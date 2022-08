Alerta por falsificadores de indemnizaciones para víctimas del conflicto armado en Ocaña, Norte de Santander

Sobre los engaños que se vienen presentando en Ocaña y en gran parte del Catatumbo, la Unidad para las Víctimas territorial Santander expresó que hay personas que están contactando a líderes de organizaciones de víctimas para ofrecer falsos cursos y diplomados a nombre de la entidad.

En Colombia hay personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado y las engañan para quedarse con las indemnizaciones que entrega la Unidad para la Víctimas.

En los últimos días, en Ocaña, (Norte de Santander), y en gran parte del Catatumbo colombiano, la Unidad para las Víctimas ha identificado mensajes publicitarios relacionados con una asociación de abogados en los que anuncian el pago de indemnizaciones a través de unos tramitadores.

Ante esta realidad, la entidad estatal recalcó este 2 de agosto que, “ los procedimientos se realizan de manera directa y sin intermediarios ante la entidad”.

“Es importante que la comunidad denuncie ante los organismos judiciales y nuestros canales de atención esta clase de situaciones para informar de manera oportuna a la población. Seguimos reiterando que los trámites son gratuitos y sin intermediarios”, expresó, la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander, Johanna Gelvez Ascanio.

Adicionalmente, la funcionaria pidió a las personas abstenerse de realizar cualquier tipo de pago a cualquier colectivo alejado de la Unidad para las Víctimas, también solicitó acudir a los canales directos de la Unidad para las Víctimas: “Tenemos en Ocaña un Centro Regional de Atención y en los municipios del Catatumbo puestos de atención donde pueden consultar de manera gratuita el estado de sus procesos”.

Otro de los centros virtuales de atención de la Unidad para las Víctimas son l a página www.unidadvictimas.gov.co y la línea directa 607 5949764, que para esta zona del país, comenzó a funcionar a partir del 18 de julio.

Una de las recomendaciones que le hace la Unidad para las Víctimas a las personas que han sufrido las consecuencias de la guerra en Colombia es: “No compre formularios de inscripción para programas, convocatorias o proyectos con el Estado, ni le coma cuento a quien dice tener influencias en las instituciones con la promesa de garantizarle su acceso. Estos son gratuitos y solo se entregan en lugares autorizados”.

Le puede interesar: Menores reportadas como secuestradas en Putumayo aparecieron sanas y salvas

Sobre los engaños que se vienen presentando en Ocaña y en gran parte del Catatumbo, la Unidad para las Víctimas territorial Norte de Santander expresó que hay personas que están contactando a líderes de organizaciones de víctimas para ofrecer falsos cursos y diplomados a nombre de la entidad.

Una de las recomendaciones que le hace la Unidad para las Víctimas a las personas que han sufrido las consecuencias de la guerra en Colombia es: “No compre formularios de inscripción para programas, convocatorias o proyectos con el Estado, ni le coma cuento a quien dice tener influencias en las instituciones con la promesa de garantizarle su acceso. Estos son gratuitos y solo se entregan en lugares autorizados”.

En su alerta a las víctimas del conflicto armado, la Unidad para las Víctimas le recordó a la población que tiene derecho a estas indemnizaciones, que tanto el dinero de atención humanitaria inmediata que reciben las familias para darle una solución urgente a la situación causada por el desplazamiento forzado, como el que recibe la familia cuando ya está en el Registro Único de Víctimas, “son dineros que el Estado da a los jefes de hogar (o jefas si son mujeres) para que puedan cubrir sus necesidades básicas”, advirtió la entidad.

Las personas que pueden declararse víctimas del conflicto armado en Colombia son los que hayan padecido alguna de estas situaciones:

Desplazamiento, homicidio, desaparición forzada, actos terroristas, combates o atentados, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, minas antipersonal, secuestro, tortura, reclutamiento o despojo de tierras.

Finalmente, a través de un comunicado, Paola Andrea Meléndez, directora territorial de Norte de Santander de las Unidad para las Víctimas expresó que:

“Estamos alertando a la gente para que no caiga en estas modalidades de estafas. Junto a las administraciones municipales y los medios de comunicación pusimos en conocimiento de la población víctima estos hechos que los afectan. La labor antifraude de la entidad no se detiene y nuestro deber es proteger a las víctimas de estafadores. Reiteramos: la entidad no pide dinero para cursos o diplomados, y tampoco acude a terceros ”, sentenció

SEGUIR LEYENDO: