Don Omar agotó boletería en Bogotá, Cali y Medellín en cuestión de horas, por lo que sumó fecha en la capital antioqueña, y adelantó que haría lo mismo en las otras dos ciudades (@donomar/IG)

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Don Omar confirmó una segunda fecha en Medellín, programada para el 6 de noviembre de 2027, luego de que las entradas para sus tres conciertos iniciales en Colombia se agotaran en pocas horas. El anuncio llegó este jueves durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, en la que el cantante puertorriqueño también abrió la posibilidad de sumar nuevas presentaciones en Bogotá y Cali.

“Voy a buscar el espacio y el tiempo, a ver cómo añadimos más fechas y más noches a esa aventura por allá por Colombia”, expresó el artista ante sus seguidores. Según relató, la decisión responde a la demanda de boletos registrada tras la apertura de ventas, que calificó como una muestra de cariño “inimaginable” y que, dijo, “nunca había pasado” en su carrera.

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Las entradas se agotaron en menos de cinco horas

El cantante puertorriqueño señaló que ya está gestionando con los promotores la opción de sumar nuevas presentaciones en Bogotá y Cali (@donomar/Instagram)

La preventa oficial para los tres conciertos originales en el país comenzó a las 10:00 a. m. de este jueves 19 de noviembre. En poco más de cinco horas se agotó la boletería disponible para las presentaciones en Bogotá, Cali y Medellín, lo que llevó al equipo del artista a negociar con los promotores la apertura de una fecha adicional en territorio antioqueño.

Las tres fechas confirmadas hasta el momento se mantienen sin cambios: Don Omar se presentará el 4 de noviembre de 2027 en el Vive Claro de Bogotá, el 5 de noviembre en el Estadio Pascual Guerrero de Cali y el 7 de noviembre en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado, en Medellín. A esa última ciudad se suma ahora la nueva fecha del 6 de noviembre, que convierte a Medellín en la única parada colombiana con dos noches de concierto.

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La preventa de la nueva fecha arranca esta noche

La preventa para la segunda fecha de Don Omar se habilitará este mismo jueves (@donomar/Instagram)

La preventa para la segunda fecha en Medellín comenzará este mismo jueves 19 de noviembre a las 9:00 p. m., a través de la página oficial del artista. El anuncio se difundió por medio de una publicación en redes sociales en la que se detalló que la venta estará disponible con Banco Falabella desde ese horario, mientras que para una segunda fase los compradores deberán estar atentos a un código que llegará por correo electrónico.

“¡MEDALLO, ustedes pidieron más y aquí estamos para complacerlos! Ante la increíble demanda, se está abriendo una segunda fecha en Medellín. Tenemos dos noches para hacer historia juntos”, escribió el artista en el comunicado difundido en sus cuentas oficiales.

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Cabe señalar que, a la hora de redacción de esta nota, Ticketmaster no habilitó el ingreso a su plataforma, por lo que no se sabe si se mantiene la misma table de precios presentada para la primera presentación del puertorriqueño.

Bogotá y Cali esperan definición sobre nuevas noches

Los compradores requerirán un código por correo electrónico para acceder a la segunda fase de compra de entradas (@donomar/Instagram)

Aunque la segunda noche en Medellín ya tiene fecha confirmada, las posibles fechas adicionales en Bogotá y Cali todavía no cuentan con precisión sobre cuándo se anunciarían ni cuáles serían los escenarios. El propio cantante señaló que se trata de un proceso en curso con los organizadores locales. “Si se agotaron las boletas, denme tiempo y espacio para sentarme a hablar con los promotores para saber cuándo podemos abrir nuevas fechas”, afirmó.

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Todo esto llevó a que las redes sociales del artista se llenaran de usuarios pidiendo que sumara más fechas a las otras ciudades, hecho que apuntaría a ser una realidad en los próximos días.

Las tres presentaciones en Colombia hacen parte de The Last King World Tour Latam 2027, la gira con la que el artista recorrerá 13 países de la región entre octubre y noviembre de 2027. El itinerario incluye, además de Colombia, presentaciones en Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá.