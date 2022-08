Así reprendió Alberto Gamero a Daniel Ruiz en el juego ante Unión Magdalena

Alberto Gamero le llamó la atención a Daniel Ruiz Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Transcurridas cinco fechas de la Liga BetPlay Dimayor, Millonarios es líder luego de su polémico triunfo ante Unión Magdalena en el Sierra Nevada de Santa Marta 2-0 con anotaciones de Luis Carlos Ruiz y Diego Herazo, que dejaron a los samarios en la segunda posición del rentado local.

Una de las grandes promesas del fútbol colombiano es Daniel Ruiz, que de no pasar nada extraordinario en diciembre empacará maletas para jugar en el balompié internacional en el que tiene varios equipos interesados en hacerse con sus servicios en Brasil y Portugal.

No obstante, al jugador de 21 años le han cuestionado en varias ocasiones su actitud en la cancha, ya que suele ser muy impulsivo con sus recriminaciones a los árbitros, lo que lo ha hecho ver la roja en partidos anteriores y por la misma línea, ha recibido más de un llamado de atención por su entrenador Alberto Gamero.

Las condiciones de Daniel Ruiz son indiscutibles; sin embargo, también debe trabajar mucho más en la parte emocional durante los partidos, para que este factor no le juegue malas pasadas durante los encuentros, que en instancias definitivas, puede pasarle factura.

Una situación particular se presentó durante el juego entre el elenco capitalino y samario en el que se pudo ver a Alberto Gamero reprender a Daniel Ruiz. En la trasmisión de Win Sports se puede apreciar la manera airada en el que el entrenador le grita al bogotano. “Ruiz, vamos pues. Vamos, hermano, ¿qué quieres?, ¿terminar sufriendo siempre? Vamos, pues”.

Si bien Gamero no se refirió a esta situación propiamente, si manifestó durante la rueda prensa posterior al partido que una de sus órdenes a sus dirigidos fue cerrar el partido, pese a que el Unión Magdalena tenía un hombre menos tras la expulsión de Nicolás Gil a 25 minutos del primero tiempo.

“Son partidos de esos que estás manejando, pero llega el momento que, por no asegurarlo sufres, nos ha pasado muchas veces. Yo les pedía a los jugadores que liquidaran el partido para jugar más tranquilos, pero hay que ser realistas, fue un partido once contra once y, otro, once contra diez”.

“Con el hombre de más pudimos manejar mejor el balón, encontramos espacios, los pudimos desgastar cuando no teníamos el balón. El partido se controló, tres puntos importantes contra un equipo aguerrido, que hasta el último minuto buscó el gol. Me queda felicitar a los muchachos porque no es fácil venir a ganar a Santa Marta”, sostuvo de entrada el estratega del cuadro azul”.

En cuanto al nivel del equipo, recalcó que su escuadra ya tiene un estilo que ha venido trabajando durante sus dos años al frente de la institución Albiazul. “Entraron cuatro jugadores, pero este equipo tiene una memoria, una idea y sabe a qué entra a la cancha, a qué jugamos. Aparte de eso, tiene orden y capacidad de ellos de asimilar lo que nosotros queremos. A medida que van pasando los partidos se va viendo al equipo más sólido”.

Actualmente, Millonarios es líder con 11 puntos, seguido por el Ciclón que tiene uno menos. En la próxima jornada, los Embajadores recibirán en el Campín al Deportivo Cali el sábado 6 de agosto desde las 8:15 p. m.

