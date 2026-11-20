La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer los cierres viales en la ciudad como motivo de la final de la Copa Sudamericana 2026 - (Alcaldía de Barranquilla/X)

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La Alcaldía de Barranquilla anunció cierres viales desde las 7:00 de la mañana del sábado 21 de noviembre de 2026 por la final de la Copa Sudamericana, que enfrentará a Boca Juniors, de Argentina, y Atlético Mineiro, de Brasil.

Las restricciones se extenderán hasta las 11:59 p. m. y abarcarán corredores cercanos al estadio Metropolitano Roberto Meléndez, sede del partido que definirá al campeón del torneo continental.

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La medida busca ordenar la llegada y salida de los asistentes a un encuentro para el que el escenario deportivo tendrá un aforo autorizado de 65.000 personas. La Administración distrital informó que los tramos intervenidos quedarán destinados exclusivamente a la circulación peatonal, por lo que los conductores deberán prever rutas alternativas durante toda la jornada.

La recomendación central para quienes asistirán al partido es no usar vehículo particular. La Alcaldía advirtió que no habrá acceso a estacionamiento en el estadio ni en las zonas aledañas y pidió priorizar Transmetro y las demás opciones de transporte público. “Por eso, nuestra mejor jugada es utilizar Transmetro o el transporte público para llegar al partido”, señaló la entidad en la comunicación sobre las medidas de movilidad.

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La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer los cierres viales como motivo de la final de la Copa Sudamericana - (Alcaldía de Barranquilla)

Los corredores que estarán cerrados por la final

Los cierres comenzarán a las 7:00 de la mañana del sábado 21 de noviembre y se mantendrán hasta las 11.59 de la noche. Durante ese lapso, los siguientes sectores estarán habilitados únicamente para peatones:

Carriles mixtos de la avenida Murillo, entre la carrera 4 y la avenida Circunvalar.

Calle 46, entre la avenida Circunvalar y la carrera 1 sur.

Carrera 1 sur, entre la avenida Murillo y la carrera 6 sur.

Carrera 6 sur, entre la carrera 1 sur y la calle 49.

Carrera 1B, entre la calle 49 y la carrera 6 sur.

Calle 47, entre la calle 49 y la carrera 6 sur.

Carreras 14 sur y 15 sur, vías de servicio paralelas a la avenida Circunvalar.

La restricción abarcará vías clave para el acceso al estadio y su entorno inmediato. Por esa razón, la Alcaldía recomendó que los aficionados planifiquen con anticipación su desplazamiento, revisen las rutas disponibles y sigan las instrucciones del personal de tránsito dispuesto en las zonas intervenidas.

Estos son algunos cierres totales por obras durante la final de la Copa Sudamericana 2026 - (Alcaldía de Barranquilla)

Los ajustes en el Transmetro durante la final de la Copa Sudamericana 2026

El llamado también está dirigido a residentes, comerciantes y conductores que no asistirán al partido, pues los cierres afectarán la movilidad habitual en el sector durante prácticamente todo el sábado. Quienes deban transitar cerca de la avenida Murillo, la Circunvalar y las calles 46, 47 y 49 tendrán que optar por vías diferentes a las que estarán reservadas para el flujo peatonal.

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Transmetro anunció ajustes en su operación para atender la demanda de pasajeros antes y después de la final. Las rutas troncales R10 y S10 tendrán horarios especiales durante la tarde para facilitar el traslado hacia el estadio, mientras que la ruta alimentadora A6-6 Ciudadela realizará un recorrido alternativo debido a los cierres autorizados.

El sistema también dispondrá de servicios adicionales de la ruta R1 al término del encuentro, desde la estación Joaquín Barrios Polo - Gases del Caribe, en sentido sur-norte. Los despachos dependerán de la demanda de usuarios que se registre tras el partido. Las demás rutas troncales y alimentadoras operarán en su horario habitual, entre las 5:00 de la mañana y las 9:30 de la noche.

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Barranquilla tendrá un cierre parcial de la carrera 42 entre las calles 7 y 8, y la calle 8 entre las carreras 41 y 42 - (Alcaldía de Barranquilla)

¿Hay más cierres viales en Barranquilla?

Las restricciones por la final son distintas de los cierres parciales que permanecen vigentes desde el 13 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2026 en varios tramos de los mercados públicos de Barranquilla.

Esas intervenciones corresponden a obras de diseño, construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y recuperación de esos espacios, con trabajos programados entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., aunque los cierres se mantienen durante las 24 horas.

En el caso de la final de la Copa Sudamericana, la recomendación de la Alcaldía es llegar con tiempo, evitar el automóvil particular y utilizar las rutas habilitadas. La jornada concentrará a aficionados locales, visitantes argentinos y brasileños, además de los equipos, autoridades deportivas y personal operativo que participará en uno de los principales eventos deportivos programados en Barranquilla durante 2026.

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