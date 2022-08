Crisis del Deportivo Cali: socios proponen acogerse a reorganización empresarial

CALI. 5 de abril de 2022. Deportivo Cali y Boca Juniors de Argentina se enfrentaron en el estadio de Palmaseca, en juego válido por la primera fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2022. (Cortesía Conmebol)

Si la situación deportiva del Deportivo Cali es lamentable, la parte administrativa es semejante a la temporada 2022 del equipo que fue campeón de la Liga BetPlay a finales del 2021. El conjunto vallecaucano suma tan solo un punto en el vigente campeonato tras disputar cuatro partidos, el más reciente terminó en goleada contra Envigado, en su propia caso, lo que generó algunos desmanes de los hinchas que reclaman por los malos resultados.

Pues bien algunos socios del club han generado iniciativas que buscan ayudar a salir a flote en la actual coyuntura. La primera fue apodada Calitón’, esta busca que cada hincha aporte desde su capacidad económica una donación en dinero. La plata producto de esta actividad será recaudada en una fiducia y solamente podrá ser usada para pagar las deudas que tenga los equipo. Aunque la actividad aun no tiene una fecha de lanzamiento, en redes sociales se han visto algunos videos de invitación de los mismos hinchas a unirse a la campaña.

La más reciente solicitud es de un grupo de seis socios quienes firmaron una carta donde aseguran que la reorganización empresarial no es la mejor opción sino la única para evitar una lamentable situación que perjudique a uno de los clubes tradicionales más importante de Colombia. Los hinchas firmantes responsabilizan de la mala administración a la actual junta directiva liderada por Marcos Caicedo y Luis Fernando Mena.

La carta indica que entre 2020 y 2021 el patrimonio del club se deterioró en un 35% pese a los ingresos recibidos por la venta de jugadores y el título en el mes de diciembre. Los pasivos o deudas del Deportivo Cali se elevarían a 95.583 millones de pesos y su patrimonio es de 58.218 millones de pesos. Vale la pena recordar que el actual Comité Ejecutivo a desmentido estas cifras y concluyen que la deuda con acreedores ha sido rebajada en $15.000 millones y que la capacidad con la que el equipo puede cubrir sus obligaciones es mayor.

Socios del Deportivo Cali piden acogerse a Reorganización Empresarial

Los socios firmantes aseguran que la implementación de reorganización empresarial no es algo nuevo en el fútbol colombiano y favorecería al equipo del cual son hinchas a responder responsablemente con sus deudas, las cuales a hoy estarían en mora, además obligaría a los dirigentes a tener una total transparencia con la información como lo es revisión de contratos, revisión de operaciones financieras y apertura total de todos los archivos.

“No estamos quebrados”: Luis Fernando Mena, nuevo presidente del Deportivo Cali

Mena fue consultado por el Noticiero 90 Minutos, aquí, expresó que no es cierto que el Deportivo Cali esté quebrado, no obstante, confirmó que el equipo está pasando por una crisis que no desconocen, sin embargo, para él este es un reto y espera cumplir a cabalidad las expectativas de la hinchada, la cual durante los últimos días se ha mostrado efusiva en la exigencia de resultados.

“El Cali no está como dice todo el mundo, nosotros no estamos quebrados, estamos pasando una situación muy dura, en ningún momento se ha desconocido y no la vamos a desconocer. Acepto este reto, soy hombre de retos y estoy convencido que si todos vamos por el mismo lado, vamos a sacarlo adelante. No podemos irnos todos contra todos, porque el barco no se hundió, el barco está a la deriva y si todos trabajamos juntos vamos a empujar este bote y vamos a sacarlo adelante”.

SEGUIR LEYENDO: