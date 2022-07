La mejor jugadora de la Copa América femenina fue colombiana

Linda Caicedo mejor jugadora del torneo internacional, imagen de la cuenta oficial de la Copa América femenina

La Copa América femenina 2022 dejó muy buenas impresiones y resultados para la Selección Colombia, pese a que no se logró el campeonato ante Brasil quienes lograron su octavo titulo, las dirigidas por Nelson Abadía lograron clasificarse a la Copa Mundo Nueva Zelanda 2023 y los Olímpicos del 2024.

Respecto a las jugadoras todas tuvieron un rendimiento destacado, pero una de las que más resaltó fue Linda Caicedo, quien siendo aún una joven de tan solo 17 años terminó convirtiéndose en la mejor jugadora del torneo sudamericano de mayores.

La delantera del Deportivo Cali brilló en los seis partidos disputados siendo la jugadora que más regates completó en la competición. Linda Caicedo sumó una asistencia y dos tantos, uno siendo contra Argentina en la semifinal sellando el paso de la ‘Tricolor’ al mundial y olímpicos que se realizaran en Nueva Zelanda y París respectivamente.

La futbolista caleña que debutó con tan solo 14 años en la Liga Profesional Femenina Colombiana, despertó elogios y todo tipos de halagos en la prensa, inclusive del astro del fútbol mundial el brasilero Ronaldo, quién resaltó la juventud y calidad con el balón de talentosa Linda.

“Sé que la joven Linda Caicedo, con tan solo 17 años, marcó el gol definitivo que metió a Colombia en la final, y es impresionante cómo a tan corta edad ya está demostrando mucho talento”, indicó la leyenda del fútbol previo a disputarse la final.

Liliana María Zapata Sierra, exfutbolista, entrenadora y directora del Club Deportivo Formas íntimas, fue la encargada de entregarle el premio a la prodigiosa Caicedo, un símbolo que esperanza al fútbol femenino para que en el país entidades como la DIMAYOR brinden garantías y presupuestos para que se permita realizar de forma continua la Liga Femenina.

Nacida en Cali el 22 de febrero del 2005, Linda Caicedo estuvo siempre convencida que su felicidad estaba tras un balón. Como anécdota cuentan sus padres que a sus escasos 5 años decidieron regalarle una muñeca, pero ella estaba decidida por otro regalo, un uniforme y unos guayos, la caleña intuía cual sería su futuro.

En la cancha de las Palmas ya era reconocida por su regate y juego hábil que careaba a niñas y niños por igual, desde el más chico hasta el más grande sucumbían al intenso juego de la pequeña de contextura delgada. Debido a sus inmensas cualidades futbolísticas fue inscrita en el club Real Juanchito, donde su presidente ya vislumbraba que Linda tenía condiciones diferentes.

La joven caleña se impuso con su talento y juego ante prejuicios “Los padres de familia de los equipos rivales que iban a los partidos antes de conocerla decían ‘cuidado con la niña’, tratando de protegerla, pero cuando ya marcaba diferencia gritaban: ‘Duro con la niña’” indicó en alguna ocasión para El Tiempo Rafael Murillo.

El juego de Linda que no pasaba desapercibido le permitió ser contactada por el América de Cali, en donde siendo una adolescente de 14 años se coronó campeona del Torneo Profesional de Fútbol Femenino, siendo la máxima goleadora de esa versión con ‘La Mechita’. Después fue contactada por el Deportivo Cali, donde se también se coronó como campeona del torneo profesional.

La joven caleña no solo está brillando con la selección de mayores, con la sub 17 y sub 20 fue figura y selló el pasó a competiciones y premios internacionales. Uno de los aspectos que entrenadores resaltan de Linda Caicedo es su profesionalismo dentro y fuera de la cancha que la lleva a estar un paso adelante, como en estos momentos en los que se encuentra aprendiendo inglés para que el idioma no sea una barrera a su inminente salida a Europa.

Por su parte el histórico delantero de la selección, Faustino Asprilla, no ha dudado en llenar de elogios a la jugadora que no considera un futuro, sino una realidad del fútbol nacional. “Estamos al frente de un fenómeno mundial, es impresionante lo que juega Linda Caicedo. Para ser tan joven y está en proceso de aprendizaje, pero parece que tuviera más años porque entiende muy bien el juego, cuando tiene que ser colectiva también lo hace de la mejor forma, es para nosotros un placer y un orgullo que Linda Caicedo sea colombiana”.

