Juan Fernando Quintero fue elegido como la figura del partido entre Deportivo Independiente Medellín y Llaneros por la fecha ocho en la LigaBetPlay 2026-II - crédito DIM

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Juan Fernando Quintero regresará a las canchas con Deportivo Independiente Medellín tras 58 días de ausencia. Su último partido fue el 22 de septiembre de 2026 ante Jaguares, por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II.

El volante se recuperó de un desgarro en el recto femoral izquierdo, lesión que lo alejó de 11 partidos con el Poderoso de la Montaña. Ahora está listo para afrontar la recta final del campeonato con el equipo al que llegó en agosto de 2026.

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Deportivo Independiente Medellín enfrentará a Santa Fe en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano. El partido se disputará el viernes 20 de noviembre de 2026, a las 4:30 p. m., en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Junto a Atlético Nacional y Once Caldas, el DIM integra el grupo A, del que saldrá uno de los finalistas que disputará la estrella de Navidad ante el equipo que más puntos acumule en el grupo B, conformado por Millonarios, Deportivo Cali, América y Atlético Bucaramanga.

Todos comenzarán con cero unidades, pese a la ventaja deportiva de Nacional y América, y tendrán el mismo objetivo: ser campeones. En ese contexto, el regreso de Quintero adquiere relevancia para el conjunto antioqueño.

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Reporte de abonados del Deportivo Independiente Medellín para el inicio de los cuadrangulares del fútbol colombiano - (@DIM/X)

Convocados del Deportivo Independiente Medellín para enfrentar a Santa Fe

Los jugadores escogidos por Luis Amaranto Perea, director técnico del DIM, para comenzar la fase de cuadrangulares en el campeonato colombiano, son:

Éder Chaux

Salvador Ichazo

Frank Fabra

Jhan Mena

Esneyder Mena

Luis Escorcia

Joaquín Varela

Alfonso Simarra

Didier Moreno

Halam Loboa

Daniel Cataño

Juan F. Quintero

Agustín Martegani

Baldomero Perlaza

Léider Berrío

John Montaño

Keiner Klinger

Yony González

Jeison Medina

Jackson Martínez

El regreso de Juan Fernando Quintero no es el único que celebró la hinchada del Deportivo Independiente Medellín, pues Agustín Martegani, el volante argentino que también llegó en el mercado de pases de mitad de año al ‘Poderoso’, también está de vuelta tras 18 días de baja, su último partido fue ante Alianza de Valledupar, el 1 de noviembre del 2026, por la fecha 17 del campeonato colombiano.

Juan Fernando Quintero regresó a la convocatoria del Deportivo Independiente Medellín para enfrentar a Santa Fe - (@DIM/X)

Estadísticas de Juan Fernando Quintero y Agustín Martegani con Independiente Medellín

Para entender la importancia del regreso de estos jugadores al plantel dirigido por Luis Amaranto Perea, conviene revisar los registros estadísticos que conservó FotMob, la plataforma internacional especializada en el rendimiento del fútbol profesional. En el caso de Quintero, son:

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Tras su regreso al Independiente Medellín, Juan Fernando Quintero acumula:

6 partidos jugados (5 por liga y 1 por copa).

402 minutos.

1 gol.

1 asistencia.

Es decir, dos aportes a gol en seis juegos, cuando no disputó la totalidad de minutos y se estaba adaptando, de nuevo, al fútbol profesional colombiano. Sin mencionar lo cualitativo que trae para sus compañeros el regreso de un tres veces mundialista con la selección Colombia, en Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos 2026, y múltiple campeón internacional, por ejemplo, con River Plate de la Libertadores en el 2018.

Por su parte los de Martegani son:

16 partidos de Liga BetPlay

2 partidos de Copa BetPlay

2 partidos de Copa Sudamericana

20 encuentros en total

1.505 minutos jugados

3 goles: uno en Liga y dos en Copa BetPlay

3 asistencias: todas en Liga.

Novedades de Independiente Santa Fe para enfrentar al DIM

Independiente Santa Fe no informó el grupo de convocados para enfrentar al Deportivo Independiente Medellín en la primera fecha de cuadrangulares, a pesar de que restan menos de 24 horas para el inicio del juego. Sin embargo, el periodista Miguel París, especializado en el cubrimiento del club bogotano, compartió a través de su cuenta de X las que serían las novedades de los dirigidos por Pablo Repetto para comenzar la fase semifinal del campeonato.

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“Regresan: Nahuel Bustos y Martín Palacios. Sale: Maximiliano Lovera. Departamento médico: Christian Mafla, Jeison Angulo y Felipe Zúñiga”, fue todo lo que indicó el comunicador en la tarde del jueves 19 de noviembre del 2026.

Estas serían las novedades que tendría Independiente Santa Fe para enfrentar al Medellín - (@SoyMiguelParís/X)