Barranquilla recibe por primera vez una final a partido único de la Conmebol con el duelo entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. (crédito EFE)

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La final de la Copa Sudamericana será el primer partido único de un torneo de la Conmebol que se dispute en Colombia desde que el organismo instauró este formato en 2019. Boca Juniors y Atlético Mineiro, dos equipos con historia en el continente, competirán por el título en Barranquilla.

El campeón y el subcampeón recibirán premios económicos como parte de las bonificaciones que la Confederación Sudamericana de Fútbol entrega a los equipos que alcanzan esta instancia, además de los montos otorgados en las fases anteriores del torneo.

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El premio para Boca o Mineiro, según el ganador, se acumulará a lo obtenido por ambos clubes durante la temporada internacional de 2026. La definición se jugará en la noche del sábado 21 de noviembre en la “Arenosa”.

Atlético Mineiro y Boca Juniors se enfrentarán por el trofeo y por USD 10 millones para el campeón, que además asegurará un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2027, según la Conmebol. El subcampeón recibirá USD 2,5 millones, montos que elevarán los ingresos acumulados por ambos clubes durante el certamen.

La Confederación Sudamericana de Fútbol elevó esta temporada la bolsa total de premios a USD 84,67 millones. El ganador cobrará USD 4,5 millones más que Lanús en 2025, cuando el equipo argentino conquistó el torneo en Asunción. La Conmebol distribuyó los recursos de acuerdo con cada instancia superada y el desempeño en la fase de grupos.

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La Conmebol elevó la bolsa total de premios económicos del certamen a 84,67 millones de dólares en esta temporada. (@sudamericana-Instagram)

Los clubes recibieron USD 300.000 por participar en esa etapa, USD 500.000 por acceder a los playoffs, USD 600.000 por los octavos de final, USD 700.000 por los cuartos y USD 800.000 por las semifinales. Cada victoria en la fase de grupos sumó además USD 125.000 por mérito deportivo.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, vinculó el aumento de los premios con la estructura de los participantes: “Este crecimiento transforma a los clubes en organizaciones más fuertes, con mejor infraestructura, mayor competitividad, calidad en los espectáculos, más audiencia, nuevos patrocinadores y un crecimiento exponencial año tras año”.

Atlético Mineiro llega al partido decisivo con más de 3,4 millones de dólares acumulados por su campaña, iniciada en la fase de grupos. El Galo, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, disputó 12 encuentros: ganó seis, empató dos y perdió cuatro.

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Atlético Mineiro acumuló más de 3,4 millones de dólares en su camino a la final bajo la dirección de Eduardo Domínguez. (@atletico-Instagram)

Boca Juniors acumuló 6,28 millones de dólares entre sus participaciones en la Copa Libertadores, fase de grupos, y la Copa Sudamericana, a la que cayó como uno de los mejores terceros. De ese total, USD 3,68 millones correspondieron a la fase de grupos del máximo torneo continental y USD 2,6 millones a su recorrido posterior.

La inspección final al Metropolitano

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez completó su último recorrido de inspección antes de la final de la Copa Sudamericana, que Atlético Mineiro y Boca Juniors disputarán este sábado en Barranquilla. La infraestructura deportiva y tecnológica está dispuesta para el encuentro, mientras solo quedan trabajos puntuales de paisajismo, acabados y ajustes internos.

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El gramado híbrido presenta una superficie uniforme y está listo para recibir a los futbolistas de ambos equipos. Las vallas electrónicas, la cámara aérea, la iluminación y el sistema de sonido también fueron instalados para la transmisión y la operación del partido.

El alcalde Alejandro Char encabezó la inspección definitiva de las obras y la tecnología del estadio Metropolitano de Barranquilla. (EFE/ Alcaldía de Barranquilla)

La revisión fue encabezada por el alcalde Alejandro Char, que llegó al escenario después del acto de condecoración a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. El recorrido permitió verificar los avances de la remodelación frente a inspecciones anteriores.

Los camerinos, las graderías, las zonas de circulación y las áreas destinadas al evento muestran una transformación que incorporó capacidad, tecnología y comodidad. El estadio quedó preparado para recibir a las delegaciones de Atlético Mineiro y Boca Juniors y albergar la final de este sábado 21 de noviembre.

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