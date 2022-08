Enrique Gómez le envió mensaje a los petristas: “¿Por qué son tan violentos?”

El excandidato presidencial cuestionó a los seguidores de Gustavo Petro. Foto: Colprensa

El próximo domingo 7 de agosto el presidente electo, Gustavo Petro, tomará posesión oficial como nuevo mandatario de Colombia y de esta manera el país vivirá por primera vez un gobierno alternativo. Esta elección, por parte de más de 11 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas el pasado 19 de junio, ha generado toda clase de polémicas y varios sectores políticos han exaltado algunas de sus más grandes preocupaciones con respecto a cómo serán los próximos 4 años. El excandidato del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, ha encabezado la lista de opositores en contra del gobierno entrante y así mismo ha criticado al Pacto Histórico y a los petristas.

Enrique Gómez en las últimas semanas ha cuestionado y criticado algunos de los nombramientos realizados por Gustavo Petro en su gabinete y también ha cuestionado a los congresistas Cathy Juvinao de la Alianza Verde y a Gustavo Bolívar por el proyecto que busca reformar el Congreso de la República. Ahora el excandidato realizó una pregunta a los seguidores petristas y esta fue respondida con contundencia por varios de ellos.

“¿Por qué son tan violentos los petristas? Los leo. Me gustaría saber qué motiva tanta agresividad y tan poco argumento”, afirmó el líder del Movimiento de Salvación Nacional en sus redes sociales.

Las respuestas no se hicieron esperar y algunas de ellas señalaban que, “depende lo que se defina de la palabra violento, por ejemplo, para mi, ud agrede con sus apreciaciones, sesgos y opiniones, nada de argumentos, ahora no se si lo hace adrede o ud no se da cuenta.”; Otro usuario respondió, “lo he invitado en reiteradas ocasiones a un debate de ideas e indicadores, entonces, ¿”de qué me hablas viejo”?; Uno de ellos le mencionó, “Defina petrista. Alguien que votó por petro? Y lo de la violencia, el plomo es lo que hay, plomo es lo que viene no fue de los Uribistas? La reflexión no sería ¿Por qué son tan violentos los colombianos? Y la respuesta no sería....Por culpa de políticos mediocres como usted?”.

En otro trino, Enrique Gómez volvió a referirse a los seguidores de Gustavo Petro y su elección como nuevo mandatario del país por los próximos 4 años. El excandidato aseveró en un trino que, “aún “ganando” los petristas saben que perdieron ¿o están en negación todavía? #EsUnGolpe a su realidad”.

Las manifestaciones en contra de Gustavo Petro se han mantenido a lo largo de los días por parte del político y excandidato presidencial, pues cuando Alejandro Gaviria, nombrado ministro de Educación, aseguró que el Informe de la Comisión de la Verdad sería enseñado en las instituciones educativas, Gómez volvió a cuestionar los seguidores petristas y criticó esta decisión.

“¿Existe la coherencia petrista?: Les molesta que se hable de religión en colegios o que se eduque en valores, ética o moral. Sin embargo, gustan del adoctrinamiento político, violento y sesgado. Hablan de paz y son extremadamente violentos. Proponen diálogo, insultan”, aseguró hace algunos días el excandidato en sus redes sociales.

