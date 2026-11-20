Silvana Estrada presenta su disco 'Vendrán Suaves Lluvias' con cinco fechas en Bogotá y Medellín (Mario Anzuoni/REUTERS)

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El viernes 20 de noviembre de 2026, la cantautora mexicana Silvana Estrada brindará la primera de sus tres fechas en el Vive Claro Music Hall de Bogotá, como parte de la promoción de Vendrán Suaves Lluvias, nombre de su larga duración publicado en 2025. Los días 22 y 24 son las otras dos fechas elegidas para su presencia en la capital del país

A estas apariciones se suman dos fechas en el Teatro Universidad de Medellín los días 26 y 27 de noviembre. Dichos shows también agotaron boletería, y cuentan con la particularidad de que se realizarán en formato acústico

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Estrada llega a Colombia luego de un año marcado por reconocimientos internacionales, pues en la más reciente edición de los Latin Grammy se llevó su segundo gramófono en la categoría de Mejor Canción Cantautor, por el tema Dime. Además, fue elegida como la primera directora creativa de música latina en la historia de la Filarmónica de Los Ángeles, cargo que asumirá a partir de la temporada 2027/28.

La artista ganó el premio Latin Grammy por el tema "Dime" en la más reciente edición celebrada en Las Vegas (Caroline Brehman/REUTERS)

Previamente, en 2025, Estrada ya había visitado Colombia como una de las principales atracciones del Festival Cordillera, siendo una de las presentaciones más destacadas de dicha edición gracias al tono íntimo de su puesta en escena. Como dato llamativo, la cantante decidió entonces tener un gesto con el público nacional al dar una versión propia de La tierra del olvido de Carlos Vives.

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Tras su paso por Medellín, Estrada se presentará el 5 de diciembre en el Veltrac Music Fest de Lima, antes de cerrar el ciclo con dos shows en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, los días 12 y 13 de diciembre, ambos también agotados.

Qué se puede llevar al Vive Claro Music Hall

Unas horas antes de la primera de las fechas de Silvana Estrada en Bogotá, la productora Páramo Presenta detalló una lista de objetos permitidos dentro del recinto. Entre ellos se incluyen bloqueador solar y gel antibacterial, ambos con un límite de 100 mililitros, gafas de sol, sombreros o gorras, impermeables, celulares y powerbanks.

También se autoriza el ingreso de maquillaje, siempre que no incluya espejos, vidrios, tijeras o pinzas. En cuanto a bolsos, se permiten morrales o mochilas pequeñas que no superen las medidas de 30x30x15 centímetros, de preferencia de vinilo transparente, y bolsas de mano de hasta 11x16 centímetros, con o sin correa.

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Elementos prohibidos en el ingreso

El listado de restricciones es más extenso. No se permite el ingreso de armas, cuchillos ni objetos cortopunzantes o contundentes, así como tampoco artículos inflables, sillas plegables, instrumentos musicales ni sombrillas.

La empresa Páramo Presenta autorizó el ingreso de celulares, impermeables y morrales de medidas reducidas al recital en Bogotá. Como contrapartida, prohibió la entrada de cámaras fotográficas, drones, tabletas y trípodes al Vive Claro Music Hall (Páramo Presenta)

Tampoco está autorizado el ingreso de drogas o narcóticos, cigarrillos ni encendedores, bengalas o cualquier elemento pirotécnico, aerosoles o perfumes. La organización también vetó los apuntadores láser, banderas, indumentaria reflectiva, pasamontañas o máscaras.

En el capítulo de equipos de grabación, quedan excluidas las cámaras de fotografía y video, binoculares, drones, cámaras GoPro y equipos de audio. La prohibición se extiende a walkie talkies, tabletas, iPads, trípodes y selfie sticks.

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El recinto tampoco permitirá el ingreso de alimentos ni bebidas, incluidos los termos vacíos, ni el acceso de mascotas o cascos de moto o bicicleta. La organización prohibió además el consumo de licor fuera de las áreas autorizadas y el ingreso de camisetas alusivas a equipos de fútbol.

El posible repertorio de la noche

De acuerdo con presentaciones recientes de la artista, el setlist que podría interpretar en Bogotá incluiría los siguientes temas:

Cada día te extraño menos

Dime

Sabré olvidar

Detesto en mí

Un día cualquiera

Good Luck, Good Night

Flores

Como un pájaro

Tregua

Un rayo de luz

No te vayas sin saber

Te guardo

Antes de ti

Al norte

Lila Alelí

Tenías que ser tú

El alma mía