipo en levantar el trofeo a puerta cerrada, pues la contingencia de salud no permitió el ingreso de hinchas al estadio Nemesio Camacho El Campín.

Pero así como consiguió la gloria, el equipo caleño también sufrió una de las peores deshonras que pueden tener los clubes “grandes”. En el año 2011 –después de tener varias fechas con muy malos resultados– la Mechita se jugaba su permanencia en la primera categoría contra el equipo de Patriotas, el partido comenzaron ganándolo los Diablos Rojos, pero en el minuto 65′ el plantel de Tunja empataría el encuentro 1-1, dejando el descenso en la definición de los penaltis, instancia en la que Jairo El Tigre Castillo terminó definiendo al costado izquierdo del portero y el balón finalizó chocando contra el poste.

El paso del América de Cali en la segunda división duró cinco años, fue hasta 2016 –después de realizar un buen campeonato– que el equipo vallecaucano logró vencer a Deportes Quindío en compañía de toda hinchada. Consiguiendo aquel título del que el presidente Duque presume ante los hinchas de Atlético Nacional, América pasó la página del período más negro en su historia reciente.

SEGUIR LEYENDO: