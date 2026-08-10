Colombia recibió una ola internacional de ayuda ante el temblor más fuerte de los últimos diez años en su territorio: Ecuador, México y más países se sumaron

El sismo del 10 de agosto fue el más fuerte de los últimos diez años en Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano - crédti oSantiago Saldarriaga/AP

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El 10 de agosto de 2026, Colombia fue sacudida por un temblor de magnitud 7,4, cuyo epicentro fue localizado cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El suceso activó en pocas horas una cadena de apoyos desde América y Europa, con ofertas de rescatistas, personal médico, insumos y respaldo logístico. El saldo, hasta el mediodía, era de 111 muertos en los departamentos de Risaralda, Valle, Chocó, Manizales y otras zonas, según el Puesto de Mando Unificado (PMU) convocado por el presidente Abelardo de la Espriella.

Tras el fuerte sismo, gobiernos de Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador, Chile, Perú, Panamá, Argentina, Brasil, Venezuela, Israel, España, Italia, Cuba, Bolivia, Guatemala y Ucrania ofrecieron ayuda a Colombia. Las propuestas incluyeron apoyo logístico, equipos de búsqueda y rescate, personal médico, expertos en desastres, ayuda humanitaria, asistencia consular y, en el caso de Ecuador, un grupo USAR de 47 rescatistas con autonomía de siete días.

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El movimiento telúrico sacudió varias regiones del país y dejó daños graves en infraestructuras de varias ciudades, además de miles de personas afectadas. Ante esto, Colombia declaró el “desastre nacional”.

Las autoridades también reportaron evacuaciones y la posibilidad de personas atrapadas bajo los escombros. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) indicó que se trata del sismo de mayor magnitud sufrido por el país en la “última década”.

Colombia recibió una ola de solidaridad proveniente de América y Europa - crédito Infobae Colombia

El canciller Omar Bula, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, mantuvo contacto constante con representantes de distintos países para canalizar ofrecimientos de ayuda.

La coordinación internacional se articula en consultas permanentes con el Gobierno colombiano y bajo protocolos multilaterales. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha) advirtió que el trabajo de rescate y la atención médica dependen en gran medida de lo que ocurra en las primeras 72 horas.

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Qué ayuda ofrecieron Estados Unidos y los países latinoamericanos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en una publicación en X que su gobierno sigue de cerca la situación y que “está lista para apoyar” al pueblo colombiano y a sus autoridades. Voceros del Departamento de Estado añadieron que “la prioridad es ayudar a salvar vidas y apoyar a la infraestructura sanitaria de Colombia”.

Washington puso a disposición apoyo logístico y de rescate por canales diplomáticos, con expertos en gestión de desastres, personal médico y material de primera respuesta. Rubio pidió a los ciudadanos estadounidenses en Colombia inscribirse en la página del Departamento de Estado y seguir las cuentas de la embajada en Bogotá para recibir información y asistencia.

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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que Colombia tiene todo el apoyo de dicho país ante al situación - crédito @GobiernoMX/X

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad y ofreció respaldo directo. “Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, al pueblo de Colombia”, afirmó, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana mantiene contacto con la Cancillería colombiana para coordinar eventuales brigadas de rescate y material de emergencia.

Rescatistas, perros de búsqueda y más

A su vez, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ofreció una de las propuestas más concretas.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, dijo que su país está listo para ayudar a Colombia - crédito @DanielNoboaOK/X

“Colombia, Ecuador está con ustedes”, anotó el mandatario al poner a disposición un equipo Usar (por sus siglas en inglés, Urban Search and Rescue, es un grupo especializado de élite en Búsqueda y Rescate Urbano) de 47 rescatistas, perros especializados en búsqueda y equipo para operar de forma autónoma durante siete días.

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Mientras que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que “desde El Salvador estamos en comunicación y listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que nuestros hermanos colombianos consideren necesaria”.

Añadió que “nuestros rescatistas están listos para colaborar donde se les requiera”.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, pidió a Dios por la protección de Colombia - crédito @NayibBukele/X

Por su parte, Perú informó que podía enviar expertos en ingeniería estructural y asistencia técnica para revisar infraestructuras críticas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú indicó que “estamos atentos a las necesidades que informe el Gobierno colombiano para canalizar la ayuda de manera eficiente”.

Keiko Fujimori, presidenta de Perú, manifestó que "el Perú está con ustedes" - crédito @KeikoFujimori/X

Panamá también ofreció cooperación y afirmó: “En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad”.

Se conoce el dolor

Otro mandatario que se refirió a la situación fue el presidente de Chile, José Antonio Kast, que anotó que “Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite”.

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José Antonio Kast, presidente de Chile, dijo que "estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite" - crédito @PresidenteKast/X

Argentina se contactó a autoridades colombianas al mediodía para ofrecer asistencia humanitaria. La senadora Patricia Bullrich respondió. En respuesta al presidente colombiano Abelardo de la Espriella, escribió: “Presidente, lo acompañamos a usted y al pueblo de Colombia en este difícil momento. Mi solidaridad con aquellos que sufrieron pérdidas ante el fuerte terremoto que golpeó al país.Con su nuevo gobierno, vamos a seguir fortaleciendo los lazos y la ayuda entre nuestros países”.

Guatemala no anunció una misión de rescate, pero sí difundió un número de emergencia para sus ciudadanos en Colombia a través de su cancillería.

Apoyos desde Europa, Israel y otros gobiernos

Israel manifestó su disposición a colaborar por dos vías. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, ofreció apoyo y asistencia humanitaria y dijo que sus “pensamientos y oraciones están con el pueblo colombiano en estos difíciles momentos”, mientras la embajador israelí en Colombia, Vivian Aisen, declaró que su gobierno estudia enviar especialistas en manejo de catástrofes e insumos médicos.

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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, afirmó que "España está con Colombia en estos momentos tan difíciles" - crédito @SanchezCastejon/X

España activó sus canales diplomáticos y consulares. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, escribió que “España está con Colombia en estos momentos tan difíciles”. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, indicó que la embajada, el Consulado General en Bogotá y la unidad de emergencia del ministerio estaban movilizados para asistir a los españoles en el país.

Añadió que la embajada y el consulado recomendaron a la comunidad española en Colombia mantener la precaución y seguir las instrucciones de seguridad de las autoridades locales. La reacción española se concentró en la protección consular y en la activación de sus mecanismos de emergencia.

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Italia y Cuba comunicaron por medio de sus cancillerías que estan dispuestas a colaborar con equipos médicos y ayuda humanitaria. Bolivia y Ucrania aparecen entre los gobiernos que expresaron solidaridad y oferta de asistencia, aunque las fuentes no detallan recursos concretos.

Luis Lula, presidente de Brasil, informó que dicho país está a disposición de Colombia - crédito @LulaOficial/X

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que “en nombre del pueblo brasileño, manifiesto mi solidaridad al pueblo colombiano, especialmente a las familias de las víctimas y a todos los afectados por los temblores. Brasil permanece a disposición de Colombia para brindar el apoyo necesario”.

Venezuela formalizó un ofrecimiento por medio de un comunicado oficial. El gobierno venezolano dijo que “pone a disposición del gobierno colombiano el envío de grupo de rescatistas y de ayuda humanitaria necesaria dentro del marco del respeto pleno a su soberanía y autodeterminación”. Añadió: “Ante esta adversidad que afecta a nuestros hermanos colombianos, Venezuela se solidariza con las familias de las víctimas y con todos aquellos que han sufrido daños y pérdidas materiales”.

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