El viernes 20 de noviembre de 2026, la cantautora mexicana Silvana Estrada brindará la primera de sus tres fechas en el Vive Claro Music Hall de Bogotá, como parte de la promoción de Vendrán Suaves Lluvias, nombre de su larga duración publicado en 2025. Los días 22 y 24 son las otras dos fechas elegidas para su presencia en la capital del país
A estas apariciones se suman dos fechas en el Teatro Universidad de Medellín los días 26 y 27 de noviembre. Dichos shows también agotaron boletería, y cuentan con la particularidad de que se realizarán en formato acústico
PUBLICIDAD
Estrada llega a Colombia luego de un año marcado por reconocimientos internacionales, pues en la más reciente edición de los Latin Grammy se llevó su segundo gramófono en la categoría de Mejor Canción Cantautor, por el tema Dime. Además, fue elegida como la primera directora creativa de música latina en la historia de la Filarmónica de Los Ángeles, cargo que asumirá a partir de la temporada 2027/28.
Previamente, en 2025, Estrada ya había visitado Colombia como una de las principales atracciones del Festival Cordillera, siendo una de las presentaciones más destacadas de dicha edición gracias al tono íntimo de su puesta en escena. Como dato llamativo, la cantante decidió entonces tener un gesto con el público nacional al dar una versión propia de La tierra del olvido de Carlos Vives.
PUBLICIDAD
Tras su paso por Medellín, Estrada se presentará el 5 de diciembre en el Veltrac Music Fest de Lima, antes de cerrar el ciclo con dos shows en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, los días 12 y 13 de diciembre, ambos también agotados.
Qué se puede llevar al Vive Claro Music Hall
Unas horas antes de la primera de las fechas de Silvana Estrada en Bogotá, la productora Páramo Presenta detalló una lista de objetos permitidos dentro del recinto. Entre ellos se incluyen bloqueador solar y gel antibacterial, ambos con un límite de 100 mililitros, gafas de sol, sombreros o gorras, impermeables, celulares y powerbanks.
También se autoriza el ingreso de maquillaje, siempre que no incluya espejos, vidrios, tijeras o pinzas. En cuanto a bolsos, se permiten morrales o mochilas pequeñas que no superen las medidas de 30x30x15 centímetros, de preferencia de vinilo transparente, y bolsas de mano de hasta 11x16 centímetros, con o sin correa.
PUBLICIDAD
Elementos prohibidos en el ingreso
El listado de restricciones es más extenso. No se permite el ingreso de armas, cuchillos ni objetos cortopunzantes o contundentes, así como tampoco artículos inflables, sillas plegables, instrumentos musicales ni sombrillas.
Tampoco está autorizado el ingreso de drogas o narcóticos, cigarrillos ni encendedores, bengalas o cualquier elemento pirotécnico, aerosoles o perfumes. La organización también vetó los apuntadores láser, banderas, indumentaria reflectiva, pasamontañas o máscaras.
En el capítulo de equipos de grabación, quedan excluidas las cámaras de fotografía y video, binoculares, drones, cámaras GoPro y equipos de audio. La prohibición se extiende a walkie talkies, tabletas, iPads, trípodes y selfie sticks.
PUBLICIDAD
El recinto tampoco permitirá el ingreso de alimentos ni bebidas, incluidos los termos vacíos, ni el acceso de mascotas o cascos de moto o bicicleta. La organización prohibió además el consumo de licor fuera de las áreas autorizadas y el ingreso de camisetas alusivas a equipos de fútbol.
El posible repertorio de la noche
De acuerdo con presentaciones recientes de la artista, el setlist que podría interpretar en Bogotá incluiría los siguientes temas:
- Cada día te extraño menos
- Dime
- Sabré olvidar
- Detesto en mí
- Un día cualquiera
- Good Luck, Good Night
- Flores
- Como un pájaro
- Tregua
- Un rayo de luz
- No te vayas sin saber
- Te guardo
- Antes de ti
- Al norte
- Lila Alelí
- Tenías que ser tú
- El alma mía
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD