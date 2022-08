Yerry Mina estará presente en el partido del Everton ante el Chelsea en la Premier League, confirmó el técnico Frank Lampard

Frank Lampard confirma la presencia de Yerry Mina en el debut ante Chelsea en Premier League. Ilustración: Jesús Avilés

La temporada 2021-2022 para Yerry Mina en el Everton FC no fue fácil debido a las constantes lesiones musculares que le impidieron mantener cierta continuidad de partidos. Sin embargo, el defensor central está en óptimas condiciones para iniciar un nuevo año en el fútbol de Inglaterra defendiendo la camiseta de los ‘Toffees’, según lo confirmó Frank Lampard, entrenador del equipo de la ciudad de Liverpool.

La primera lesión del jugador colombiano en el pasado campeonato fue el 6 de diciembre del 2021 en la fecha 15 de la Premier League, está le impidió competir por seis partidos y su regreso se dio en el encuentro ante el Norwich City en los primeros días de enero del 2022. Los problemas musculares regresaron para el mes de febrero en la visita del Newcastle United. Pasaros dos meses antes de que Yerry volviera a las canchas, en esa ocasión ante el Leicester City, sin embargo, ante el mismo rival dos partidos después volvería el problema en el cuádriceps que le hizo poner fin a la temporada.

En medio de sus vacaciones en Colombia, previo a iniciar la Premier League 2022-2023, Yerry Mina había aceptado que las constantes lesiones habían sido culpa suya por entrenarse de manera desmedida y no dar tiempo a los músculos de que sanaran de manera adecuada, “Fue una temporada difícil y frustrante, quería demostrar lo que soy y el talento que tengo. Algunas lesiones fueron por mi culpa por que siempre quiero dar el máximo y cuando el cuerpo necesitaba descanso, yo no paraba. No quería tener un descenso en mi currículum”.

Esto parece quedar en la historia para el colombiano que completó tres partidos en la más reciente pretemporada del Everton FC. El primero fue ante Arsenal en donde fue titular y se retiro al minuto 46, su equipo cayó 2-0. Luego estuvo en la derrota 4-0 ante Minnesota United, allí entró para el inicio del segundo tiempo cuando los ‘Toffees’ caían 3-0. Por último, estuvo 46 minutos en la victoria 4-2 ante el Blackpool. Su única ausencia se dio en el encuentro contra el Dinamo de Kiev, partido que se jugó como una petición de paz y un mensaje contra la guerra en Ucrania y en el que incluso un hincha tuvo la oportunidad de patear un penalti.

El debut en la nueva temporada del fútbol de Inglaterra será este sábado 6 de agosto contra el Chelsea FC en el Goodison Park a las 11:30 de la mañana. Previo al partido, Frank Lampard ofreció una rueda de prensa en donde confirmó que el jugador colombiano está disponible y apto para integrar la nómina de convocados. Quienes estarán ausente son Dominic Calvert Lewin, André Gomes y Tom Davies.

Según Vinny O’Connor, periodista de Sky Sports, la permanencia de Yerry Mina en el Everton FC no está definida y se podría dar una transferencia de última hora previo al cierre de la ventana de fichajes en el último día del mes de agosto. La decisión se tomaría ante la falta de minutos. Sin embargo, el jugador colombiano es visto como uno de los referentes en la zaga del equipo inglés y el asistente técnico de Lampard, Paul Clement, así expresó su gusto por el defensor, “ Yerry va a marcar la diferencia en el equipo ”.

