Carlos Antonio Vélez le mandó un recadito a Néstor Lorenzo antes de su debut con Colombia

El periodista es de los más críticos más acérrimos de la selección Colombia.

En el último mes, los hinchas de la selección Colombia volvieron a sonreír por cuenta del combinado nacional femenino que tuvo una excelente presentación en la Copa América que se realizó en el país y las dirigidas por Nelson Abadía se quedaron con el subcampeonato, logrando el cupo directo al mundial que se realizará en 2023 en Australia y Nueva Zelanda.

A diferencia de las mujeres, la selección Colombia masculina fue una decepción al fracasar en su intento por clasificar a Catar 2022 bajo el mando de Reinaldo Rueda, que terminó saliendo por la puerta de atrás y sumó su segundo fracaso al frente de la Tricolor y con un antirécord de siete partidos sin marcar gol que derivaron en la eliminación.

La ausencia de la Tricolor en la próxima cita mundialista, llevó a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) a nombrar como nuevo entrenador al argentino Néstor Lorenzo, un hombre que conoce el entorno del fútbol nacional tras su pasó como asistente técnico de José Néstor Pekerman entre 2012 y 2018.

Néstor Lorenzo dirigirá a la Selección de Colombia para el próximo proceso mundialista. (Foto: Internet)

El proceso de Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia no ha comenzado aún y ya tiene varias recomendaciones por cuenta del periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, uno de los más acérrimos críticos de Pekerman y también de varios referentes del combinado cafetero.

Esta vez el reconocido comunicador le mandó un mensaje directo al adiestrador gaucho en su programa Planeta Fútbol de Antena 2. Fiel a su estilo, Carlos Antonio Vélez citó las palabras del futbolista alemán del Bayern Múnich, Thomas Müller en que dijo que los germanos no ganan un balón de oro porque ponderan el trabajo en equipo.

“En Alemania no creemos en las estrellas, nos enseñan desde niños a jugar en equipo y no a brillar solos. No verás a muchos alemanes con un balón de oro, pero sí puedes ver cuatro copas del mundo en nuestras vitrinas”.

Dicho esto, Vélez remarcó en el esfuerzo en conjunto que deben tener los futbolistas que sean parte de la selección Colombia, dejando de lado los logros personales. “Eso de qué diez tienen que correr para que uno juegue… no, no y no. Tampoco el fútbol es una casa de beneficencia para recuperar lo irrecuperable”.

Del mismo modo, destacó el hecho de que Lorenzo haya asistido a varios partidos de la Liga BetPlay Dimayor para ver los jugadores de la liga local, algo que se le cuestionó en momento a su antecesor. “Excelente lo de John Arias, don Lorenzo está mirando partidos del campeonato colombiano y eso me alegra... la verdad es que siempre los miró, él era el único que se movía”.

Cabe recordar que el debut de Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia será el próximo 24 de septiembre ante Guatemala en el Red Bull Arena en los Estados Unidos y tres días después se medirá ante el seleccionado de México en Santa Clara, California.

Asimismo, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, manifestó durante una entrevista a Blog Deportivo de Blu Radio, que el estratega nacional hará un viaje a Europa para hablar con varios futbolistas.

“Nosotros efectivamente tenemos ya partidos concretados, firmados. El técnico no ha dejado de trabajar, en la logística, ha viajado a ver partidos, ha conversado con técnicos de acá. Ahora, tiene previsto un viaje la otra semana a Europa a hablar con jugadores, indagar el punto personal. Es importante tocar las fibras, el lado humano y buscar el compromiso que siempre han tenido”

