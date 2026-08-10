Se declaró alerta roja hospitalaria en Cali, confirmó el alcalde Eder: estas son las nuevas medidas por el terremoto en Colombia

Alejandro Eder, alcalde de la ciudad de Cali, declaró alerta roja hospitalaria en la ciudad, como consecuencia del terremoto en Colombia - crédito Alejandro Eder

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, declaró la alerta roja hospitalaria en la ciudad luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado a las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto de 2026, debido a la alta ocupación de la red de salud y al número de personas afectadas por la emergencia.

El movimiento sísmico tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, y fue sentido con fuerza en diferentes regiones del país, entre ellas Pereira, Manizales, Cali, Bogotá y Quibdó.

“Al momento en Cali podemos reportar que hay 380 personas lesionadas que han sido atendidas en nuestros hospitales. Con mucho dolor y tristeza debo anunciar que llevamos 15 fallecidos en este desastre”, manifestó Eder durante un pronunciamiento sobre la situación que atraviesa la ciudad.

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El alcalde explicó que las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate para determinar si existen más personas fallecidas como consecuencia del movimiento telúrico. Los organismos de socorro mantienen desplegados equipos en diferentes puntos de Cali para atender los reportes derivados de la emergencia.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, declaró alerta roja hospitalaria en la ciudad - crédito AFP

Cali declara alerta roja hospitalaria

Una de las principales decisiones adoptadas por la Alcaldía de Cali tiene que ver con la capacidad de la red hospitalaria. Según el alcalde Eder, los centros médicos de la ciudad se encuentran al límite de su capacidad debido a la atención de los afectados.

“En materia de la red hospitalaria estamos al 100 % de capacidad. Por lo tanto, declaramos la alerta roja hospitalaria”, señaló el mandatario local.

Como consecuencia de esta medida, las autoridades determinaron que las citas y cirugías que no sean prioritarias o de absoluta urgencia serán canceladas y reprogramadas. La Administración distrital pidió comprensión a los ciudadanos mientras los servicios de salud concentran sus recursos y personal en la atención de las personas afectadas por el terremoto.

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“Por esta razón se cancelan y reprograman las citas y cirugías prioritarias que no sean de absoluta urgencia. Le pedimos a la ciudadanía apoyo con eso”, explicó Eder.

La decisión busca liberar capacidad en hospitales y permitir que médicos, enfermeros y demás trabajadores de la salud puedan concentrarse en la atención de los pacientes que llegaron a los centros asistenciales tras la emergencia.

Equipos de rescate y residentes buscan entre los escombros tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026 - crédito Santiago Saldarriaga/AP

Los hospitales que no están funcionando en Cali

La situación también generó afectaciones en infraestructura hospitalaria. De acuerdo con el alcalde Alejandro Eder, cuatro instituciones médicas de Cali presentaron daños estructurales y tuvieron que ser evacuadas. Además, informó que entre los establecimientos afectados se encuentran la Clínica Nuestra, la Clínica Colombia, la Clínica Desa y el HV, aunque señaló que las autoridades continúan evaluando las condiciones de las edificaciones.

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Las evacuaciones hacen parte de las medidas preventivas adoptadas para proteger tanto a los pacientes como al personal médico y evitar que permanezcan personas en estructuras que puedan representar algún riesgo.

Colombia padeció un fuerte terremoto durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026 - crédito AFP

Refuerzan las labores de búsqueda y rescate

El Puesto de Mando Unificado continúa funcionando en Cali con la participación de diferentes organismos de emergencia y autoridades. Según Eder, en las labores trabajan conjuntamente los Bomberos, la fuerza pública, la Cruz Roja y otras entidades de respuesta.

“Estamos actualmente a la espera de 120 rescatistas iniciales que vienen de otras ciudades del país, como Bogotá y Buga. Les agradecemos que nos estén apoyando en medio de esta emergencia”, afirmó el alcalde.

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La administración también habilitó la línea 106 para brindar acompañamiento psicosocial a los ciudadanos que necesiten apoyo tras el terremoto. Cali mantiene, además, coordinación con el CRUE Valle y el Ministerio de Salud y Protección Social.

¿El agua y la energía están funcionando en Cali?

Eder aseguró que el servicio de agua funciona con normalidad en la mayor parte de la ciudad, aunque existen algunas excepciones relacionadas con determinadas edificaciones.

“El agua está funcionando con total normalidad por toda la ciudad, con unas excepciones de algunas edificaciones”, explicó.

En cuanto al servicio de energía eléctrica, el alcalde señaló que todavía se presentan intermitencias mientras se trabaja en la recuperación de la red.

Las autoridades mantienen activo el Puesto de Mando Unificado y continúan con la evaluación de daños, la atención de los heridos y las labores de búsqueda y rescate. La Alcaldía de Cali también agradeció el apoyo de los organismos de socorro, la Cruz Roja y el Gobierno nacional durante la emergencia.

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