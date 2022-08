Presidente de la Federación de Fútbol sacó pecho por el triunfo de la Selección Colombia Femenina: “Fue el resultado de un gran esfuerzo”

El dirigente de la FCF se mostró satisfecho por el resultado de la selección Colombia Femenina en la Copa América. Fotos: Colprensa

La selección Colombia Femenina realizó una gran presentación en la Copa América y se quedó con el subcampeonato luego de perder el título ante Brasil en la gran final. Una notación desde los 11 pasos por parte de Debinha fue suficiente para que la ‘Canarinha’ llevara el trofeo a sus vitrinas. Pese a la derrota, el equipo colombiano dejó muy buenas sensaciones en el campo de juego y se consolidó como uno de las selecciones más destacadas en Sudamérica.

‘La Tricolor’ disputó 6 partidos en el certamen, debutó con triunfo 4-2 sobre Paraguay, venció a Bolivia 3-0, derrotó 2-1 a Ecuador y goleó 4-0 a Chile; en la semifinal venció a Argentina por la mínima diferencia y en la final cayó por un solo gol sobre Brasil. El combinado nacional sumó 14 goles a favor y solo recibió cuatro en contra, además la mayor asistidora del torneo fue Leicy Santos, la ‘10′ del equipo.

El equipo de Nelson Abadía logró cumplir uno de los grandes objetivos, el cual era la clasificación al Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023, así como asegurar su participación en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Es por esta razón que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, se mostró satisfecho por lo hecho por el combinado nacional y destacó que el país quedó contento tras el certamen.

En diálogo con el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, el dirigente de la FCF destacó algunos puntos y resaltó la confianza que brindó la FIFA para realizar la Copa América Femenina en el país, Es importante señalar que Ramón Jesurún ha sido uno de los grandes señalados por la polémica de la realización de la Liga Femenina Colombiana y el manejo que se le ha dado al fútbol femenino en los últimos años.

Sobre la presentación de la Selección Colombia en la Copa América Femenina, el dirigente afirmó que, “fue el resultado de un gran esfuerzo, el país quedó contento, nos enaltece haber conseguido el principal objetivo que era estar en el Mundial y Juegos Olímpicos, y más importante el que nuevamente la Conmebol nos haya dado la confianza de que Colombia sea sede de otro torneo como la Copa América femenina, como nos lo dieron el próximo año con el Sub-20 de hombres”,

Sobre la realización de la Liga Femenina, Jesurún aseguró que, “es un tema que pertenece a la Dimayor, es la encargada de organizar todas las competencias profesionales. A comienzo de 2022 se hizo la programación de la Liga Femenina y se dijo que eran seis meses, la gente de pronto nos se acuerda, clasificatoria para cupos de la Copa Libertadores; para este segundo semestre más que por el ‘boom’, que otra cosa, y algo que todos quisiéramos, se hicieron los esfuerzos”.

El dirigente también dejó en claro que, “se consiguió el dinero para la Liga Femenina, del Ministerio, pero desafortunadamente los clubes, los que iban a participar no pasó de un número porque no estaba contemplada en su presupuesto, si los clubes no tienen el presupuesto no se puede hacer; es el único motivo, porque uno tampoco puede desconocer que la Liga femenina está creciendo aceleradamente, y nos complace. Buscamos unos buenos patrocinadores, no los hemos conseguido, pero lo vamos a lograr, tarde o temprano, tendremos liga normalizada; ojalá desde el 2023″.

