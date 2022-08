Bicitaxis: cuánto se invirtió en el estudio e implementación del transporte en Bogotá

Bicitaxi en Bogotá. Foto: Colprensa

La última semana de julio de 2021, la alcaldesa prendió las alarmas con el transporte informal que prestan los bicitaxistas, restringiendo, a través de la policía, el control de este medio de movilización en Bogotá.

La noticia no caló bien en los prestadores de servicio, quienes el pasado 28 de julio se manifestaron en diferentes puntos de la ciudad, en especial, en las estaciones de TransMilenio (TM) y portales, dejando como consecuencia 14 horas de protesta, 40 buses atacados y un conductor del SITP lesionado junto con un policía.

Según el último censo de la Alcaldía Mayor, alrededor de 4.600 bicitaxistas prestan el servicio en la capital colombiana. Del total que circulan en la ciudad, al menos 2.354 funcionan con motor, es decir, casi el 51 %.

¿Desde cuándo están los triciclos de motor en la ciudad ?

A medida que las falencias de transporte público en la capital eran evidentes, crecía paulatinamente el servicio informal para llegar a las zonas donde el Sistema Integral de Transporte Público (SITP) o TransMilenio (TM) no llegaban. Las largas distancias, la falta de transporte público y la implementación tecnológico del pedal al motor, se convirtió en un empleo que valió la pena hasta el punto de ser la fuente principal de ingresos de quienes se arriesgaron a prestar el servicio.

Desde el primero de enero de 2014, Gustavo Petro eliminó las zorras y un año atrás, los bicitaxis con motor empezaron a dejar de ser una minoría para convertirse en un problema para los bicitaxis de pedal, cuyos conductores se quejaron de la competencia por múltiples razones.

Cinco años tuvieron que transcurrir para que el Ministerio de Transporte diera vía libre, a través de la Resolución 3256 de 2018, para regularizar este tipo de transporte a nivel nacional. Con esta solución, la Alcaldía de Bogotá firmó en 2019 un estudio por $1.729 millones para realizar la estructuración técnica, legal y financiera para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros de este tipo de vehículos en la ciudad.

Según la resolución 3256 de 2018, sólo están autorizados para prestar el servicio público de transporte los triciclos o tricimóviles no motorizados y tricimóviles con pedaleo asistido. Por lo tanto, desde que los bicitaxis con motor empezaron a recorrer las calles, el distrito encendió la alarma para regular este servicio.

El papel aguanta todo, por eso, desde entonces no se avanzó en nada. El ministerio no fijó las reglas, incumpliendo el juego para integrar y regularizar los vehículos, que debía entregar el 3 agosto de 2018. “La Secretaría de Movilidad viene adelantando los trabajos que tiene que hacer. El Ministerio debe darnos pautas para tener una forma más organizada de formalizarlos. Por el momento, solo podemos hacer labores de control”, indicó Nicolás Correal, subsecretario de Gestión de la Movilidad.

El tema es de seguridad

Según relató Ángela Cruz, en Caracol Noticias, tres meses atrás estuvo cerca de perder una pierna luego de que uno de estos vehículos, que se movilizaba por una ciclorruta del occidente de la capital, la arrollara y le causara una grave fractura.

“Yo venía en mi bicicleta, para ser amigable con el medio ambiente y evitar los trancones, y un bicitaxi me pasó tan cerca que me alcanzó a enlazar la pierna y me fracturó desde la rodilla hasta la tibia, quedó con una multifractura y ahora estoy en el proceso de recuperación”, relató.

Aunque no se tiene una cifra exacta de los accidentes que estos vehículos con motor han causado en la capital, si se ha presentado varias quejas sobre la circulación de estos vehículos poniendo en riesgo a la ciudadanía.

“No puedes tener un vehículo con motor, a toda velocidad, rodando por andenes y ciclorrutas, porque eso accidenta peatones, biciusuarios, personas mayores, etc. Eso siempre ha estado prohibido. Lo que pasa es que con la pandemia, con la población migrante que llegó, eso ha ido subiendo y tenemos que controlarlo. Entonces es el mototaxismo lo que nunca ha estado permitido y lo que estamos controlando”, declaró la alcaldesa Claudia López.

Mientras esta nota se realizó, el Ministerio de Transporte no se ha manifestado para dar datos exactos sobre el porcentaje de gasto de los $1.729 millones.

